[Deal du jour] Xiaomi propose plusieurs modèles de trottinettes électriques, dont la Xiaomi Mi Scooter 3 en promotion pour les soldes. Trottinette idéale pour vos trajets urbains, cette promotion la rend plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 3 est normalement vendue au prix de 529 € sur le site officiel de la marque. Pour les soldes d’été, elle est en ce moment au prix de 399,99 € sur La Fnac.

C’est quoi cette trottinette de Xiaomi ?

Rien de bien original niveau design, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ressemble à une trottinette classique. Son poids de seulement 13 kg en fait un engin facile à transporter. Les adeptes des déplacements intermodaux seront ravis, et la plupart des usagers seront contents de posséder un deux-roues simple à caser dans un coffre, ou dans son intérieur. Son système de pliage est de plus relativement simple et possède une sécurité afin que la trottinette ne se déplie d’elle-même et aille cogner les chevilles de votre voisin de bus. Elle dispose d’un châssis en aluminium capable de supporter une charge maximale de 100 kg.

Son plateau est assez grand pour procurer un sentiment de sécurité, avec une bonne surface pour poser ses pieds, sans se sentir trop à l’étroit. Les plus grands gabarits verront peut-être leurs pieds dépasser légèrement d’un côté ou de l’autre, mais rien qui ne peut gêner la conduite. Niveau conduite d’ailleurs, malgré l’absence d’amortisseurs, le confort est au rendez-vous, si toutefois vous évitez les nids de poules et les rues accidentées. La maniabilité est bonne et la Mi Scooter 3 est suffisamment stable pour la conduite en ville. Elle est dotée de disques de frein arrière à double plaquette, pour un freinage en toute sécurité.

Les trottinettes atteignent rapidement les 25 km/h // Source : Xiaomi

La trottinette de Xiaomi est-elle une bonne affaire pour les soldes ?

À ce prix, c’est une bonne affaire, pour une trottinette électrique classique, mais de qualité. Vous trouverez d’autres trottinettes dans notre guide des meilleures trottinettes pour se déplacer en ville. La trottinette de Xiaomi possède un moteur de 300 W, d’une puissance maximale de 600 W. Bien que sa vitesse soit forcément bridée à 25 km/h, elle atteindra plus rapidement que d’autres modèles la vitesse maximale autorisée, et pourra gravir des côtes jusqu’à 16 %.

Au niveau du guidon, vous trouverez le désormais classique écran avec la vitesse, le mode de conduite et l’autonomie restante. Concernant cette dernière, comptez 30 km d’autonomie en moyenne. Elle peut descendre à 25 km en fonction de la route et des conditions climatiques. La batterie se recharge en un peu plus de 5 h.

