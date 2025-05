Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La trottinette électrique Scooter 4 Pro de deuxième génération de Xiaomi est le dernier haut de gamme du fabricant. C’est un modèle performant qui se trouve moins cher actuellement.

Les trottinettes sont des deux-roues parfaitement taillés pour circuler en ville et pour le transport intermodal. C’est en effet un deux-roues qui peut se plier et prendre peu de place. Leur bonne tenue de route, leur ergonomie et leur bonne autonomie conviennent au quotidien. Le modèle Scooter 4 Pro (2nd Gen) de Xiaomi est déjà en promotion.

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd gen) est normalement vendue 550 € à sa sortie en 2024. Elle est aujourd’hui disponible au prix de 449 € sur le site de Xiaomi.

C’est quoi, cette trottinette de Xiaomi ?

La Scooter 4 Pro 2nd gen ne change pas grand-chose niveau design par rapport à la première génération de trottinette haut de gamme du fabricant. Elle possède toujours une allure sportive et des lignes gracieuses, et s’accompagne d’excellentes finitions. Son cadre en acier au carbone est solide et peut supporter jusqu’à 120 kg. Avec un poids total de 19 kg, ce n’est pas le plus léger des deux-roues de Xiaomi. Heureusement, sa très bonne ergonomie offre une conduite souple et sécurisée.

Ses pneus tubeless de 10 pouces de 60 mm absorbent les chocs et offrent une bonne adhérence. Le large plateau procure un bon sentiment de sécurité supplémentaire, même pour les plus grands gabarits. Les clignotants indispensables sont présents, tout comme les phares automatiques et le feu arrière. Niveau freins, les freins à tambour sur la roue avant et l’E-ABS offre un freinage un peu sec, mais efficace.

À ce prix, cette trottinette est-elle une bonne affaire ?

C’est bien sûr une excellente affaire à moins de 450 €. Xiaomi améliore le moteur de cette seconde génération de cette trottinette Pro. Le moteur possède désormais une puissance nominale de 400 W et 1 000 W maximum (contre 350 W et 700 W sur l’ancienne génération). Une augmentation parfaite pour gravir des pentes jusqu’à 22 %. Trois modes de vitesse sont présents et sélectionnables sur l’écran.

L’écran est d’ailleurs positionné à un angle ergonomique. Vous pourrez consulter la vitesse, la charge restante de la batterie, les clignotants et l’état de la trottinette. Enfin, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2nd gen possède une autonomie de 60 km, soit 15 km de plus que la première génération.

Les points à retenir sur la Scooter 4 Pro (2nd gen) :

Une puissance maximale de 1 000 W

Un large plateau et une conduite souple

Une autonomie de 60 km

