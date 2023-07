[Deal du Jour] Xiaomi propose des produits milieu de gamme de qualité, c’est le cas du Redmi Note 11 Pro. Le smartphone est, en effet, une version plus aboutie du Note 11, qui offre d’excellentes performances pour sa gamme de prix. La version 4G du smartphone est en promotion pour les soldes d’été.

C’est quoi, cette promotion sur le Redmi Note 11 Pro ?

Le Redmi Note 11 Pro, version 4G, 6+64 Go, est en promotion sur Cdiscount. Commercialisé habituellement autour de 300 €, il est en ce moment proposé au prix de 210,99 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

Le Redmi Note 11 Pro 4G possède un design passe partout, mais dans l’air du temps, avec ses bords d’écran droits et sa taille fine. Ses dimensions de 164,19 × 76,1 × 8,12 mm et son poids de 202 g en font un appareil qui tient bien en main. Sa conception est robuste et les finitions excellentes. Il est équipé d’un écran Amoled de 6,67 pouces, pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution FHD+, de 2 400 x 1 080 pixels, offre une bonne netteté et une luminosité suffisante, même en extérieur. Le taux de rafraîchissement permet au smartphone d’être fluide et réactif. Jouer à des jeux vidéo est possible, sans toutefois pousser les graphismes à fond.

Pour aller plus loin Le Xiaomi Redmi Note 11 est le meilleur smartphone à moins de 200 euros

Le Redmi Note 11 Pro s’accompagne d’un SoC Helio G96 à 8 cœurs, couplé à 8 Go de RAM. Pour une utilisation du quotidien, les performances sont satisfaisantes. Malgré l’absence de 5G, le smartphone de Xiaomi prouve que le milieu de gamme est capable de belles prouesses, si vous n’en demandez pas trop. L’OS MIUI 13 est fluide et la navigation dans les menus et applications est plaisante. Les activités les plus gourmandes en ressources pousseront néanmoins le Note 11 Pro dans ces derniers retranchements. Notez qu’il est certifié IP53 et résiste à l’eau et la poussière.

Les bordures du Note 11 Pro sont fines // Source : Xiaomi

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire pour les soldes ?

Le Redmi Note 11 Pro est effectivement une bonne affaire à ce prix, si vous n’avez pas besoin d’un smartphone compatible 5G. Notre guide des meilleurs smartphones en 2023 vous guidera dans votre choix si vous recherchez un smartphone plus premium.

Le Redmi Note 11 Pro possède un objectif de 108 MP, un ultra-grand angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Avec une bonne lumière, les clichés sont nets et détaillés, et le smartphone n’a presque rien à envier aux modèles supérieurs. Malheureusement, en faible luminosité, la qualité des photos baisse considérablement. De plus, il ne filme qu’en Full HD, et pas en 4K. Bien qu’il dépanne et offre une qualité photo correcte, ce n’est pas le smartphone idéal si vous êtes à la recherche d’un bon photophone.

Niveau autonomie, vous profiterez d’un peu plus d’une journée de batterie, voir quasiment deux jours en fonction de votre utilisation. Le Redmi Note 11 Pro se recharge en moins de 45 min, grâce à la recharge rapide de 67 W. Vous n’avez plus qu’à choisir le meilleur forfait mobile.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Consultez notre sélection de 5 bons vélos électriques en solde

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Découvrez d’autres modèles de smartphones à moins de 300 euros

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.