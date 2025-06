Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Ses performances et son autonomie font de la trottinette de Ninebot un modèle recommandable, surtout lorsque son prix baisse.

Les trottinettes sont des véhicules taillés pour circuler en ville et qui conviennent très bien pour prendre le bus ou le métro. En plus de se plier et de se caser facilement dans un coin, leur bonne tenue de route et leur ergonomie efficace conviennent pour rouler dans de bonnes conditions et par tout temps. Le modèle E2 Pro E de Ninebot Segway est en ce moment à un super prix.

La trottinette électrique Ninebot Segway E2 Pro E est normalement vendue 449,99 € sur le site du fabricant. Elle est en ce moment proposée sur La Fnac au prix de 279,99 €.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

Cette trottinette électrique de Ninebot Segway possède un design soigné et des lignes élégantes, avec des câbles non apparents et un style résolument épuré. Son ergonomie est tout autant soignée, avec sur les poignées, une commande pour actionner les clignotants avant et arrière, pour plus de sécurité. La trottinette est aussi certifiée IPX4 et résiste aux éclaboussures d’eau, et peut rouler en temps de pluie. La trottinette possède de plus des roues de tubeless de 10 pouces qui offrent une bonne adhérence

LA trottinette Ninebot E2 Pro E // Source : Ninebot Segway

Les deux freins avant et arrière offrent quant à eux un freinage précis, idéal pour ralentir le deux-roues, d’un poids de 19 kg tout de même. Ce n’est donc pas la plus légère des trottinettes. Son système de pliage permet heureusement de l’emporter facilement dans les transports publics, même si elle prendra forcément un peu de place.

À ce prix, cette trottinette électrique est-elle une bonne affaire ?

C’est même une très bonne affaire à moins de 300 € ! Niveau performances, la E2 Pro E intègre un moteur d’une puissance de 350 W et 750 W en pointe. En plus de fournir des accélérations franches, elle est capable de gravir des pentes à environ 18 % en mode Boost, mais pas à pleine vitesse, et au détriment de l’autonomie.

Côté autonomie justement, comptez 40 km en mode Standard, et 30 km en mode Boost. Elle se recharge complètement en 4 h. Niveau fonction, vous retrouverez un écran horizontal pour consulter diverses informations et la présence de la fonction Apple Find pour géolocaliser la trottinette depuis votre smartphone.

Les points à retenir sur la Ninebot E2 Pro E :

Une trottinette ergonomique

Une puissance de 750 W en pointe

Des clignotants intégrés

