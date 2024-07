Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Xiaomi propose plusieurs modèles de trottinettes électriques, dont l’Electric Scooter 4 Go. Ce deux-roues pratique pour la ville est encore plus abordable pendant les soldes d’été.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Xiaomi ?

La trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Go est normalement vendue au prix de 299,99 €. Pour les soldes, elle est en ce moment proposée au prix de 199 € sur le site de Carrefour, avec retrait en drive et livraison à domicile.

C’est quoi, cette trottinette électrique de Xiaomi ?

La Electric Scooter 4 Go est un modèle entrée de gamme de Xiaomi, au design classique, mais réussi. Les câbles orangés apparents rendent bien et donnent un style reconnaissable à la trottinette. Xiaomi soigne les finitions de son deux-roues, au même titre qu’un modèle plus haut de gamme, avec une conception robuste et une certification IPX4 pour résister aux éclaboussures d’eau.

La Scooter 4 Go ne dispose d’aucun système de pliage, ce qui n’aide pas à prendre les transports avec. Si vous désirez la plier, il faudra faire un peu de bricolage et démonter la colonne de direction. Heureusement, avec un poids de seulement 13,7 kg, la trottinette est facile à transporter. Son plateau arrondi laisse une bonne place pour les pieds, y compris pour de grands gabarits. Ses pneus de 8,1 pouces limitent les folies guidon en main, et il faudra éviter les routes en mauvais état.

La trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go // Source : Xiaomi

Est-ce que cette trottinette de Xiaomi vaut le coup pour les soldes ?

À ce prix, c’est une très bonne affaire pour une trottinette électrique légère et pratique au quotidien. L’Electric Scooter 4 Go embarque un moteur d’une puissance maximale de 250 W. L’accélération est bonne et vous pourrez rapidement atteindre la vitesse de 20 km/h ou grimper des pentes inclinées jusqu’à 10 %, si les conditions sont bonnes.

Les trois modes de conduite disponibles vont de 5 km/h pour le mode Piéton, à 20 km/h pour le mode Sport. Niveau autonomie, comptez 18 km, soit un ou plusieurs petits trajets.

