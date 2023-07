Au niveau mondial, l’entreprise d’Elon Musk fait un carton, preuve que la politique tarifaire agressive du constructeur fonctionne. Deux véhicules Tesla dominent d’ailleurs de loin les ventes de véhicules électriques en France au mois de juin 2023.

« Tesla continue de jouer aux échecs, pendant que les autres constructeurs automobiles jouent aux dames », assène l’analyste Dan Ives dans les colonnes du Guardian, le 3 juillet 2023. La veille, la firme de voitures électriques la plus en vogue a annoncé qu’elle allait présenter de très bons résultats trimestriels : 479 700 unités produites, 466 140 livrées.

Depuis le début de l’année, Tesla a baissé drastiquement le prix de ses véhicules électriques afin de booster la demande. En janvier, la Model 3 a perdu entre 6 500 € et 9 500 € (en fonction des versions) et le Model Y, jusqu’à 11 000€. Puis, au mois d’avril, nouvelle chute : les Model 3, Y, S et X ont tous connu une baisse tarifaire, entre 2 000 et 10 000 € en fonction des véhicules.

Il faut dire qu’Elon Musk a promis 50 % de croissance pour Tesla sur l’année 2023. L’objectif étant difficile à atteindre, le patron doit multiplier les offres, cadeaux et autres outils pour doper les chiffres : c’est pour cela que Tesla a relancé le parrainage en début d’année.

Le constructeur américain a aussi gagné une autre bataille, celle des chargeurs. Motors, Ford, Volvo et Rivian ont accepté d’adopter le connecteur propriétaire de Tesla, le NACS (North American Charging Standard).

Les véhicules Tesla produits et livrés augmentent

Le nombre de voitures électriques Tesla, tous modèles confondus, a augmenté de 10 % entre le premier et le deuxième trimestre de 2023. Le fabricant a aussi produit 8 % de véhicules en plus sur ces trois mois. On note toutefois que Tesla continue de produire plus de voitures qu’il n’en a livrées, ce qui signifie qu’il y a encore de la marge entre l’offre (conséquente) et la demande.

Date Véhicules livrés Véhicules produits Q2 2022 466 140 (+10,2 %) 479 700 (+8,8 %) Q1 2022 422 875 440 808

Les chiffres sont aussi sans appel du côté de la France, où les Model 3 et Y dominent de très loin le classement des véhicules vendus au mois de juin 2023, comme l’a rapporté Frandroid, selon les données de AAA Data. Voici le top 10 :

Modèle Nombre de véhicules vendus en juin 2023 en France Tesla Model Y 4 335 Tesla Model 3 3 966 Fiat 500 2 781 MG-4 2 511 Dacia Spring 2 490 Renault Megane-E 2 377 Peugeot 208 1 889 Kira Niro 885 Mini 880 Renault Twingo 823

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !