Des rumeurs courraient sur l’arrivée d’une réduction des tarifs pour les Model 3 et Y commercialisés en Europe. C’est chose faite ce 13 janvier, avec des prix à partir de 44 990€ pour Model 3 et de 46 990€ pour Model Y avant bonus de 5 000 €.

Après une nouvelle baisse des prix début janvier en Chine sur Model 3 et Y, les rumeurs s’étaient intensifiées sur des changements de prix appliqués également à l’Europe. Tesla vient de mettre à jour ce vendredi 13 janvier son configurateur en ligne. Jour de chance ou de malchance, c’est à vous de juger, mais les nouveaux prix pour Model 3 et Model Y sont là et ils devraient plaire, notamment à ceux qui visent les modèles d’entrée de gamme de Tesla.

En passant respectivement à 44 990 € pour Model 3 et 46 990 € pour Model Y, les deux modèles propulsion redeviennent éligibles au bonus de 5 000 € si vous vous limitez sur les options. Ce qui donne même la Tesla Model 3 accessible dès 39 990 € (bonus déduit), soit 13 500 € de différence avec le prix disponible le 12 janvier.

Les nouveaux prix 2023 des différentes versions de Model 3 et Model Y

Toutes les versions des Tesla Model 3 et Tesla Model Y reçoivent de nouveaux tarifs ce 13 janvier 2023. Les baisses de prix ne se limitent pas aux modèles d’entrée de gamme, les versions Grande Autonomie et Performance sont aussi concernées avec des remises importantes.

Pour la berline Model 3 :

Model 3 Ancien prix Nouveau prix Réduction de … Pourcentage de remise Propulsion 53 490 € 44 990 € – 8 500 € 16 % Grande Autonomie 62 490 € 52 990 € – 9 500 € 15,5 % Performance 66490 € 59 990 € – 6 500 € 10 %

La baisse des prix est surtout visible pour la version d’entrée de gamme avec jusqu’à -13 500 € en ajoutant la déduction du bonus, ou – 8 500 € si vous voulez un modèle avec plusieurs options. La version Grande Autonomie n’est pas en reste avec une baisse de son tarif de 15,5 % environ. La réduction est moindre sur la version Performance, mais elle concède quand même 10 % de remise, soit 6 500 € de moins sur son prix.

Tesla Model 3 vs Model Y // Source : Tesla

Pour le SUV Model Y :

Model Y Ancien prix Nouveau prix Réduction de … Pourcentage de remise Propulsion 49 990 € 46 990 € – 3 000 € 6 % Grande Autonomie 64 990 € 53 990 € – 11 000 € 17 % Performance 69 990 € 63 990 € – 6 000 € 9 %

Le Model Y propulsion a fait une entrée fracassante à la rentrée 2022 avec un tarif particulièrement bas par rapport au reste de la gamme, il est normal que son prix soit celui qui baisse le moins sur cette réactualisation tarifaire. Par contre, le Model Y Grande Autonomie avec 11 000 € de baisse de prix devient de nouveau assez attractif du point de vue du rapport qualité/prix.

Une éligibilité au bonus maximum retrouvé pour Model 3 et Model Y

Les prix indiqués auparavant sont mentionnés hors déduction de l’éventuel bonus écologique. Celui-ci est de nouveau disponible sur Model 3 et Model Y dans leur version standard :

Model 3 propulsion : 39 990 € avec le bonus de 5 000 € déduit

Model Y propulsion : 41 990 € avec le bonus de 5 000 € déduit

Le Model Y ne pourra pas être équipé d’options pour bénéficier du bonus. Il s’agira pour ce tarif forcément d’un modèle blanc ou noir, avec intérieur noir et des jantes de série. Le Model 3 permet lui d’ajouter une option à moins de 2 000 € pour rester dans les critères d’éligibilité du bonus.

Au premier janvier 2023, plus aucun modèle Tesla ne pouvait bénéficier d’un bonus de l’état pour aider à l’achat d’une voiture électrique. En baissant ses prix en dessous de 47 000 €, hors options, les modèles propulsion peuvent de nouveau profiter du bonus maximum. Un coup de pouce qui sera apprécié pour certains, mais qui devrait faire grogner ceux qui ont déjà passé commande de leur Tesla.

Une nouvelle couleur de série pour s’offrir autre chose que du blanc

Le Blanc Nacré Multicouches et le Noir Uni sont les deux alternatives gratuites pour les Model 3 et Y. Jusqu’à présent, seul le blanc était une teinte de série, sans surcout à l’achat, pour les différents modèles Tesla. Pour Model 3 et Model Y, Tesla vient de passer également la teinte de carrosserie « noir uni » de série.

Les teintes métallisées Gris Nuit, Bleu Outremer ainsi que le Rouge Multicouche restent des options, dont le tarif varie de 1 600 à 2 000 €. Les nouvelles teintes Gris Quicksilver et Rouge Midnight Cherry Red, disponibles sur les Model Y Grande Autonomie et Performance, gardent aussi leur tarif spécifique, sans baisse de prix.

Des carnets de commande à remplir

Tesla nous a habitué à avoir des variations souvent importantes dans ses prix, à la hausse comme à la baisse. Les nouveaux tarifs de ce 13 janvier 2023 en sont le parfait exemple. Ils sont aussi le reflet de l’état des carnets de commande de la marque, qui semble peiner à vendre toute sa capacité de production.

Les délais sont largement plus courts actuellement, moins de 2 mois pour obtenir une Model 3 alors qu’il fallait presque un an en remontant quelques mois en arrière en 2022.

Combien de temps dureront ces nouveaux tarifs ? Impossible de se tenter à répondre à cette question. On peut imaginer que dès que la marque aura de nouveau rempli ses carnets de commandes, les prix pourraient de nouveau repartir à la hausse. Ne tardez pas si ces modèles à ces tarifs vous intéressent.