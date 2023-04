Tesla affiche des livraisons record pour ce premier trimestre 2023, y compris pour la France. Derrière ces bons chiffres se cachent pourtant plusieurs interrogations sur la manière dont Tesla va pouvoir assurer la croissance de 50 % annoncée par Elon Musk pour 2023.

Tesla a indiqué, le 2 avril, avoir livré 422 875 voitures électriques dans le monde au cours du premier trimestre 2023. Le volume de livraison est en hausse de 4 % par rapport au dernier trimestre, et même de plus de 36 % par rapport au premier trimestre 2022. Ce résultat aurait-il été aussi bon, sans l’importante baisse des prix du mois de janvier et les nombreuses incitations de fin de trimestre ? Certainement pas.

Elon Musk a peut-être été trop ambitieux quant à la croissance de Tesla en 2023. Si le Tesla Cybertruck va pouvoir en 2024 faire grimper les résultats des ventes, il n’y a pas grand-chose de prévu en 2023 pour doper autant la croissance de la marque. Tesla semble pourtant prévoir entre 1,8 et 2 millions de véhicules produits, en se reposant sur quatre modèles, mais en réalité, essentiellement deux.

Une production déjà supérieure à la demande

Les Gigafactory de Berlin et d’Austin commencent à produire de plus en plus de véhicules chaque semaine. Celle de Berlin a dépassé les 5 000 Model Y par semaine, alors que celle d’Austin vient de passer le cap des 4 000 modèles par semaine. Les autres usines, notamment Shanghai et Freemont, tournent à plein régime.

L’usine de Tesla à Berlin. // Source : Tesla

Sur le premier trimestre, Tesla annonce avoir produit 440 808 véhicules, mais livré 422 875 voitures. Les chiffres sont ainsi répartis :

Production Livraison Model S et X 19 437 10 695 Model 3 et Y 421 371 412 180 Total 440 808 422 875

Certains de ces véhicules sont probablement en cours d’acheminement vers les pays de destination du client. Particulièrement pour Model S et X, qui ne doivent pas être fabriqués sans demande. Cependant, pour Model 3 et Y, quand on observe ce qu’il s’est passé en fin de trimestre un peu partout en Europe et dans le monde, on peut se demander si Tesla a réellement des clients pour l’ensemble de sa production.

Que va-t-il se passer sans nouvelles remises ou baisse des prix ?

Après les résultats en dessous des attentes au dernier trimestre 2022, Tesla a revu ses tarifs pour donner un coup de boost à la demande. Cette baisse des prix importante, entre 10 et 15 %, s’est appliquée sur tous les principaux marchés de la marque. La demande s’est alors bien relancée, mais apparemment pas suffisamment pour annoncer de bons résultats. Ainsi, à quelques jours de la fin du trimestre, Tesla a usé et abusé des méthodes de la « vieille école » à savoir : des portes ouvertes, des remises sur des véhicules en stock et du parrainage. Tout a été fait pour rendre les résultats exceptionnels, mais qu’en aurait-il été sans ce sprint de la dernière semaine de mars ?

Les résultats sont bons par rapport au contexte économique, mais ils ne sont pas non plus exceptionnels, selon les différents observateurs. D’après un analyste financier interrogé par Bloomberg : « Les livraisons de Tesla ont été conformes aux chiffres du consensus, mais elles ont été décevantes par rapport à certains chiffres avancés à voix basse », a déclaré Gene Munster, associé gérant de Deepwater Asset Management. « Les livraisons ont augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente, mais le commentaire de Musk lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats prévoyait une croissance des livraisons de 50 %. Ils devront accélérer le rythme des livraisons pour le reste de l’année. »

Tesla Gamme S3XY // Source : Tesla

La question est donc ouverte : que reste-t-il dans la manche d’Elon Musk pour atteindre ses objectifs de croissance avec les 4 modèles qu’il a à disposition ? Deux axes semblent possibles :

Tesla pourrait s’ouvrir à de nouveaux marchés. La marque s’est lancée en début d’année en Thaïlande, elle a aussi visé un temps l’ouverture en Inde. Il reste encore probablement de nouveaux marchés à conquérir qui peuvent doper les ventes.

Une nouvelle baisse des prix pour stimuler la demande — car la nouvelle génération annoncée de Model 3 ne sera peut-être pas suffisante pour relancer les commandes.

En France, Tesla a écrasé ses concurrents électriques au mois de mars

Au mois de mars 2023, Tesla a livré plus de 6 455 Model Y et 2008 Model 3 sur le marché français. La Dacia Spring, qui arrive deuxième au classement du mois de mars, n’a réalisé que 3 481 immatriculations.

TESLA – MODEL Y 6 455 DACIA – SPRING 3 481 PEUGEOT – 208 3 256 FIAT – 500 2 021 TESLA – MODEL 3 2 008 source : AAA Datas



Cet excellent résultat tient quand même plus de l’anomalie, quand il est comparé aux résultats des autres mois du trimestre. Le Model Y cumule 9 364 sur le premier trimestre, dont 68 % des résultats réalisés sur le seul mois de mars. Les remises et autres cadeaux ne sont probablement pas les seuls éléments qui aient dopé les livraisons. Il s’agit certainement des arrivées en masse des véhicules commandés sur les mois de janvier et février, suite à la baisse des prix.

Que se passera-t-il, maintenant que tous ceux qui étaient prêts à craquer pour une Tesla ont déjà passé commande ? L’effet d’aubaine va sûrement durer encore quelques mois, mais ensuite ? En France et en Europe, Tesla garde l’avantage de proposer un des meilleurs prix pour une voiture électrique, si ses concurrents finissent par s’aligner, le volume de Tesla ralentira, comme c’est déjà observé en Chine. Il sera, en tout cas, intéressant d’observer les résultats des prochains mois.





