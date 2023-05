Annoncé mi-mars 2023, l’affichage des bornes de recharge dans Waze est désormais effectif, à la date du 16 mai 2023. Si vous avez une voiture électrique, vous pouvez dès à présent paramétrer l’application pour trouver les stations de charge à proximité. Le logiciel se basera sur votre emplacement pour proposer une liste de plusieurs entrées. Sept prises sont considérées pour filtrer les résultats.

Vous verrez alors une nouvelle ligne appelée « stations de charge », qui remplace celle appelée « stations-service ». L’application affiche toutes les stations qui se trouvent à proximité, en se basant sur les prises que vous lui avez données (sont gérées : CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T, Tesla (Amérique du Nord), J1772, Type 2 – Mennekes).

Waze se base sur votre géolocalisation pour afficher les stations de charge les plus proches de votre emplacement. Dans le cas d’un affichage à Paris, l’application a retourné plusieurs résultats dans un rayon de moins de 3 km. Ce rayon peut toutefois varier : si vous êtes en rase campagne, Waze devra étendre ses résultats à des stations situées beaucoup plus loin.

Selon les comptes du gouvernement, il y a 100 000 bornes électriques dans tout le pays — un objectif atteint avec deux ans de retard. Si le réseau apparaît bien étoffé aujourd’hui, les voitures électriques dans le parc automobile restent largement minoritaires : 1 % du parc automobile au 1er janvier 2021. C’est toutefois un parc qui est en croissance.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié