Une mise à jour de Waze va permettre d’identifier l’emplacement des bornes de recharge pour les voitures électriques.

Les voitures électriques sont encore à des années-lumière de représenter une part importante de l’automobile en France. On était autour de 1 % du parc automobile au 1er janvier 2021 — les véhicules au diesel et à l’essence restant ultra-majoritaires Cependant, c’est une part qui progresse. Parmi les nouvelles immatriculations, la part des voitures électriques augmente.

La physionomie du marché de l’automobile en France est amenée à changer avec la montée en puissance des véhicules électriques, hybrides ou non. Cette transition est d’autant plus nécessaire qu’elle entre dans la stratégie française d’atteindre d’ici 2050 un objectif zéro émission nette de CO₂. Le transport constitue l’un des leviers d’action les plus décisifs.

Waze affiche l’emplacement des bornes de recharge

De fait, les applications de navigation s’adaptent à cette évolution. En 2018, Google Maps a commencé à recevoir des mises à jour pour indiquer l’emplacement des bornes de recharge. L’appli aide aussi à planifier un voyage qui tient compte de leur position géographique. Maintenant, c’est Waze qui bascule dans l’assistance aux conducteurs et conductrices de voitures électriques.

Quelques captures de la nouvelle interface de Waze, avec les indications concernant les stations de recharge. // Source : Capture d’écran

« À partir d’aujourd’hui, vous pourrez entrer votre véhicule électrique (VE) et votre type de prise dans l’application Waze pour trouver les stations de recharge de VE appropriées le long de votre itinéraire. Cette fonctionnalité sera déployée dans le monde entier lors des prochaines semaines », annonce Google, la maison mère de Waze, dans un message paru le 14 mars.

Au passage, Waze et Google comptent sur la gentillesse de la communauté pour actualiser les informations sur les stations de recharge… gratuitement. Pour cela, la société mise sur les contributions des particuliers, qui seront ensuite vérifiées, afin de fournir des données fiables et précises sur les cartes. Des données qui pourront ensuite nourrir, sans doute, Google Maps aussi.

