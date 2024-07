Lecture Zen Résumer l'article

Un guide de bonne conduite devrait être livré avec tout nouveau véhicule électrique. Trop de mauvais comportements se multiplient au moment de se recharger, surtout lors des grands chassés-croisés.

Loin des problématiques socio-économiques ou géopolitiques de la voiture électrique, l’édito de la newsletter Watt Else du 25 juillet était l’occasion de râler un coup sur les comportements égocentrés. La période estivale sera propice aux premiers grands trajets de certains électromobilistes novices, une raison de plus de rappeler quelques règles de bonne conduite à adopter notamment au moment de la recharge.

Pendant les vacances, les réseaux sociaux se remplissent rapidement d’exemples de mauvais comportement dans les stations de recharge. S’il y a bien encore quelques conducteurs de véhicules thermiques à épingler, les incivilités concernent de plus en plus souvent les conducteurs de véhicules électriques. C’est incompréhensible !

85 % et plus en période de grands départs

La France a l’avantage de proposer une assez bonne couverture du territoire en recharge, en particulier sur les autoroutes. Cependant, certaines stations n’ont encore que 4 points de charge, ou guère plus. Sur les stations rapidement sursollicitées, le bon sens voudrait que l’on essaye de libérer la place de recharge au plus vite. Il y a hélas un fossé énorme entre la théorie et la pratique. Il est trop fréquent de croiser plusieurs voitures branchées dépassant les 90 %.

Station Total avec 4 points de charge sur l’A5 // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Apparemment, certains électromobilistes n’en ont absolument rien à faire que 4 voitures attendent pour une borne : ils sont là, ils y restent jusqu’à atteindre 99 % de batterie. Sachant qu’il faut généralement 2 fois plus de temps pour passer de 80 à 100 %, que de 10 à 80 %, c’est un comportement à la fois complètement ridicule et égoïste. À moins d’un besoin vraiment très spécifique, une recharge à 80 % est communément admise comme suffisante pour poursuivre sa route.

Il est tellement frustrant de constater que certains conducteurs de VE font subir aux autres ce qu’ils détesteraient subir eux-mêmes. L’excuse de la station vide au moment où l’on s’est branché n’est plus recevable avec les applications mobiles, qui indiquent la disponibilité des bornes en temps réel.

Non à la privatisation des bornes !

Il est souvent reproché à des conducteurs de véhicules thermiques de squatter les places devant les bornes. La situation est déjà rageante, mais que dire lorsque ces bornes sont « privatisées » par d’autres voitures électriques qui ne chargent même pas ?

Bornes de recharge abusivement occupées. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Même si le panneau indique une place réservée aux véhicules électriques, sans mentionner la recharge obligatoire, qui sont les génies qui bloquent l’accès à la borne ? Seul réconfort : avec un peu de chance, ces véhicules se feront verbaliser à hauteur de 35 € pour stationnement gênant. Il est hélas assez rare que la fourrière se déplace, dommage !

Caravanes, hybrides rechargeables & cie

Circuler en voiture électrique en tractant une caravane ou une remorque est une épreuve. Beaucoup de stations de recharge rapide ne sont absolument pas pensées pour permettre la recharge des véhicules longs. Il faut généralement tenir sur une place de stationnement standard, ce qui pose également des problèmes aux grands utilitaires.

Rare station avec des places adaptées aux remorques // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Par dépit, certains automobilistes se garent à cheval sur plusieurs places en espérant ne gêner personne. Ce n’est pourtant pas la solution. Même si la manœuvre est fastidieuse, il faut s’assurer de ne pas gêner les autres utilisateurs, et donc détacher l’attelage. Il est plus que temps que les opérateurs de recharge aménagent les stations en conséquence.

Un autre type de conducteur peut avoir tendance à utiliser les bornes de recharge assez inutilement sur l’autoroute : le propriétaire d’un véhicule hybride rechargeable (PHEV). En plus de charger à des vitesses lentes, c’est souvent de l’argent jeté par les fenêtres. Sur autoroute, c’est le moteur thermique qui domine, même batterie pleine. À éviter pendant le rush des vacances.

Enfin, à tous les utilisateurs de stations de recharge, par pitié, arrêtez de vous comporter comme des cochons. Ne laissez pas vos déchets sur place, même s’il manque des poubelles ou qu’elles sont pleines. Certaines stations sont trop rapidement transformées en porcherie, respectez ceux qui viennent après vous (merci).

Chaque jeudi, notre newsletter Watt Else aborde l’actualité de la mobilité électrique à travers un édito épicé et une sélection d’articles utiles. Abonnez-vous gratuitement.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+