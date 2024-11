Lecture Zen Résumer l'article

À partir du 4 novembre, une Zone à Trafic Limité (ZTL) restreint l’accès à certains arrondissements de Paris. De quoi s’agit-il ? Cela concerne-t-il aussi les véhicules électriques ?

La mairie de Paris ne manque jamais de créativité quand il s’agit de compliquer la vie des automobilistes circulant dans la capitale. Après le passage à 50 km/h du périphérique parisien, la dernière innovation en date s’appelle ZTL pour Zone à Trafic Limité. Ce dispositif vise à bloquer la circulation de transit dans les arrondissements centraux de Paris. Ainsi, Les quatre premiers arrondissements de Paris (du 1ᵉʳ au 4ᵉ) ne sont accessibles qu’aux véhicules ayant une raison justifiée d’y entrer.

La mairie de Paris espère que cette décision va favoriser l’usage des transports en commun, développer les mobilités douces et abaisser la pollution et le bruit dans l’hypercentre de la capitale. Quant aux conséquences sur la circulation dans les arrondissements limitrophes, la mairie de Paris semble minimiser l’impact du report de circulation.

Qui peut circuler dans une ZTL ?

La mairie de Paris indique que le principe existe déjà dans d’autres capitales européennes comme Madrid, Milan ou Rome. L’idée est de protéger l’hypercentre parisien des véhicules motorisés qui ne font que les traverser pour se rendre ailleurs dans la capitale. Il faudra désormais contourner cette zone.

Paris interdit le trafic de transit dans l’hypercentre, même pour les électriques // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Cette limitation ne concerne pas les véhicules d’urgence et de services publics, de voirie, les transports en commun, les taxis ou VTC, les détenteurs de carte mobilité inclusion ainsi que les véhicules d’autopartage.

Si vous résidez dans le périmètre visé, vous aurez l’autorisation de circuler dans la ZTL. C’est aussi le cas si votre travail se situe au sein de la ZTL. D’autres cas permettent également d’accéder à ce périmètre, même si les justificatifs à fournir ne sont pas clairement définis pour le moment :

Pour un rendez-vous médical ;

Pour aller dans certains commerces, galeries d’art, cinémas et toute autre activité culturelle ;

Pour des besoins professionnels comme assurer une livraison ou un dépannage ;

Pour aller chez des amis qui vivent dans l’un des 4 arrondissements concernés.

En attendant que la préfecture et la mairie de Paris officialisent la liste des documents nécessaires pour justifier d’un accès à la ZTL. Il est grandement recommandé de conserver toute preuve pouvant témoigner de votre bonne foi : ticket de cinéma ou de musée, facture d’achat, confirmation Doctolib de rendez-vous, etc. Il n’est pas vraiment clair si les automobilistes vont devoir se faire des auto-attestations sur l’honneur quand il s’agit de visiter des amis ou de la famille, qui nous renverraient étrangement à l’époque du Covid.

Bien sûr, si vous vous déplacez à vélo ou en trottinette, vous pouvez traverser ces arrondissements. L’interdiction ne concerne que les véhicules motorisés : deux-roues, voitures, utilitaires, camions, bus/cars.

Quelle est la zone concernée ?

Pour le moment, un périmètre a été défini, mais les équipes d’Anne Hidalgo cherchent à élargir cela à certains axes supplémentaires.

Voici la carte arrêtée :

Carte de la Zone à Trafic Limité (ZTL) à Paris // Source : Mairie de d Paris

Plusieurs boulevards et monuments servent de repères pour la délimitation :

Opéra

Boulevard des Italiens

Boulevard Saint-Denis

Boulevard Saint-Martin

Place de la République

Boulevard du Temple

Boulevard Beaumarchais

Place de la Bastille

Boulevard Bourdon

Quai de l’Hôtel de Ville

Quai du Louvre

Place de la Concorde

Tout le cœur de cette zone sera donc en accès limité dès le 4 novembre 2024. Les panneaux ont été installés aux entrées de la zone. Une période de clémence et de pédagogie va accompagner le lancement de cette nouveauté. Ensuite, les automobilistes en infraction s’exposeront à une amende forfaitaire de 135 euros (contravention de 4e classe), pouvant être minorée ou majorée.

Pourquoi les véhicules électriques sont également concernés ?

La mairie de Paris souhaite ainsi réduire la pollution et le bruit pour les habitants de ces quartiers privilégiés. Pourtant, les véhicules électriques, qui n’émettent aucun gaz d’échappement et produisent peu de bruit, ne sont pas épargnés par la mesure.

Contrairement aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) qui concernent déjà la capitale et excluent les véhicules les plus polluants, la ZTL veut exclure le trafic non essentiel de cette zone centrale de la capitale. La mairie de Paris souhaite également réduire le nombre d’accidents dans une zone où les mobilités douces sont privilégiées.

Le reste de Paris va-t-il connaître des records de bouchons dans les prochains mois par effet de bord ? La mairie assure que cela ne sera pas le cas, mais dans tous les cas, encore une fois tout est mis en œuvre pour vous décourager d’utiliser une voiture dans Paris, qu’elle soit électrique ou thermique.

