Alors que la majorité des constructeurs emploient d’immenses batteries pour leurs véhicules, Ford et son PDG ne voient pas la chose sous le même angle. La marque américaine souhaiterait réduire la taille de ses batteries.

Élément central de la voiture électrique, la batterie est souvent au cœur des discussions, tant chez les constructeurs automobiles que chez les automobilistes. Qu’elles soient composées de lithium ou bien de sodium, les batteries sont sujettes à de nombreuses évolutions depuis quelques années, notamment sur leur capacité, leur puissance, mais également leur taille.

C’est justement sur ce dernier point que les choses se compliquent. Des efforts très importants ont été faits sur les capacités et les puissances des batteries depuis quelques années, particulièrement chez le leader mondial du domaine, CATL. En revanche, il s’agit toujours d’une prouesse technique de réussir à réduire la taille d’une batterie, sans perdre de puissance ou de capacité énergétique.

Ford se tourne vers des batteries plus petites…

Du côté de Ford, ce besoin de voir les choses en grand ne passe plus. C’est du moins ce qu’a expliqué son dirigeant, Jim Farley lors d’une séance de questions réponses, rapportée dans un article d’InsideEvs du 24 mai 2023. « Nous n’allons pas atteindre une autonomie de 600 miles [965 km]. Nous essayons de fabriquer la plus petite batterie possible pour une autonomie compétitive », a-t-il déclaré.

Une déclaration forte de la part de Ford, alors que le constructeur américain emploie encore des batteries imposantes, comme c’est le cas pour le F-150. Mais, Ford semble désormais se tourner vers des standards plus petits, tout en assurant une autonomie suffisante, tournant autour des 300 miles (soit environ 480 km).

Ford F-150 Lightning. // Source : Ford

… et tacle ses rivaux aux formats XXL

Cette stratégie est particulière, dans une période où la concurrence vise des autonomies records, au prix d’une batterie immense. Une réalité que le PDG de Ford n’arrive pas à suivre. « Je ne comprends rien actuellement à ce qu’il se passe dans l’industrie automobile [chez la concurrence, ndlr]. Tout ce que j’entends, c’est l’annonce d’une autonomie de 450 miles [725 km], d’une autonomie de 500 miles [805 km], et il y en a eu une autre aujourd’hui concernant un crossover à trois rangées de sièges, qui sera électrique. Ces batteries sont énormes : si vous avez ce type de batteries, vous ne gagnerez pas d’argent », détaille l’ancien de Tesla.

Il s’agit d’un petit tacle adressé à ses concurrents américains. Comme General Motors, qui a sorti un Hummer électrique doté d’un bloc de batteries de 205 kWh… et qui prévoit des autonomies encore plus grandes pour ses futurs véhicules. On pense au Silverado ou au Ram 1500, qui frôlerait les 800 km d’autonomie.

Le Hummer électrique possède une batterie imposante. // Source : Hummer

À l’heure actuelle, seul un constructeur semble avoir bien tiré son épingle du jeu de la batterie électrique : Tesla. La compagnie d’Elon Musk, qui innove en permanence, s’est toujours concentrée sur l’efficacité de ses batteries, et non sur leur taille, afin que la consommation soit efficace au possible. Certains de ses véhicules, comme la Tesla Model X, disposent d’une très bonne autonomie, tout en étant équipées de batteries de 100 kWh. Une prouesse que tentera de réaliser Ford dans les années à venir.





