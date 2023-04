Elon Musk a toujours annoncé vouloir développer sa gamme pour couvrir toutes les catégories de véhicules. Le Master Plan 3 donne quelques indications supplémentaires sur ce que pourraient être les prochains véhicules : un modèle compact, un van et un bus ne font plus aucun doute.

Tesla vient de publier, ce 5 avril 2023, le détail du Master Plan 3 qu’Elon Musk a présenté en introduction de l’Investor Day. Si la présentation était restée floue sur ce que Tesla pourrait proposer comme nouveaux véhicules pour répondre aux enjeux, quelques informations plus précises sont intégrées au document PDF qui vient d’être publié sur le site Tesla.

Les nouveautés sont encore notées dans le tableau comme « à définir », mais Elon Musk semble déjà avoir une idée de ce que ces modèles utiliseront comme batterie et en quelle capacité. Trois segments de véhicules sont donc à conquérir : celui des modèles compacts, celui des camionnettes et vans de passagers, et enfin celui des bus.

Ce que l’on sait déjà des futurs véhicules Tesla

Le tableau présenté par Tesla donne les grandes lignes directrices des produits et les volumes que cela pourrait représenter dans le temps. Il n’est pas vraiment une photographie exacte de ce qu’est, et sera, la gamme Tesla. Les projections sur les volumes sont aussi particulièrement optimistes de la part du constructeur, mais il n’est jamais précisé l’échéance prévue.

Master Plan 3 de Tesla : futurs véhicules de la marque // Source : Tesla

1. Un futur modèle « compact »

Elon Musk voit pour le segment des voitures compactes, un modèle sur base de batterie LFP avec une capacité de batterie de 53 kWh. C’est assez cohérent et cela pourrait donner raison aux rumeurs récentes. Les voitures plus compactes n’ont pas forcément besoin d’une batterie de type NMC, qui apporte une plus grande densité d’énergie pour de meilleures performances.

Sur le segment supérieur des voitures moyennes, comme les actuelles Model 3 et Model Y, les modèles sont présentés aussi sur la base d’un pack batterie LFP avec une capacité de 75 kWh. Cette ligne intrigue, car les Model 3 et Y équipés de batterie de 75 kWh sont les versions Grande Autonomie et Performance, qui ne sont pas des batteries LFP (lithium-fer-phosphate). Seules les versions propulsions sont censées être en chimie LFP, avec une taille de batterie inférieure, de l’ordre de 60 kWh. Y a-t-il du changement dans l’air ?

2. Des bus pour assurer les transports publics

Sur la base de batterie LFP, on notera qu’Elon Musk intègre aussi son projet de bus. Tesla prévoit un véhicule de cette catégorie avec une batterie LFP d’une capacité de 300 kWh. Le constructeur chinois BYD doit être assez curieux de découvrir que ce que Tesla va proposer comme solution. BYD construit depuis plus d’une dizaine d’années des bus électriques. Il a annoncé en 2022 l’arrivée de bus utilisant des batteries LFP, que le constructeur réservait avant uniquement pour ses voitures.

Avec ces spécifications, il semble s’agir d’autobus et non d’autocar. Tesla semble donc vouloir trouver des solutions pour les transports publics dans les villes, et non pas s’attaquer à celui des autocars de tourisme. Une batterie de 300 kWh en LFP ne correspond pas à des trajets longues distances, mais à des besoins quotidiens de recharge sur des kilométrages maitrisés.

3. Un van pour professionnels et particuliers

Ce produit est probablement le plus intriguant du tableau. Tesla indique pour les caractéristiques que le modèle sera équipé de la batterie « high nickel », ce qui correspondra normalement aux futures 4680. Il aurait ainsi le même pack batterie de 100 kWh que les Model S, Model X et Cybertruck. A priori, Tesla ne lancera pas un concurrent du Renault Kangoo, ni même apparemment du Renault Master. Tesla peut vouloir s’attaquer à la niche de Rivian, ou viser le transport de passager, en proposant son fameux robotaxi. À moins que le constructeur ait juste envie de décliner et rentabiliser la plateforme du Cybertruck en plusieurs modèles à usages différents.

Gamme Tesla 2022 // Source : Tesla

Une version « petite batterie LFP » du Tesla Semi

Alors que le camion Semi de Tesla a été présenté comme embarquant des cellules 4680, tout n’est peut-être pas aussi simple. Dans son document, Tesla présente ainsi deux versions du semi :

Camion lourd coutre distance : batterie LFP de 500 kWh

Camion lourd longue distance : batterie « high Nickel » de 800 kWh

Tesla Semi delivery event avec Elon musk // Source : Tesla

Le Tesla Semi est prévu être proposé avec une autonomie deux fois moins importantes que le modèle actuellement livré au client : 480 km (300 miles) contre 800 km (500 miles). Cela n’a rien de vraiment surprenant, si ce n’est qu’il n’a jamais été fait mention d’une autre technologie de batterie jusqu’à présent.

Une précision sur les batteries :

Le document apporte différentes précisions concernant le choix des différentes chimies des batteries : « Les véhicules à autonomie normale peuvent utiliser les produits chimiques à faible densité énergétique (LFP), tandis que les véhicules à longue autonomie nécessitent des produits chimiques à densité énergétique plus élevée (High Nickel). »

Il est dans tous les cas toujours fait mention de la cathode dans le tableau présenté par Tesla. Le constructeur précise également que : « Le terme High Nickel fait référence aux cathodes de nickel-manganèse à faible teneur en cobalt actuellement en production, mais également celles en cours de développement chez Tesla, chez les fournisseurs de Tesla et dans les groupes de recherche. » Tesla cherche notamment à se passer du Cobalt dans ses futures batteries.

Ce Master Plan 3 finit par soulever plus de questions qu’il n’apporte de réponses pour le moment.

L’automobile électrique est un secteur en plein boom, mais encore faut-il les clés pour le comprendre. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur la mobilité de demain.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.