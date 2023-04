De nouvelles rumeurs en provenance de la Chine relancent les spéculations sur le prochain modèle « abordable » de Tesla. Et, s’il ne s’agissait que d’un petit Model Y ?

Des informations fuitent de plus en plus régulièrement à propos de Tesla. Alors que l’entreprise américaine arrivait auparavant à garder ses secrets internes, cela semble être de moins en moins souvent le cas. Des sources internes communiquent plus ouvertement des bribes d’informations auprès de Reuters ou d’autres médias. Il faut cependant accueillir avec une certaine prudence ces rumeurs. Ce 4 avril 2023, c’est le média chinois 36 Krytpon qui relance le sujet du prochain modèle de Tesla.

Tesla a forcément de nouveaux modèles dans ses cartons, l’entreprise ne pourra sinon pas atteindre les objectifs de croissance qu’elle s’est fixée pour les prochaines années. Lors du Tesla Investor Day du 1er mars, tout a été fait pour ne pas aborder la question du prochain modèle, en invitant tout le monde à patienter jusqu’à un reveal ultérieur. Il n’empêche que les spéculations vont bon train sur celle que l’on appelle Model C / Model A ou Model 2. Peu importe son nom, cela doit être le modèle « abordable » promis par Tesla.

« Un petit Model Y » en guise de nouveauté ?

Même si l’information est mince, elle a suffisamment de sens pour que l’on se dise qu’elle peut se révéler vraie. La source anonyme chinoise a indiqué au média 36Kr que « ce modèle à bas prix est un petit Model Y » en ajoutant que « Tesla est en train de construire un plan de capacité de production annuel pouvant atteindre 4 millions de véhicules. »

Le Tesla Model Y dans l’usine de Berlin. // Source : Tesla

Un petit Model Y peut signifier que Tesla n’irait pas jusqu’à proposer le format « citadine » ou « SUV urbain » que le marché attend surtout en Europe et en Chine. Le Model Y fait 4,75 m de long : en imaginant que Tesla en réduise le gabarit, on peut miser sur 30 à 40 cm de moins, mais guère plus. Pour réaliser un vrai modèle compact, il faut revoir l’ensemble du véhicule, ce qui ne ressemblerait pas au passage de Model 3 à Model Y. Cela impliquerait un temps de développement plus long. Or, les objectifs de croissance de Tesla vont rapidement presser la marque à trouver d’autres modèles à proposer au public. Le fait de comparer un nouveau modèle à celui d’avant laisse à penser que de nombreux éléments seront repris pour faire baisser les coûts.

Cela resterait malgré tout une bonne nouvelle, car le marché de la voiture électrique a besoin, notamment hors de Chine, d’avoir plus de véhicules prévus dans un budget de 20 000 à 25 000 €. Si un « petit Model Y » répond à cela, tant mieux, cela serait un carton assuré pour la marque. Reste à voir si les 400 km d’autonomie et la conduite autonome promises sur ce véhicule abordable seront maintenues.

Un modèle corrélé à la réorganisation de la production

Après la conférence de l’Investor Day, il était assez clair qu’aucun modèle ne serait lancé avant que la plateforme « next-gen » soit prête dans une ou plusieurs usines. Cette plateforme doit permettre de réduire suffisamment les coûts de fabrication pour pouvoir abaisser le prix des modèles Tesla. La première usine du genre devrait être celle annoncée pour le Mexique. Il faudra donc au moins un an avant qu’elle ne soit opérationnelle pour produire les premières voitures Tesla.

Tesla a prévu pour 2023 un objectif de production compris entre 1,8 et 2 millions de véhicules. Un nouveau modèle semble plutôt pour 2024 ou même 2025, puisque les sources indiquent qu’il s’intègrerait dans une capacité de production de 4 millions de véhicules par an. Tesla n’y est pas encore.

Le fait que cette fuite intervienne alors que la marque n’a pas réellement atteint tous les objectifs fixés pour le premier trimestre 2023, et que son action continue à perdre de la valeur, n’est peut-être pas innocent. C’est aussi ce qui donne un peu de consistance à cette rumeur, qui n’est bien sûr absolument pas commentée par Tesla.

La voiture électrique, c’est votre dada ? Vous adorez tout ce qui touche aux mobilités de demain ? Abonnez-vous à Watt Else, la nouvelle newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur l’industrie, ses innovations et ses limites.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.