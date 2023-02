Théoriquement, le Tesla Cybertruck doit être disponible avant le pick-up électrique de RAM en 2024. Cependant, avec les retards cumulés sur le projet de Tesla, il serait assez cocasse de voir le RAM 1500 REV être livré avant le Cybertruck.

Le concept du futur pick-up électrique de RAM a été présenté au CES Las Vegas début janvier 2023. À peine un mois plus tard, à l’occasion de la finale du Super Bowl le 12 février, la marque vient d’ouvrir les inscriptions pour permettre aux potentiels clients d’être les premiers à réserver leur pick-up électrique. La marque RAM a décidé d’intensifier le rythme pour électrifier son célèbre pick-up. C’est à se demander si le modèle de RAM ne pourrait pas être disponible pour le grand public avant le Cybertruck. Il est pourtant prévu pour le dernier trimestre 2024, soit dans seulement 18 mois.

En théorie, Cybertruck doit commencer sa production au deuxième semestre 2023. Avec les premiers exemplaires, le gros de la production ne débutera pas avant 2024. Sauf si Elon Musk vient rajouter des fonctionnalités de dernière minute au modèle, comme son délire de véhicule amphibie, repoussant alors sa mise en production et ses livraisons. Rien n’est impossible avec Tesla.

Le pick-up électrique RAM conserve l’esprit de la gamme

RAM semble avoir misé sur la même stratégie que Ford avec son F-150 Lightning. On le découvre avec les premières images de la nouveauté. Les deux concurrents n’ont pas réellement révolutionné leur design pour s’adapter au passage à l’électrique — les deux se ressemblent d’ailleurs beaucoup. Il y a forcément des différences comme la prise de recharge, le coffre avant (frunk) ou une calandre différente, mais elles restent minimes. Ces deux références incontournables du marché américain n’ont de toute manière pas besoin d’en faire des tonnes pour trouver leur clientèle.

RAM 1500 REV, le pick-up électrique. // Source : RAM

Le RAM 1500 REV, le nom de cette version électrique, ressemble à ce qu’un amateur de pick-up américain peut attendre. Ceci dit, le directeur de la marque RAM, Mike Koval Jr., va quand même plus loin en annonçant : « Nous sommes engagés dans un voyage d’électrification passionnant qui verra RAM dépasser la concurrence dans les domaines auxquels les clients tiennent le plus : l’autonomie, la charge utile, le remorquage et le temps de charge. »

Le RAM 1500 REV va inaugurer une des nouvelles plateformes électriques (STLA-Frame) du groupe Stellantis. On sait que le groupe mise beaucoup sur ces nouvelles plateformes pour produire une nouvelle génération de véhicules électriques beaucoup plus performants. De là à combler l’avance prise par certains de leurs concurrents, c’est un peu précipité.

RAM ne partage pour le moment aucune spécification technique. Cependant, on peut creuser un peu du côté des annonces réalisées par Carlos Tavares pour Stellantis. Pour un modèle comme le RAM 1500 REV, on peut s’attendre à une batterie dont la capacité est comprise entre 159 kWh et 200 kWh, pour offrir jusqu’à 800 km d’autonomie. On craint de voir le coût d’un modèle comme celui-ci exploser à cause du prix de la batterie.

Extrait de la conférence Stellantis EV Days de 2021. // Source : Stellantis

2 modèles qui arrivent plus tard que les autres, mais qui pourraient les doubler

Le constructeur RAM semble assez audacieux en annonçant faire mieux que la concurrence. Face au futur pick-up RAM, il y a Ford F-150 Lightning, le Rivian R1T, le Hummer EV, puis prochainement, viendront s’ajouter le Chevrolet Silverado EV et l’incontournable Cybertruck.

On peine peu à imaginer ce que Stellantis peut sortir de son chapeau pour faire mieux que tout ce petit monde. Par contre, RAM, comme Ford, bénéficie d’une clientèle très fidèle à la marque. Avec son style, et si les performances promises sont bien au rendez-vous, il pourrait rapidement être un des modèles les plus plébiscités aux USA.

Un bon gros pick-up à l’américaine, ce RAM 1500 REV. // Source : RAM

Il arrivera quand même probablement derrière le Cybertruck. Il comptabilise plus d’un million de réservations à travers le monde, même si l’on peut imaginer que beaucoup de ces réservations ne seront pas honorées, d’ici à ce qu’il soit réellement disponible.

Le premier prototype du Cybertruck en 2021. // Source : Capture YouTube Chile AI100

Cette guerre du pick-up s’annonce assez croustillante. Ces véhicules permettront vraisemblablement de convertir à la voiture électrique une partie de la population américaine, qui vit en dehors de grands centres urbains : un sacré challenge en perspective pour toutes ces marques.

