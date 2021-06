Ford a enregistré 100 000 précommandes en trois semaines pour son pickup 100 % électrique. Le succès du véhicule était attendu, et seul le Cybertruck pourrait faire mieux.

100 000. C’est le volume de précommandes déjà atteint par le F-150 Lightning de Ford, en trois semaines. Un chiffre dévoilé le 9 juin dans les colonnes du New York Times, qui témoigne de la popularité immédiate du premier pickup 100 % électrique de Ford, officialisé dans la nuit du 19 au 20 mai.

Ce succès est loin d’être étonnant vu les caractéristiques du F-150 Lightning. Ford a opté pour un prix plancher très bas : sous la barre des 40 000 dollars pour un véhicule équipé de deux moteurs (0 à 96 km/h avalé en moins de 4 secondes). Sur le segment, les autres constructeurs — Rivian, Hummer — ont tendance à tirer les prix vers le haut.

Derrière le buzz Cybertruck, la réussite attendue de Ford

Bien sûr, ces 100 000 réservations ne sont rien face au million supposément atteint par le Cybertruck de Tesla (selon Teslarati, qui se base sur un outil qui comptabilise les précommandes). Le pickup futuriste bénéficie d’une cote immense depuis sa présentation en novembre 2019. Il est vrai qu’il suffit de mettre 100 dollars/euros sur la table pour poser une option dessus — c’est le cas aussi pour le F-150 Lightning.

More than 44,500 reservations in less than 48 hours…and counting. The future is here : https://t.co/pbgGgnTVrS #F150Lightning pic.twitter.com/mpAztdfXZX — Jim Farley (@jimfarley98) May 21, 2021

Le F-150 Lightning avait déjà enregistré 44 500 réservations en 48 heures. C’est trois fois moins que le Cybertruck dans le même laps de temps (146 000).

146k Cybertruck orders so far, with 42 % choosing dual, 41 % tri & 17 % single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Le F-150 Lightning a cependant toutes ses chances dans la bataille. Ford est, pour l’heure, plus légitime sur le marché nord-américain quand on s’intéresse aux pickups. Comme le rappelle Torque News dans un article publié le 6 janvier, cela fait plus de 40 ans que la gamme F-Series est en tête des ventes de l’autre côté de l’Atlantique (plus de 787 000 unités écoulées en 2020). On ne voit pas pourquoi le F-150 Lightning ne perpétuerait pas cet héritage, en suivant les traces de ses homologues thermiques dont les prix démarrent à 35 000 dollars.

Le point sur les réservations de pickups électriques :

Modèle Mois de présentation Volume de précommandes Prix (à partir de) Ford F-150 Lightning Mai 2022 100 000 39 974 $ Tesla Cybertruck Novembre 2019 1 000 000 39 900 $ GMC Hummer EV Ed. 1 Octobre 2020 10 000 (rupture) 112 595 $ Rivian R1T Novembre 2018 NC 75 000 $

La bataille entre les pickups 100 % électriques promet en tout cas d’être intéressante à suivre, à compter de 2022. Pour preuve, dans un tweet publié le 25 mai, l’analyste Gary Black indiquait : « J’ai parlé avec un commercial de Tesla de Chicago. Ils ont reçu beaucoup de demandes après la présentation du F-150 Lightning la semaine dernière. » De quoi envisager un renversement de la hiérarchie en place ?

