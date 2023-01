Elon Musk a indiqué que la production débuterait vraisemblablement durant l’été 2023. Sauf que la production de masse n’est, de toute façon, pas prévue avant 2024.

Tesla a tenu sa conférence téléphonique sur les résultats financiers de l’entreprise ce 25 janvier. La partie questions/réponses est toujours l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les projets de Tesla. C’est dans ce contexte qu’Elon Musk a répondu aux interrogations sur le planning prévu pour le pickup Cybertruck.

Après plusieurs années de reports et retards, le pickup de Tesla devrait commencer à être produit au second semestre 2023, mais cela paraît encore un peu flou. Dans tous les cas, la production de masse, pour satisfaire les très nombreuses réservations, n’est pas attendue avant l’année prochaine.

« La production devrait commencer, je ne sais pas, peut-être cet été. »

Parmi les questions des investisseurs retenues, il y avait celle-ci : la production du Cybertruck est-elle toujours prévue pour le milieu de l’année ?

La question n’a rien d’un piège, mais la réponse d’Elon Musk, qui aurait pu être un « oui » clair, laisse encore penser que tout n’est pas complètement prêt à ce sujet. Entre les « humm » d’hésitation et le message transmis par le CEO de Tesla au final, on pourrait douter de la réponse : « Nous nous attendons à ce que la production commence, je ne sais pas, peut-être cet été. Mais, je préfère toujours minimiser le début de la production, parce que le début de la production est toujours très lent. Elle augmente de façon exponentielle, mais c’est toujours très lent au début. Donc, je ne miserais pas trop sur le début de la production. Il s’agit plutôt de savoir quand la production en volume arrive réellement, et c’est l’année prochaine. »

Tesla Cybertruck et Elon Musk en avril 2022 // Source : Video Tesla

Le vice-président Tesla, Andrew Baglino, a complété le propos d’Elon Musk en précisant que les équipements de production à la Gigafactory d’Austin au Texas commencent à être installés. Les presses de moulage, l’assemblage général et les ateliers de carrosserie seraient en place. Tesla a assemblé tous les véhicules bêta qui vont servir aux différents tests. Par contre, il confirme également que la montée en puissance de la production ne se fera pas avant 2024.

Vu le nombre record de réservations enregistrées par la marque, plus de 1,5 million au dernier comptage, une bonne partie des clients américains devront attendre jusqu’à 2025, 2026, voire 2027, avant d’obtenir leur Tesla Cybertruck. Quant aux clients hors du continent nord-américain, aucune précision n’est pour le moment apporté sur la disponibilité du modèle sur les autres continents et donc sur les délais éventuels pour voir sa réservation honorée.

Elon a hâte d’avoir son propre Cybertruck

Elon Musk reste persuadé que le Cybertruck sera un véhicule exceptionnel, qui ne ressemblera à aucun autre.

La conférence du 25 janvier 2023 a permis de confirmer que le Cybertruck sera équipé de la dernière génération de hardware (hardware 4) pour la conduite FSD (Full Self-Driving), alors que les autres modèles Tesla sont en hardware 3. Selon Elon Musk, si le hardware 3 est plus sûr que la conduite humaine de 200 ou 300 %, celui du Cybertruck sera 500 à 600 % plus sûr. On attendra de voir les premiers tests pour le croire.

Le Cybertruck de Tesla avec le Cyberquad // Source : Tesla

Tesla n’a pas vraiment d’autres choix que de produire un modèle vraiment différent de la concurrence, maintenant que les concurrents ont commencé à s’installer sur le créneau du pick-up électrique avec des produits en phase avec les attentes des clients. Tesla n’arrive plus en leader sur un segment vacant, la marque va donc devoir surprendre et assurer pour se démarquer.

