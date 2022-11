Le média Automobile Propre a lancé son premier trophée des Watts d’Or. Numerama a été invité à participer comme jury, le public a également été mobilisé pour élire la voiture de l’année.

Nos confrères d’Automobile Propre ont décidé l’été dernier de lancer leur trophée de la voiture électrique de l’année. L’idée était bien entendu de récompenser plusieurs acteurs dédiés à la mobilité électrique au travers de différents prix : un trophée de la voiture de l’année, celui du meilleur réseau de recharge et celui de la meilleure innovation.

Au mois de septembre 2022, le public a été invité à participer à l’élection de la voiture de l’année. Après la compilation des points donnés sur des éléments factuels, associés aux notations du jury, dont Numerama faisait partie, et de celles du public, les résultats ont été dévoilés le jeudi 10 novembre en live sur Youtube. Un résultat qui a du sens, mais qui soulève aussi toujours des critiques de ceux qui voient leur(s) chouchou(x) relégué(s) à une autre position que celle espérée.

Le prix de la voiture de l’année 2022 : Tesla Model Y Performance

Pour pouvoir intégrer la liste des modèles soumis aux votes, les voitures électriques retenues devaient avoir été lancées et commercialisées entre le mois de septembre 2021 et celui de septembre 2022. Ce qui a exclu certaines références populaires, comme la Dacia Spring, mais a permis à certaines déclinaisons, comme le Model Y Performance, d’intégrer la liste des 20 modèles soumis au vote. Une MG4 est, par exemple, arrivée trop tard sur le marché français pour le trophée 2022, mais pourra concourir à celui de 2023.

Ces modèles ont ensuite récolté différentes notations :

Des points sur des caractéristiques techniques précises ;

Une note de la part des membres du jury ;

Des votes de la part du public.

Une fois les pondérations appliquées pour donner une plus grande part de voie au vote de public, les résultats ont donné la Tesla Model Y Performance gagnante d’une courte tête devant la Renault Megane e-tech, suivi de peu par la Kia EV6.

Voiture électrique de l’année pour la Tesla Model Y remis à son directeur France. // Source : Capture video live automobile propre

Derrière la déclinaison Performance du Model Y, le Model Y est finalement récompensé dans sa globalité : efficience, technologies embarquées, aspects pratiques… Même si la Renault Mégane dispose aussi de nombreux arguments, et a déjà remporté plusieurs prix, il n’est pas anormal de trouver une Tesla en tête du classement. La Kia EV6 n’a pas démérité pour sa 3e place, surtout qu’elle a obtenu la plus haute distinction en Europe, celle du « car of the year ».

Les commentaires de l’événement ont ouvert une bataille entre pro-Renault et pro-Tesla, chacun voulant défendre son choix. Il faut toujours un gagnant et des perdants dans une élection.

Le trophée du meilleur réseau de recharge : Fastned

À la différence du prix de la voiture de l’année, cette catégorie a été uniquement ouverte au vote du jury et à la notation par points sur des caractéristiques factuelles. Parmi les éléments notés, il y avait bien entendu le déploiement du réseau, mais également : la puissance des bornes, le paiement par carte bancaire, l’application mobile, le Plug&Charge ou la présence d’auvents.

C’est notamment sur certains de ces critères que le réseau Fastned se démarque de ses deux challengers : Electra et Ionity. Si son implantation est encore timide dans certains secteurs de France, le réseau Fastned est amené à se multiplier rapidement sur les autoroutes, puisque 22 stations sont actuellement en construction.

Le public qui suivait l’événement a été un peu surpris de découvrir le gagnant de cette catégorie, chacun voulant voir gagner son réseau de recharge préféré, qu’il s’agisse de Ionity, de Lidl ou des superchargeurs Tesla. Pourtant, Fastned offre :

Un confort d’utilisation qui facilite la vie des automobilistes : paiement par CB, places traversantes, station très visible, toit de protection équipé de cellules photovoltaïques…

Un tarif de 0,59 €/kWh qui n’a pas augmenté, et qui n’augmentera pas prochainement.

Une qualité de service avec sa disponibilité de 99,7 %, une fiabilité de ses bornes aussi bonne que les superchargeurs Tesla

Prix du meilleur réseau de recharge pour Fastned. // Source : Raphaelle Baut

Electra s’est également fait remarquer du jury par son système de réservation, c’est un des réseaux de recharge à suivre en France.

La récompense de la meilleure Innovation dans l’électromobilité : Revolte Club

Pour ce prix, ce sont les différentes entreprises du domaine de l’électromobilité qui ont candidaté en soumettant leur innovation. Parmi les participants, on comptait : des fournisseurs de bornes, une autoécole dédiée à la conduite en électrique, des solutions technologiques de gestion de flotte, et par ailleurs La Bagnole ou Lormauto que nous avons croisé sur le Mondial de Paris. Une catégorie aux innovations très variées qu’il a été assez difficile de départager pour le jury.

C’est l’entreprise Revolte club qui remporte ce trophée de la meilleure innovation 2022. Revolte s’est donné pour mission de lutter contre l’obsolescence programmée et prolonger la vie des véhicules électriques. Ils développent leur savoir-faire pour proposer des réparations adaptées aux voitures électriques et surtout à leur batterie. En un exemple, l’entreprise a réussi à être une évidence pour les membres du jury : pourquoi changer un pack batterie complet d’une voiture (solution généralement proposée par le constructeur), quand le changement d’une pièce plus spécifique peut suffire ?

L’entretien et la réparation des véhicules électriques ne sont pas les seuls sujets qui tiennent à cœur de cette entreprise, mais nous aurons très probablement l’occasion de vous présenter ceci plus en détail. Une chose est sûre, on a besoin de plus de « Revolte » en France.

Prix de l’innovation pour Revolte. // Source : Raphaelle Baut

Pour une première édition, ces trophées des Watts d’Or semblent avoir visé juste. Malgré quelques petits couacs lors du live, l’expérience était intéressante et les lauréats sont représentatifs de l’écosystème électrique français. Si vous souhaitez revoir l’ensemble de la cérémonie des Watts d’Or 2022, elle est disponible sur le Youtube d’Automobile Propre.