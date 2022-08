Elon Musk a plusieurs projets concernant les superchargeurs de la marque Tesla. Certains hôtes de ces aires de recharge ne l’ont pas attendu pour développer des concepts plutôt innovants.

Tesla a tenu son assemblée générale des actionnaires ce 4 août 2022. Parmi les nombreux sujets abordés par Elon Musk lors de sa longue intervention (dont vous trouverez un récapitulatif ici), le thème des superchargeurs a retenu notre attention.

La question de la recharge est le nerf de la guerre de l’écosystème de la mobilité électrique. Tesla l’a immédiatement compris en développant son propre réseau de recharge, que la marque ne cesse de vouloir faire progresser. Les Superchargeurs V4, les nouvelles implantations et l’envie de rendre certaines stations de recharge plus sympathiques ont été des sujets abordés lors de cette intervention d’Elon Musk.

Vers un déploiement des superchargeurs V4

Étrangement, cette partie du live Tesla semble avoir été éditée avant que la rediffusion ne soit mise en ligne. Malgré l’heure tardive de la diffusion, nous avons bien entendu Elon Musk parler la prochaine génération des superchargeurs de la marque nommée V4.

En attendant d’avoir des informations plus concrètes de Tesla, concernant le début de l’implantation de ces nouveaux superchargeurs V4, les plans ont déjà fuité et peuvent être consultés sur Electrek.co. Ces nouvelles bornes changeraient de look, mais surtout, elles seraient plus puissantes (jusqu’à 350 kW) et plus adaptées pour une ouverture du réseau de recharge aux autres marques avec un câble plus long.

Un chiffre à retenir pour les superchargeurs : 99,6 %

La disponibilité (uptime) des bornes Tesla atteint 99,6 %, de quoi faire pâlir de jalousie tous les opérateurs concurrents

Un taux de disponibilité de 99.6 % des bornes. // Source : Capture du live Tesla

Dans le monde, Tesla a déjà installé plus de 35 000 Superchargeurs, répartis dans plus de 3 500 stations. À l’échelle de l’Europe, on compte 800 stations et 9 000 superchargeurs dans plus de 30 pays. Rien que la France offre aux véhicules Tesla, et parfois aux autres marques, un choix de 120 stations de recharge pour mailler le territoire.

Tesla pourrait interroger ses utilisateurs sur les lieux des nouvelles implantations

Pour le moment, l’implantation de nouvelles stations de recharge répond à une logique de maillage du territoire et de demande. Elon Musk ne cache pas que l’usage fait des superchargeurs est étudié attentivement. Les nouvelles stations servent à compléter l’offre dans une zone blanche, ou alors à doubler les capacités sur les zones à très forte demande, où les stations actuelles arrivent à saturation régulièrement.

Lors de l’assemblée générale, plusieurs propriétaires de Tesla ont demandé à Elon Musk de développer les superchargeurs en Alaska. Il faut dire que, pour le moment, cette région est oubliée du constructeur. Ce à quoi le principal intéressé a répondu : « Peut-être que nous devrions faire un sondage en ligne pour savoir où nous devrions mettre les Superchargeurs ? Oui, faisons cela. »

Elon Musk Assemblée annuelle des actionnaires Tesla. // Source : Capture du live Tesla

Enfin, il ne suffit pas à Elon Musk de demander où installer les stations de superchargeurs, il faut aussi qu’il puisse trouver le foncier pour accueillir les bornes. Il n’a pas caché que certains secteurs, par exemple, en Californie, à Malibu, étaient particulièrement compliqués pour trouver des terrains disponibles.

Elon Musk veut des stations de recharge plus fun

Il faut dire que toutes les stations de recharge ne se ressemblent pas. Une bonne partie des superchargeurs ne vont pas offrir une expérience inoubliable aux clients. Certaines offrent même un confort plutôt spartiate. Elon Musk aimerait bien changer cela.

Au cours de son intervention, il a partagé une vision d’une station de recharge qui serait à l’image des anciens Diners typiques des USA. Le client pourrait y venir se brancher, tout en grignotant un bon cheeseburger et en visionnant des vidéos sur un grand écran. Une expérience mi-cinéma drive-in mi-diner des années 50, mais tout cela à la sauce futuriste. Pourquoi pas.

En attendant, certaines implantations de superchargeurs ont cherché à développer une offre d’accueil plus agréable. C’est notamment le cas de deux stations en Allemagne. La première propose une sorte de lounge avec plusieurs distributeurs automatiques, des pizzas à déguster sur place, des espaces pour passer un appel privé, et de sanitaires, le tout accessible avec un QR Code pour limiter l’accès à ce salon d’attente.

Dans l’autre station de recharge multimarque, une piscine a carrément été installée dans un conteneur. À l’initiative de Tesla, cette piscine est accessible pendant une dizaine de minutes aux clients réalisant une charge. Ces initiatives sont dans tous les cas particulièrement intéressantes pour les usagers de véhicules électriques.