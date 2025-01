Lecture Zen Résumer l'article

La vidéo de présentation de la Switch 2 montre comment les Joy-Con s’attachent à la console de Nintendo (via un nouveau système). Un court clip dévoile à présent comment ils se détachent.

En un peu plus de deux minutes, Nintendo a montré beaucoup de choses — qu’on savait déjà à cause des fuites — sur la Switch 2 : mensurations à la hausse, écran plus grand, deuxième port USB-C, nouveau Mario Kart ou encore Joy-Con repensés. Mais la firme nippone n’avait pas encore montré comment se détachent les petites manettes de la tablette.

La Switch 2 s’appuie sur un nouveau système d’attache pour les Joy-Con : exit les rails fastidieux à l’utilisation, et guère valorisants, bonjour un concept supposément magnétique (Nintendo n’a rien dit, mais les rumeurs sont insistantes), plus pratique et plus premium. Dans un court clip publié sur le site de Nintendo et repéré par Polygon le 21 janvier, on peut voir comment les Joy-Con quittent la partie tablette.

Video from Nintendo's website shows how the joycon remove button works.

Regardez ce clip hyper satisfaisant sur la Switch 2

À l’arrière des Joy-Con, on peut remarquer la présence d’un bouton sous chaque gâchette. Il ne s’agit pas d’une nouvelle interface de contrôle dans les jeux, mais bien de l’élément sur lequel il faut appuyer pour libérer un Joy-Con de la Switch 2. On remarquera tout d’emblée qu’il est bien plus gros que celui — riquiqui — de la première Switch.

Qu’on se le dise, retirer les Joy-Con de la Switch de 2017 est une plaie : il faut appuyer sur un tout petit bouton tout en faisant glisser la manette vers le haut, en ressentant au passage la friction du rail. Sur la Switch 2, la manœuvre a l’air bien plus simple et satisfaisant : on appuie sur le gros bouton pour débloquer la partie haute du Joy-Con, et on n’a plus qu’à tirer. « C’est tellement mieux que la première Switch », commente CapPhrases sur Reddit.

Il faut appuyer sur ce gros bouton // Source : Nintendo

À en croire le clip, les magnets ne seraient donc disposés que sur la partie supérieure. On aperçoit en effet un petit cylindre qui « pousse » le Joy-Con vers l’extérieur quand on appuie sur le bouton (sans doute pour éloigner les magnets) — ce qui explique pourquoi c’est d’abord le haut du Joy-Con qui quitte la Switch 2. Est-ce que c’est suffisant pour tout maintenir en place ? On imagine que les magnets sont assez puissants, et il ne faut pas oublier que le Joy-Con et la console sont liés par un connecteur (dont la fragilité fait déjà débat).

De fait, pour rattacher les Joy-Con à la Switch 2 sans craindre de tout abîmer, il sera recommandé de faire la procédure inverse, c’est-à-dire insérer les Joy-Con par le bas. C’est d’ailleurs ce que montre la vidéo de présentation initiale, avec une manette attirée physiquement vers la Switch 2 dès lors qu’on le place correctement (l’intérêt des magnets).

