Il existe des astuces pour améliorer son utilisation de la suite bureautique de Google. Des raccourcis sur Docs. Des instructions automatiques sur Sheets. Et ainsi de suite. En voici quelques-unes à connaître.

Google, YouTube, Maps, Chrome… si vous baignez dans l’écosystème de Google, il peut être fort pratique de connaître quelques raccourcis secrets et options cachées pour tirer le meilleur de ces services. C’est la même chose avec Google Documents. Il y a des astuces qu’il peut être utile d’utiliser pour être un peu plus efficace, que ce soit sur Sheets ou ailleurs.

Créer un nouveau fichier grâce à une simple URL

Il existe des raccourcis qui permettent de créer de nouveaux documents en tapant une adresse de quelques caractères. Vous voulez ouvrir un nouveau fichier texte ? Tapez « doc.new ». Vous avez besoin d’une feuille de calcul ? « sheet.new ». D’un site ? D’un formulaire ? D’une présentation ? Il y a aussi des raccourcis. Il ne reste plus qu’à éditer, en somme.

Une simple URL permet de rediriger sur Google Docs. Pratique.

Traduire des mots avec Google Sheets

Google propose dans Sheets une fonctionnalité de traduction automatique, qui vous permet de faire passer une liste de mots ou de phrases d’une langue à l’autre.

Il suffit d’écrire l’instruction =GOOGLETRANSLATE(xx;langue1;langue2), avec « xx » désignant le code de la cellule (par exemple C2) et langue1 et langue2 les langues de départ et d’arrivée.

Si vous avez de longues listes de termes, cet outil est précieux.

Utiliser la dictée vocale dans Google Docs

Il est possible de dicter vos propos dans Google Docs, plutôt que de devoir les taper par écrit. Le service en ligne intègre une saisie vocale qui vous permet de dérouler votre pensée comme si vous vous adressiez à un auditoire. Seul prérequis : il vous faut utiliser Google Chrome. La fonctionnalité n’est pas proposée sur un navigateur comme Firefox.

Cela marche plutôt bien.

Laisser Google Sheets compléter la formule

C’est une fonctionnalité annoncée à l’été 2021. Google a commencé le déploiement d’un outil dans Sheets pour accompagner efficacement les internautes : il s’agit d’un service de suggestion pour les fonctions et les formules, en fonction des données inscrites dans les cellules. Cela vous permet de ne pas tout taper vous-même et de gagner un peu de temps lors de la saisie.

Jouer à Wordle dans Google Sheets

Parce qu’il n’y a pas de raison de n’avoir que des astuces liées à la productivité, voilà pour conclure un pas de côté pour se divertir : sachez qu’il est possible aussi de faire une petite partie de « Motus » dans Google Sheets. De quoi passer le temps entre deux tâches que vous avez à faire aujourd’hui. On vous souhaite une bonne partie !