Un développeur a adapté le principe de Wordle pour le rendre jouable dans une feuille Excel.

Vous n’en avez pas assez de jouer à Wordle ? Vous voulez jouer tout le temps, même au travail ? Si vous voulez duper vos collègues, mais surtout votre supérieur, alors la solution développée par Tyler Robertson pourrait s’avérer bien pratique : il s’agit en effet d’un portage du fameux jeu consistant à deviner un mot, mais dans une feuille Excel sur Google Docs.

Une feuille de calcul qui accueille les instructions pour jouer à Wordle

Le principe du jeu est exactement le même : vous avez droit à un nombre limité d’essais (en général cinq ou six) pour trouver un mot d’une certaine taille. Avec Sheetle, le nom du jeu (qui est un mot-valise entre « sheet », feuille en anglais, et « Wordle »), les termes à trouver sont dans la langue anglaise et comptent cinq caractères.

Un essai infructueux. // Source : Sheetle

En fonction du code couleur, vous saurez alors si les lettres que vous avez tapées sont au bon en droit, sont dans le mot, mais à la mauvaise place, ou bien si elles ne sont pas du tout présentes. Le jeu, vous l’aurez compris, est similaire à Motus, le jeu télévisé qui propose aussi de deviner des mots. Le concept est ancien, mais il est devenu très populaire début 2022.

Pour aller plus loin Wordle vous lasse ? Essayez donc la version pour les pros de la géographie

Les explications techniques sur le portage de Wordle dans Excel sont disponibles sur une page dédiée du site de Tyler Robertson. Cette déclinaison n’est pas déclinée en français, ce qui n’est pas simple quand on ne parle pas anglais (si c’est un obstacle trop grand pour vous, rappelez-vous qu’il existe des versions du jeu en français).