5 astuces bien pratiques pour Google Maps que vous devriez connaître

Ok, vous connaissez certainement déjà le mode sombre sur Google Maps. Mais les quatre autres ?

Afficher Street View en même temps

Google Maps fournit une option qui sert à diviser en deux l’écran du smartphone pour afficher Street View en même temps. Street View, c’est la solution proposée par Google pour bénéficier d’une navigation virtuelle. Avec cette double vue, il est ainsi plus facile de se repérer, si jamais l’affichage zénithal, depuis la carte de Maps, n’est pas suffisant pour s’y retrouver.

Google Maps et Street View côte à côte.

Naviguer sur Maps sans Internet

Google Maps sans Internet, c’est possible. Plus exactement, c’est possible si vous avez préalablement accès à Internet pour télécharger sur votre téléphone une zone de la carte et y avoir accès hors connexion. Évidemment, plus vous demandez une carte de grande taille, plus elle prend de la place sur le smartphone. Mais c’est très malin pour les zones très mal couvertes en réseau.

La navigation sans Internet est possible depuis 2015 dans Maps. // Source : Google

Ajouter de la réalité augmentée

Il existe une option appelée « Live View », ou « Affichez l’itinéraire » en français, qui permet de mobiliser la réalité virtuelle avec Google Maps. En utilisant la caméra de son smartphone pour filmer les alentours, l’application peut ainsi afficher sur l’écran les rues et ajouter en superposition des indications (comme des flèches) pour vous aider à vous orienter.

Pivotez jusqu’à ce que les flèches disparaissent. Vous êtes alors dans la bonne direction ! // Source : The Wall Street Journal

Ajouter des routes manquantes

Google utilise des véhicules et des randonneurs pour sillonner un maximum de rues, mais il peut en manquer ou ne pas avoir actualisé une zone depuis longtemps. Il est néanmoins possible de signaler à Google des routes manquantes sur Maps, pour lui demander de les ajouter dès que possible. Cela nécessite par contre de « travailler » pour Google, en faisant cette tâche à sa place.

L’outil permet de faire un tracé à peu près convenable de la route qui manque sur Maps.

Activer le mode sombre sur Google Maps

Bien sûr, Google Maps a aussi droit à son mode sombre dans l’application. Cela ne va pas transformer votre utilisation du service de navigation, mais peut-être cette version nocturne de l’outil vous sera plus agréable à l’œil. Vous pouvez décider de caler l’affichage selon les préférences sur Android ou iOS, ou bien choisir ce mode spécifiquement pour Maps.