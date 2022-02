Avec 30 % de réduction, le prix du casque AirPods Max devient bien plus raisonnable

[Deal du jour] Celle est ceux qui sont intéressés par le casque sans-fil d’Apple peuvent aujourd’hui profiter d’une remise immédiate de 190 euros.

Conscient du succès de ses AirPods et AirPods Pro, Apple a sorti en 2020 son premier casque sans-fil, l’AirPods Max. Avec ce produit, la firme de Cupertino a fait couler beaucoup d’encre en annonçant son prix : 629 euros. Il se justifie par sa qualité de fabrication incomparable et certaines technologies embarquées, qui lui permettent d’appartenir à la catégorie haut de gamme. Si son prix est un frein pour beaucoup, le casque d’Apple est aujourd’hui plus abordable grâce cette offre.

Au lieu de 629 euros à la sortie, l’AirPods Max est aujourd’hui disponible en promotion à 439 euros en coloris « Argent » sur Amazon.

Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Le premier casque audio d’Apple est-il une réussite ?

Si on oublie le prix auquel il a été proposé en premier lieu, ce casque a tout pour plaire. Commençons par sa conception : les AirPods Max n’ont rien de comparable sur le marché. Apple a fait le choix de matériaux plus nobles, comme du métal, de l’aluminium anodisé ou encore de l’acier inoxydable. Ainsi, ce casque offre une qualité de fabrication nettement plus sophistiquée que la concurrence, qui propose du plastique. Cependant, son look élégant et raffiné n’est pas sans défaut. En effet, en choisissant ce type de matériaux le poids du casque vient s’alourdir (environ 400 grammes). Heureusement, la marque à la pomme a pensé à ajouter un tissu maillé sur son arceau réglable, pour répartir de façon équilibrée ce poids sur le crâne. On a même droit à des coussinets à mémoire de forme pour un meilleur confort sur les oreilles.

Par contre, il se peut que l’étui de protection ne soit pas au goût de tout le monde… Mais il permettra de recharger les AirPods Max en 2h15 environ. Concernant l’autonomie, le casque peut tenir un peu plus de 20 heures en utilisant la réduction de bruit active et l’audio spatial avec une charge complète. Quant aux contrôles, il intègre la fameuse Digital Crown toujours fluide et plaisante à manipuler afin d’effectuer quelques actions, comme régler le volume, changer de morceaux, utiliser Siri. Le casque dispose d’un autre bouton physique qui lui, sera dédié à la réduction de bruit active.

Quels sont ses points forts ?

D’ailleurs, les AirPods Max disposent de la réduction de bruit, et il faut l’avouer c’est une réussite. La firme américaine vient jusqu’à faire mieux que certains mastodontes du secteur audio, grâce à ses six micros orientés vers l’extérieur. De plus, cela permet d’isoler votre voix pendant vos appels téléphoniques de façon à ce qu’elle soit parfaitement audible, même en plein vent. Le mode Transparence n’a pas non plus été négligé, et permettra d’entendre les sons extérieurs de façon claire sans avoir à retirer son casque.

Ce casque propose une qualité sonore excellente. La présence de deux transducteurs de 40 mm et d’un limiteur de distorsion permettent de délivrer un son parfaitement net, le tout couplé à l’excellente puce H1. Un système de spatialisation du son est également de la partie. Cela permet de profiter d’un son Dolby Atmos, 5.1 ou 7.1 pour les contenus et appareils compatibles. Et si vous avez déjà un produit de la marque, le casque s’y associera parfaitement. Il se configure en un seul geste et s’appareille rapidement, se met en pause lorsque vous les retirez et reprend la lecture lorsque vous le remettez — une fonction très appréciée. Enfin, depuis l’arrivée d’iOS 15, un petit signal Bluetooth permet de les localiser en cas d’oubli, sur le réseau Find My d’Apple, mais aussi d’obtenir l’audio spatialisé sur tvOS et macOS.

