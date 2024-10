Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Il n’est pas rare de voir les AirPods Pro 2 à des prix réduits, mais cela ne dure jamais très longtemps. Sur ce site, ils bénéficient d’une belle promotion faisant chuter leur prix de 70 € grâce à un code promo.

C’est quoi, cette promotion sur ces écouteurs d’Apple ?

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 sont commercialisés 279 € sur le site officiel d’Apple. Ils sont en ce moment proposés au prix de 209,99 € sur Rakuten, grâce au code promo HAPPY10 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil d’Apple ?

Le design des AirPods Pro 2 ne dénote pas des autres produits Apple. Si vous aimez les lignes épurées, le style soigné et élégant des écouteurs devrait vous parler. Apple oblige, la conception est excellente, et les écouteurs sont certifiés IPX4, afin de résister à la poussière, aux projections d’eau et à la transpiration. Les AirPods Pro 2 ne s’insèrent pas complètement dans l’oreille, mais procurent un très bon maintien. Le confort est aussi au rendez-vous, même pendant une longue écoute ou pour une séance de sport.

La surface tactile présente sur la tige permet de changer le volume et les pistes, d’activer la réduction de bruit, ou de réceptionner vos appels. Ils embarquent la puissante puce H2, qui permet une réduction de bruit active performante et impressionnante. Les bruits environnants sont supprimés et l’isolation est quasi totale. Si vous ne supportez pas la sensation de pression qui vient avec l’ANC, un mode Transparent Adaptatif, tout aussi impressionnant, est disponible afin de rester conscient de votre environnement.

Les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

Si vous supportez les écouteurs intra-auriculaires, les modèles Pro 2 restent une valeur sûre pour les plus mélomanes, malgré la sortie des récents AirPods 4. Ces derniers, bien qu’ils soient un peu moins chers, sont un peu en dessous des Pro 2 niveau audio. Les écouteurs d’Apple délivrent en effet un son de qualité bien équilibré, avec de bonnes basses et des graves et des aigus précis. L’ensemble des instruments est parfaitement identifiable et les timbres de voix sont clairs et bien retranscrits. À fort volume, l’audio est précis, avec des pistes propres. L’audio spatial propose de plus une spatialisation du son impressionnante.

Niveau autonomie, comptez 6 h d’utilisation avec l’ANC, 8 h sans, et 30 h d’écoute avec le boîtier. Notez enfin qu’une mise à jour gratuite transforme les AirPods Pro 2 en appareils auditifs ultra-avancés.

