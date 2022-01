Soldes d’hiver 2022 : les offres qui valent vraiment le coup sont ici

Les soldes d’hiver commencent ce matin et de nombreux marchands ont mis en ligne leurs premières offres. Quels produits faut-il retenir ? Voici la sélection de Numerama.

Le passage à une nouvelle année conduit comme toujours à l’événement des soldes ! C’est l’occasion idéale pour s’équiper à petit prix grâce aux nombreuses promotions disponibles chez de nombreux e-commerçants. Dans cet article, vous retrouverez une sélection des meilleures offres à suivre durant ces prochains jours.

Samsung Galaxy S21 Ultra : sans doute le meilleur smartphone de l’année 2021

Samsung Galaxy S21 Ultra

Si on devait retenir un smartphone en 2021, c’est bien le Galaxy S21 Ultra de Samsung. Sorti il y a déjà un an, aujourd’hui encore il ne cesse de surprendre et de confirmer sa place parmi les meilleurs smartphones de 2021. Il faut dire qu’il est excellent dans tous les domaines : ne serait-ce que par sa conception premium, ses performances de haute volée et bien entendu son module photo. Une chose est sûre, ce smartphone a de quoi plaire, et pour un bon moment. En plus, durant les soldes il est possible de se le procurer 260 euros de moins qu’à son prix de lancement !

Avec un prix de lancement à 1 299 euros, le Samsung Galaxy S21 Ultra est en ce moment en promotion à 999 euros sur le site du constructeur.

Apple AirPods Max : un casque d’exception

Apple AirPods Max

Le casque AirPods Max fait sans aucun doute partie des références les plus chères sur le marché, alors les promotions sont toujours accueillies avec plaisir. Mais son prix peut se justifier par la qualité des matériaux choisis (aluminium, acier inoxydable), son design premium, et sa réduction de bruit active qui dépasse la concurrence. Côté son, on sera servi, avec des morceaux diffusés sans distorsion même à plein volume. Et le fait de disposer de boutons physiques et non de contrôles tactiles s’avère être un vrai plus.

Au lieu de 629 euros, le casque sans fil AirPods Max est aujourd’hui disponible en promotion à 475 euros sur Amazon

Kindle Paperwhite 2021 : l’une des meilleures liseuses

Kindle Paperwhite 2021

Après quatre ans d’existence, l’entreprise américaine décide de remettre au goût du jour sa liseuse phare, résistante à l’eau : la Kindle Paperwhite. Cette version 2021 vient améliorer de nombreux points qui font d’elle une meilleure liseuse : un écran plus affiné et plus grand, tout en gardant un format compact pour être facilement transportable.

Mais elle vient surtout perfectionner l’expérience utilisateur avec de meilleures performances. Cela permet d’obtenir un gain de fluidité lors de vos lectures, et moins de latence. Même l’autonomie a été améliorée ! Alors qu’elle était déjà très endurante, Amazon garantit dix semaines d’utilisation.

Bonne nouvelle, elle profite déjà d’une remise de 35 euros et passe à 104,99 euros au lieu de 139,99 euros sur Amazon.

Barre de son Samsung sans fil Q-Séries HW-Q950A : comme au cinéma

Samsung HW-Q950A

Si vous cherchez une bonne barre de son pour aller avec votre toute nouvelle télé, cette Samsung HW-Q950A dispose d’absolument tous les arguments pour vous faire craquer. Entièrement sans fil, avec 11 canaux, 1 canal de subwoofer et 4 canaux pour les aigus : cette barre de son à de la puissance à revendre. Elle est d’ailleurs compatible avec les décodeurs Dolby Atmos, Dolby Digital Plus et Dolby True HD pour un rendu sonore parfait et immersif avec les contenus compatibles. Petit plus pour ceux qui possèdent une TV QLED de chez Samsung : la barre de son s’y associera parfaitement. Elle a tous les bons éléments.

En plus, son prix vient s’adoucir pendant les soldes. Au lieu de 1 499 euros la barre de son avec haut-parleur et caisson de basses Samsung Q-Séries HW-Q950A est aujourd’hui disponible à 999 euros chez la Fnac .

TV LG OLED55B1 : de l’OLED au meilleur prix

TV LG OLED55B1

LG est le principal constructeur de dalles TV OLED du marché et sans surprise il propose certains des téléviseurs les plus intéressants, basés sur cette technologie. La firme coréenne attache une attention particulière au look de ses téléviseurs. On retrouve un design soigné, avec des finitions premium et des bordures d’écran quasi-inexistantes. Avec sa dalle OLED, on a droit à une image d’exception : non seulement les noirs sont infinis, mais la colorimétrie est absolument parfaite. Seul très léger regret : la luminosité maximum n’est pas très haute, un point à garder à l’esprit si vous comptez l’installer dans une pièce très lumineuse.

On retrouvera également une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10, HDR10+ et le Dolby Vision, pour une expérience comme au cinéma. Quant à la partie audio, on aura droit à une émulation Dolby Atmos.

L’autre grand point fort de ce LG B1 c’est le soin apporté à la partie jeu vidéo, non seulement le HDMI 2.1 est parfaitement pris en charge, mais on trouve aussi un support du G-Sync pour les joueurs PC. Ajoutez à cela le mode ALLM et le VRR, pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux. Quant à l’interface, elle promet une navigation accessible et fluide pour faciliter l’accès au menu.

Au lieu de 1 299 euros habituellement, le TV LG OLED55B1 (140 cm) est à présent en promotion à 999 euros chez Rue du Commerce.

Google Nest Audio : ce qui se fait de mieux à MontainView

Google Nest Audio

Il y a presque un an, la firme de Mountain View présentait le tout nouveau Nest Audio. Ce produit est une enceinte connectée, version améliorée du Google Home. Avec un nouveau design et surtout une meilleure qualité audio, le Google Nest Audio devient le compagnon idéal dans votre quotidien. Vous pourrez faire appel à votre assistant à tout moment, grâce aux micros longue portée. L’enceinte entendra votre voix, où que vous soyez dans la pièce, même avec des bruits sonores autour. Il même possible de la connecter à plusieurs enceintes dans un système multiroom pour qu’elles puissent communiquer entre elles, en stéréo ou en groupé. Ses nouveautés vont vous faire craquer, mais surtout son prix, qui est plus abordable qu’à son lancement.

En effet, au lieu de 99 euros à son lancement, l’enceinte connectée Google Nest Audio est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 69,99 euros chez Rue du Commerce.

