La valeur d'une cryptomonnaie nommée d'Omicron a explosé. Non seulement le token n'est pas lié au nouveau variant du Covid-19, mais il est également fortement déconseillé d'en acheter.

Depuis quelques jours, Omicron est sur toutes les lèvres. Le variant du Covid-19, qui est jugé « préoccupant » par l’OMS, circule d’ores et déjà dans plusieurs pays. Le variant a même été détecté en Belgique ainsi qu’aux Pays-Bas.

Mais Omicron est également LE sujet qui retient l’attention dans un endroit où, de prime abord, personne ne l’attendait : le secteur des cryptomonnaies. Un token baptisé Omicron est au cœur de l’actualité depuis la découverte du variant. Depuis, il connait une prise de valeur exceptionnelle : son cours a augmenté de plus de 137 % en 24h selon CoinGecko, et de plus de 1200 % depuis le 19 novembre 2021.

Qu’est ce que la crypto Omicron ?

Les crytpomonnaies faisant l’actualité ne le font pas toujours pour les bonnes raisons, d’autant plus lorsqu’elles sont liées à des phénomènes actuels. On se souvient notamment de la cryptomonnaie Squid Game, inspirée de la série Netflix à succès du même nom, qui s’était révélée être une vaste arnaque.

Qu’en est-il pour Omicron ? La cryptomonnaie ne semble, elle, pas être une arnaque. Comme l’explique CoinTelegraph, Omicron est un projet de finance décentralisée qui se base sur la blockchain de l’Ethereum. Plus précisément, comme c’est expliqué sur le site d’Omicron, le token est un dérivé d’un autre projet, Olympus, dont le but est de jouer le rôle d’une réserve monétaire décentralisée. Omicron existait déjà avant la découverte du variant du même nom : il n’a donc absolument rien à voir avec le variant qui sévit actuellement dans certaines parties du monde.

Le projet est cependant très récent : le site d’Omicron a été enregistré le 25 octobre 2021, selon les données Who Is. De quoi alimenter encore plus la méfiance à l’égard du projet.

Pourquoi Omicron a-t-il pris autant de valeur ?

S’il n’a rien à voir avec le Covid, la récente prise de valeur d’Omicron est intrinsèquement liée au variant. Il a été détecté par l’OMS le 23 novembre, et les informations le concernant ont commencé à apparaître quelques jours plus tard, en même temps que la prise de valeur exceptionnelle d’Omicron. Depuis, le cours continue d’augmenter, tout comme les échanges : Omicron est le 5e token le plus acheté ce 29 novembre sur la populaire plateforme crypto SushiSwap. Et c’est justement cette augmentation subite et incontrôlée qui est dangereuse.

Comme c’est expliqué sur le site d’Omicron, « la meilleure façon pour les acheteurs de faire du bénéfice est grâce à la hausse des réserves. » Plus il y a de demandes et de token créés, plus la valeur de la cryptomonnaie augmentera. Or, une augmentation si subite, liée à l’actualité du Covid, n’est pas synonyme de croissance sur le long terme. Le risque de bulle est donc très important, et la cryptomonnaie pourrait perdre énormément de valeur du jour au lendemain. La réponse est donc, comme toujours, de ne pas investir sur un coup de tête lié à l’actualité — et donc, de rester loin d’Omicron, qu’il s’agisse de la cryptomonnaie, ou du variant.

