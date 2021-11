Une crypto douteuse surfant sur la popularité de la série Netflix Squid Game a bénéficié d'une grande médiatisation. Mais l'affaire s'est vite révélée être une arnaque. Les utilisateurs n'ont pas pu revendre la crypto une fois celle-ci achetée, et la plateforme a fermé ses portes sans donner la moindre explication.

L’affaire n’aura pas duré longtemps, mais assez pour faire perdre de l’argent à des internautes. Le très douteux site crypto Squid Game contre lequel nous vous mettions en garde le 29 octobre a fermé ses portes. Cette plateforme qui tentait de surfer sur la popularité de la série Netflix Squid Game avait été très mise en avant par plusieurs médias de différents pays. Comme nous vous l’expliquions vendredi, ce site comportait cependant de nombreux éléments suggérant que le projet n’était pas fiable.

Le site crypto se targuait ainsi de compter Netflix parmi ses partenaires, ce qui était totalement faux. Nous avions contacté le 29 octobre le géant de la SVoD pour vérifier la véracité de ce point, et Netflix nous avait confirmé n’avoir aucun partenariat avec ce site.

Autre élément ayant suscité notre inquiétude : aucun des membres de la supposée équipe derrière la crypto Squid Game ne semblait avoir d’existence ailleurs que sur ce site. Ni le PDG (censé avoir travaillé cinq ans chez Netflix), ni le responsable du marketing (supposé avoir travaillé huit ans chez Amazon) n’avait par exemple de compte Twitter ou Linkedin. Le compte Twitter de la société crypto Squid Game ne laissait d’ailleurs pas la possibilité aux internautes de commenter ses posts.

Impossible de revendre la crypto Squid Game

Le point le plus alarmant concernant la crypto Squid Game était cependant que de nombreuses personnes avaient indiqué ne plus parvenir à revendre la cryptomonnaie, une fois celle-ci achetée. Pour se la procurer il était nécessaire de passer par un service spécifique baptisé Pancake Swap, mais comme le notait CoinMarket Cap, plusieurs personnes avaient alerté sur le fait que ce service ne fonctionnait pas dans le sens inverse, comme il était supposé le faire. Nous avions contacté la société le 29 octobre afin d’éclaircir ces points, mais n’avons pas reçu la moindre réponse à nos questions.

Malgré ces détails alarmants, la crypto Squid Game a bénéficié d’une belle visibilité pendant quelques jours après que plusieurs médias français et étrangers lui ont consacré des articles relativement positifs. Sa valeur a d’ailleurs grandement grimpé suite à cela, puisqu’elle a dépassé 2 400 euros le 1er novembre. Selon toute probabilité, personne, hormis l’équipe derrière la crypto Squid Game, n’a cependant profité de cette hausse. « Nous avons reçu de multiples messages indiquant que le site et les réseaux sociaux de la société n’étaient plus fonctionnels et que les utilisateurs n’avaient pas la possibilité de revendre le token sur PancakeSwap. Il y a de plus en plus d’éléments suggérant que ce projet est une arnaque », avertit la plateforme CoinMarket Cap ce 2 novembre.

Dans le secteur crypto, l’expression anglaise utilisée par CoinMarket Cap (ndlr « the project has rugged ») s’apparente au cas où un entrepreneur peu scrupuleux partirait « avec la caisse ». Ici, les personnes ayant créé cette crypto douteuse, ont visiblement converti du jour au lendemain tous leur coins en monnaie réelle, amassée dans leur site d’échange, ce qui a asséché le pool de liquidité de la crypto. Celle-ci ne vaut désormais plus rien. Selon Gizmodo, les escrocs derrière la crypto Squid Game ont cependant dû empocher, eux, près de 3 millions d’euros.

