Une nouvelle vidéo montre à quel point Squid Game est remplie d'images de synthèse et d'effets spéciaux. La série de Netflix brouille presque nos repères entre réalité et artifices de postproduction.

Squid Game est un succès monumental pour Netflix. La série sud-coréenne est un des plus gros succès du service de streaming. Sa critique du modèle capitaliste, déguisé en une aventure à mi-chemin entre Hunger Games et Battle Royale, semble avoir conquis un très large auditoire. À tel point que des entourloupes aux cryptomonnaies sont nées dans son sillage.

Des images de synthèse dans tous les coins

Mais si la série à l’air simple en apparence, elle a en réalité demandé un travail d’images de synthèse conséquent, comme le prouve une récente vidéo sortie sur le sujet, repérée par Gizmodo le 22 novembre 2021. Hyungrok Kim, un responsable d’effets spéciaux de Gulliver Studios (l’entreprise en charge des images de synthèse de Squid Game), a posté une vidéo qui permet de voir à quel point la série se repose sur des astuces de postproduction.

Que ce soit simplement pour créer un décor en 2D collé sur un mur ou pour modéliser le fameux orbe rempli de billets, la série fait appel aux images de synthèse. La vidéo est édifiante et montre à quel point on peut tordre la réalité pour coller aux besoins du scénario. Une chaine de montagnes est par exemple entièrement effacée pour transformer l’environnement en île isolée de tout.

Des effets spéciaux hyper réalistes

Il n’est pas étonnant de voir certains plans entièrement créés en images de synthèse tant ils auraient été impossibles à créer de manière « réelle », mais certaines séquences sèment carrément le trouble entre effet pratique et effets spéciaux. L’immense salle remplie de lits de camp a par exemple été entièrement peuplée de personnages en 3D, comme on peut le voir avec les différents éléments qui tombent du plafond. D’autres éléments, comme un rat sur une épaule ou un hélicoptère dans le fond d’un décor, ont carrément été ajoutés en postproduction.

La vidéo est très instructive, car elle lève le voile sur certaines petites « tricheries » que l’on ne perçoit pas nécessairement lors du visionnage. Mais ce qu’elle montre aussi, c’est à quel point les effets spéciaux d’aujourd’hui sont bluffants de réalisme. On peut toujours râler et dire que tout cela manque de réalisme, mais dans le cas de Squid Game, le recours massif aux images de synthèse permet de créer un environnement qu’il aurait été beaucoup plus compliqué à créer de manière pratique.

