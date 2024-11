Lecture Zen Résumer l'article

À l’heure où le Bitcoin s’envole, il est judicieux de penser à sécuriser ses cryptomonnaies. Le meilleur moyen d’empêcher de perdre ses précieuses devises virtuelles est sans aucun doute d’utiliser un wallet. Dans ce guide, vous trouverez les références de portefeuille crypto les plus fiables pour vos avoirs.

Avec les années, acheter des cryptomonnaies est devenu de plus en plus simple pour une bonne raison : la naissance de bourses de cryptomonnaies a grandement facilité le processus. Il suffit de déposer de l’argent sur celles-ci pour acheter toutes sortes de devises numériques (Bitcoin, Ethereum, DOGE etc.). C’est majoritairement via ces plateformes que les investisseurs achètent, revendent et échangent leurs avoirs en cryptomonnaies.

Bien évidemment, ces plateformes ont démocratisé le secteur et amélioré l’accessibilité. Or, elles sont beaucoup moins adaptées au stockage des Bitcoins et d’autres cryptomonnaies, comme en témoigne la chute de Mt Gox ou encore la faillite de FTX en 2022, ayant fait perdre des milliards aux internautes. Pour éviter de se retrouver dans un remake de ces épisodes fâcheux et récurrents, une seule solution : conserver ses cryptos sur un portefeuille, plus communément appelé wallet.

Cold Wallet : le plus sûr pour stocker ses bitcoins (BTC) et autres cryptomonanies

Les cold wallets font partie des choix les plus sûrs pour gérer vos cryptoactifs. Ces types de portefeuilles physiques, qui se présentent sous la forme d’une clé USB la plupart du temps, ont la particularité d’accéder à Internet que lorsque vous souhaitez réaliser des transactions. Cela réduit considérablement les risques de piratage à distance. Concrètement, la clé privée indispensable pour accéder à vos cryptomonnaies et effectuer des transactions est stockée hors ligne, ce qui la met largement à l’abri de bon nombre de pirates. Ce sont donc les moyens les plus sûrs, mais tous les hardware wallets ne se valent pas pour autant. Voici notre sélection des meilleures références.

Comment parler de wallet crypto sans évoquer Ledger. Fondée en France, l’entreprise a été pionnière dans ce type d’appareil. Le Ledger Nano X est sorti il y a maintenant 5 ans et faisait suite à l’excellent Ledger Nano S, l’ancien best-seller de la marque. Aujourd’hui, il fait toujours partie des meilleurs choix rapport qualité-prix.

Avec son petit écran simplifié, le Nano X a tout conservé de l’ancien modèle, notamment sa forme, mais en a profité pour ajouter la connectivité Bluetooth. C’est précisément sur ce critère qu’il fait la différence par rapport au Nano S Plus. On peut accéder à ses cryptomonnaies via son smartphone et non uniquement via le PC, ce qui fait toute la différence si vous avez besoin d’accéder à vos cryptomonnaies en voyage, par exemple.

Ledger Live fonctionne sur tous les appareils de la marque. // Source : Numerama

Le wallet fonctionne sur Ledger Live. L’application est intuitive et s’utilise presque comme une plateforme de cryptomonnaies. Une fois connecté avec son Nano X, on peut acheter, vendre, échanger et même épargner plus de 5 000 cryptomonnaies ainsi que des NFT. Il est possible d’utiliser 100 blockchains en simultané, ce qui devrait être suffisant si vous n’avez pas un portefeuille très diversifié.

À qui s’adresse le Nano X ? Compact, simple d’utilisation et intuitif, le Nano X s’impose comme l’une des meilleures options grâce à sa facilité d’utilisation. Il fait parfaitement l’affaire pour les débutants ou même les plus aguerris qui souhaitent transporter leurs cryptomonnaies partout avec eux, accroché à un trousseau de clés, par exemple.

Les wallets sous forme de clefs USB sont pratiques, mais il y a encore mieux : une carte. La plupart des cryptomonnaies tendent à devenir des alternatives monétaires, il faut donc adapter le support, et quoi de mieux qu’un wallet qu’on range dans un vrai portefeuille à côté de sa carte bleue ?

C’est précisément ce qu’a fait Tangem, une entreprise qui aspire à proposer des moyens plus familiers et plus pratiques pour piloter ses cryptoactifs. Ici, pas d’interface directe, mais une puce NFC intégrée dans la carte qui, quand on a l’approche d’un smartphone (Android 6.0+ ou iOS 14.5+), lance l’application Tangem sur laquelle on peut acheter, vendre et transférer ses avoirs.

L’application Tangem Wallet permet d’acheter, vendre, épargner et transférer des cryptomonnaies. // Source : Tangem

Ces dispositifs sont généralement vendus en lot. Ainsi, si vous perdez une carte, pas de panique : il suffit d’utiliser une autre carte et de l’appairer à l’application pour saisir votre phrase de récupération, et ainsi retrouver l’accès à vos devises.

À qui s’adresse le Tangem Wallet ? À celles et ceux qui cherchent une option pratique, peu encombrante et surtout à un prix abordable. Tangem propose depuis peu un support différent sous forme de bague utilisant le même principe de puce NFC. Cela peut également être une bonne option, mais reste plus coûteux : comptez environ 150 € (160 dollars) pour la Tangem Ring.

Lancé fin 2022, le Ledger Stax s’impose comme la Rolls des hardware wallets crypto. Si certains pourraient le juger un peu excessif pour une solution de stockage, il peut séduire les personnes qui recherchent un portefeuille crypto abouti avec une interface tactile ultra-complète. Comme le Nano X, il s’intègre parfaitement à Ledger Live, mais avec une valeur ajoutée notable : la possibilité de consulter bien plus d’informations, un atout indéniable pour les utilisateurs chevronnés qui signent un grand nombre de transactions.

Le Stax affiche une autonomie théorique de près de deux semaines grâce à sa technologie e-ink, que l’on retrouve communément sur les liseuses. Ce choix lui permet de minimiser sa consommation énergétique et d’offrir une endurance remarquable. Une fois à court de batterie, il se recharge via induction ou un câble USB-C.

Interface du Ledger Stax // Source : Ledger

Son design est aussi sa force. Et pour cause, il a été pensé par Tony Fadell, le père de l’iPod chez Apple.

À qui s’adresse le Ledger Stax ? Pour celles et ceux qui recherchent un bel appareil sans se soucier du prix (399 € reste une somme pour ce type d’appareil), son interface, proche de celle d’un smartphone, est agréable, bien qu’elle soit principalement dédiée à la consultation d’informations et à la signature de transactions. Comme pour tout cold wallet, la majorité des actions se déroulent en ligne, via l’application Ledger Live. Depuis quelques mois, Ledger propose une version plus légère : le Ledger Flex à 249 €.

Hot Wallet : la meilleure alternative au hardware wallet

Outre les cold wallets physiques, il est aussi possible de stocker ses actifs numériques sur d’autres solutions de stockage qu’on appelle des hot wallets. Ceux-ci sont plus vulnérables sur le papier, puisque la clé privée est stockée en ligne, même si les risques de piratage sont minimes. Si vous faites attention aux transactions que vous signez, il n’y a aucune raison que votre wallet soit compromis.

L’avantage de ces wallets est qu’ils sont gratuits et accessibles en ligne via une application mobile, une extension de navigateur ou un logiciel. On ne saurait vous conseiller tel ou tel wallet, cela dépend la plupart du temps des cryptomonnaies que vous détenez. Il faut regarder quelle blockchain vous utilisez majoritairement et choisir celui qui est le plus adapté.

Voici quelques recommandations parmi les options les plus connues.

MetaMask : c’est quoi ?

MetaMask est un peu la référence des portefeuilles de type hot wallets. Il fonctionne comme une extension de navigateur ou une application mobile. Il permet de gérer facilement différentes cryptos et d’interagir avec tout un tas de dApps (applications de finance décentralisées). Pas simple à utiliser au premier abord, mais il peut s’avérer relativement pratique pour un usage poussé.

Trust Wallet : c’est quoi ?

Trust Wallet est, selon nous, l’un des wallets crypto les plus faciles à prendre en main. Proposé comme application mobile sur iOS ou Android, il prend en charge des centaines de blockchains et des milliers de cryptos. Il est aussi possible d’acheter directement des cryptos via l’application ou de faire du staking pour les aguerris.

Pourquoi faut-il avoir un portefeuille crypto ?

Il faut comprendre que lorsque vous achetez des cryptomonnaies sur des plateformes centralisées, vos avoirs ne sont pas directement en votre possession. Pour faciliter l’acquisition, votre compte est associé à plusieurs adresses de cryptomonnaies différentes selon la blockchain. Ainsi, les cryptomonnaies que vous achetez sont en réalité détenues dans des portefeuilles (wallets) que la plateforme contrôle en votre nom. Autrement dit, bien que vous puissiez voir le solde de vos actifs sur votre compte, ces fonds ne sont pas directement sous votre contrôle personnel. C’est la plateforme qui détient les clés privées associées à ces adresses, et c’est elle qui peut autoriser les transactions. En cas de piratage, de faillite, ou de restrictions gouvernementales imposées à la plateforme, vos actifs peuvent être gelés, voire perdus.

Comment fonctionne un wallet crypto ?

Un wallet crypto, qu’il soit physique ou en ligne, ne détient pas directement vos cryptos. Vos avoirs se trouvent dans la blockchain, le réseau des cryptomonnaies. Le wallet, quant à lui, fonctionne comme un compte en banque, finalement. Avec vos identifiants, vous pouvez accéder à vos fonds, qui ne sont pas détenus par vous, mais par la banque. En somme, le wallet un peu votre carte d’accès à vos cryptomonnaies.

Comment retrouver ses cryptomonnaies en cas de perte de wallet ?

C’est justement parce qu’elles ne sont pas directement dans votre wallet que, si vous perdez votre wallet, cela ne pose aucun problème. Lorsque vous créez un wallet, on vous demande systématiquement d’enregistrer une phrase de récupération ou un code pin que vous devez conserver précieusement (dans un gestionnaire de mots de passe, par exemple). En cas de perte de l’appareil, il suffit de saisir cet identifiant pour récupérer vos fonds.

Quel wallet choisir ?

Les solutions de stockage en cold wallet sont, sur le papier, les plus sûres, mais il n’existe pas de crypto wallet meilleur ou plus sécurisé que les autres. Ledger, Tangem ou même Trezor proposent tous quasiment le même niveau en matière de sécurité, avec des certifications EAL5+ ou EAL6+ (EAL7 est le niveau de protection maximale). Votre choix doit davantage se porter sur l’aspect pratique du portefeuille, à savoir s’il est facilement transportable, mais aussi sur les fonctionnalités supplémentaires proposées par l’application. Dans ce registre, les hot wallets excellent.

