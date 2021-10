Surfant sur la popularité de la série Netflix, un site a lancé une cryptomonnaie baptisée Squid Game. Très mise en avant sur Internet ces derniers jours, cette société est plus que douteuse. Elle affirme de manière mensongère avoir un partenariat avec Netflix. Et aucun des supposés membres de son équipe ne semble réellement exister.

Le petit bandeau rouge donne le ton. Il suffit d’ouvrir la page consacré à la crypto Squid sur la plateforme CoinMarketCap pour comprendre qu’elle pose problème en ce moment. « Nous avons reçu de nombreux rapports d’utilisateurs indiquant qu’ils ne parvenaient pas à vendre le token », alerte CoinMarketCap, un site de référence qui suit les cours de nombreuses cryptomonnaies.

Et en effet, cette nouvelle crypto qui a été créée dans le sillage de la diffusion de la très populaire série coréenne de Netflix semble plus que douteuse. Portée par l’énorme succès de la série Squid Game, cette étrange cryptomonnaie a vu son cours augmenter significativement ces derniers jours (elle valait 2 centimes d’euros le 26 octobre et elle s’affiche à 4,5 euros ce 29 octobre).

Un partenariat Netflix inventé de toutes pièces

Mais elle n’est proposée à la vente sur aucune des plateformes d’échange de crypto habituelles (Coinbase, Binance). Pour acheter cette crypto Squid, il est nécessaire de passer par un service appelé Pancake Swap. Et comme l’explique CoinMarketCap, plusieurs investisseurs ont indiqué ne plus parvenir à revendre le token après l’avoir acheté.

La société proposant la cryptomonnaie Squid Game se targue par ailleurs sur son site d’avoir un partenariat avec Netflix. Nous avons contacté le géant de la SVoD afin de savoir ce qu’il en était et Netfix nous a confirmé que c’était totalement faux : il n’a aucun partenariat avec cette plateforme.

Outre cette affirmation totalement mensongère du service crypto, bien d’autres éléments la concernant semblent très douteux. Le channel Telegram consacré à cette crypto n’autorise aucun commentaire extérieur. Et le compte Twitter de la société a lui aussi fermé la possibilité de commenter ses posts, ce qui n’est pas très bon signe. Le site suggère également de manière totalement trompeuse que Elon Musk soutient cette cryptomonnaie Squid (ce qui n’est pas le cas).

Une équipe dont on ne trouve aucune trace ailleurs

Plus inquiétant encore, aucun des soi-disants membres de la société ne semblent exister ailleurs que sur ce site. Leur biographie, assez étrange, indique systématiquement le nom d’une université (dans laquelle ils auraient soi-disant été formés) et le nom d’une seule entreprise censée être une précédente expérience. Mais, alors que le PDG affirme avoir travaillé cinq ans chez Netflix, le responsable du marketing huit ans chez Amazon et d’autres collaborateurs dans une société baptisée Jean Tech Company, aucun n’apparait sur les réseaux sociaux habituels tels que Linkedin ou Twitter, ni ailleurs sur Internet, ce qui est pour le moins surprenant pour des personnes censées travailler dans le domaine de nouvelles technologies.

Nous avons contacté la société Squid Game pour avoir des précisions sur son fonctionnement et son équipe, mais n’avons pas reçu de réponse pour le moment. On ne saurait trop vous conseiller en attendant de ne pas investir de l’argent dedans.

