Le Black Friday est lancé par la traditionnelle Black Friday Week. Une semaine de promotions idéale pour les cadeaux de fin d'année. Ou s'acheter des trucs, parce qu'après 2020 et 2021, vous méritez de vous faire plaisir.

Eh oui, avec une semaine d’avance, le Black Friday se lance. Une fois n’est pas coutumes, e-commerçants et opérateurs préfèrent dégainer une semaine d’offres avant la journée du Black Friday 2021 qui se tiendra le 26 novembre. Fidèles au poste, nous vous guiderons comme chaque année dans le dédale des offres proposées par les boutiques en ligne, afin de repérer en un clin d’œil ce qui vaudra le coup d’être acheté. Cet article sera fréquemment mis à jour avec les nouvelles offres de la journée de vendredi 18 novembre. Et elles sont déjà nombreuses !

Apple Watch Series 6 44 mm — 369 € au lieu de 459 €

L’Apple Watch Series 7 n’a pas révolutionné la gamme. Dès lors, la Series 6 sortie en 2020 est encore l’une des meilleures montres connectées du marché. Grand écran, fonction always-on, mesure de l’oxygène dans le sang : elle partage beaucoup de caractéristiques avec la dernière née d’Apple. Sauf le prix : aujourd’hui, elle est vendue 369 €, ce qui est un excellent prix pour un produit durable de cette qualité.

Tracker Invoxia sac, scooter et voiture — 79 € au lieu 99 €

Invoxia est une excellente marque française de tracker GPS. C’est un outil que l’on recommande chaudement pour protéger un vélo, mais c’est la version sac, scooter et voiture que l’entreprise brade pour le Black Friday. Vous retrouverez l’engin pour 79 € avec 3 ans d’abonnement. Il permettra de repérer sur une carte votre précieux et aura jusqu’à 6 mois d’autonomie en une charge. De quoi vadrouiller la tête reposée.

Balance connectée Withings Body+ — 69 € au lieu de 99 €

Les produits Withings pour la santé sont vraiment excellents et la balance Body+ n’échappe pas à la règle. Elle permet d’avoir un suivi précis du poids, de l’IMC, de la masse musculaire et de l’eau dans le corps. Elle s’associe à une application de suivi précise et intuitive, qui permet de se donner des objectifs — prise de muscle, perte de poids, suivi d’une pathologie, etc. Nous l’utilisons depuis plus d’un an et elle a vraiment répondu à toutes nos attentes. À 69 €, c’est vraiment un bon achat.

Samsung Galaxy S20 FE 5G — 499 € au lieu de 599 €

L’édition revue et corrigée du Galaxy S21 n’est pas encore sortie, mais pour le Black Friday, RED by SFR baisse le prix de la version Galaxy S20. Cette déclinaison du smartphone phare de Samsung de 2020 a été pensée avec les retours des fans de la marque en tête. Qu’on se le dise : de la même manière qu’un iPhone 12 est toujours un excellent smartphone en 2021, un Galaxy S20 n’a rien perdu de sa superbe. À ce tarif-là, c’est un excellent smartphone haut de gamme vendu au prix d’un milieu de gamme.

Apple AirPods Max — 479 € au lieu de 629 €

Les AirPods Max sont un excellent casque à réduction de bruit active. Si vous avez un iPhone, c’est aussi le casque le plus malin avec ses nombreuses fonctions liées à l’écosystème Apple, Siri en tête. Mais les AirPods Max sont aussi trop chers d’habitude : à 479 €, c’est pile le juste prix pour ce casque ultra-premium, à la limite d’un modèle Hi-Fi.

Forfait Orange 4G 70 Go — 9,99 € au lieu de 14,99 €

Le Black Friday n’est pas qu’une succession de promotions sur des produits physiques : les services aussi sont à prix réduit. Orange participe à la fête avec un excellent forfait 4G 70 Go à 9,99 € seulement. Pour l’obtenir, il faut le choisir sur cette page et entrer le code BF2021 à la validation de la commande.

Philips Hue — -35 % sur une sélec d’ampoules

Philips est de toutes les promotions avec sa gamme domotique d’ampoules connectées Hue. En 2021, à l’occasion du Black Friday, Amazon brade une grande sélection de produits. De quoi se lancer en prenant un kit de démarrage ou compléter sa collection avec des ampoules supplémentaires. Et côté qualité, les Philips Hue s’impose : nous avons certaines ampoules depuis leur sortie et elles marchent encore parfaitement.

