S’il y a un moment dans l’année, pendant lequel il faut acheter des produits Apple, c’est maintenant. À l’approche du Black Friday, déjà plein de réductions sur les iPhone, MacBook, iPad et autres accessoires de la marque valent le détour.

Pour toutes celles et ceux qui attendent de profiter de réductions pour s’offrir la qualité Apple, on vous a regroupé les meilleures promotions du Black Friday à saisir — nous mettrons cet article à jour si d’autres bonnes affaires apparaissent.

👉 Pour les cyclistes, découvrez les meilleures promos du Black Friday sur les vélos électriques. Oui ça n’a rien à voir, mais ça vaut le détour. Et si vous n’êtes pas fan des produits Apple, sans doute trouverez-vous votre bonheur dans ce top des meilleures promotions tech du Black Friday.

Le MacBook Air M1 à moins de 1 000 €

Sorti en 2020, ce petit bijou technologique d’Apple s’emporte facilement partout. Son poids de seulement 1,29 kg et son écran Rétina de 13,3 pouces classent ce laptop dans la catégorie des ultraportables. Comme toujours chez Cupertino, les finitions sont au top et une fois que l’on a pris l’habitude du confort d’Apple, difficile de s’en passer. Tout est fluide et simple, grâce à la puce maison M1 à 8 cœurs. La technologie True Tone permet à l’écran d’adapter la température des couleurs en fonction de la luminosité ambiante.

Le clavier Magic Keyboard comprend un capteur d’emprunte Touch ID très pratique et offre une frappe très agréable. Silencieux, il affiche une autonomie pouvant aller jusqu’à 15 heures en fonction de vos activités.

Offre Black Friday : MacBook Air M1

Est-ce un bon prix ? Oui, c’est une excellente affaire. Un ordinateur portable Apple fonctionnel, neuf en dessous des 1 000 €, ça vaut forcément le coup.

👉 Retrouvez les meilleures offres du Black Friday sur les accessoires gaming

Le MacBook Air M2 à seulement 1 299 €

Le tout nouveau MacBook Air M2 est sorti depuis quelques mois seulement. Apple a profité de ce nouveau modèle pour proposer des coloris inédits, toujours aussi sobres et distingués. Le design évolue légèrement. L’écran Retina est un poil plus grand et affiche 13,6 pouces. Le MacBook perd quelques grammes et reste toujours un laptop très facile à transporter.

L’ordinateur est toujours aussi fluide et maximise encore ses performances avec la nouvelle puce M2 d’Apple. L’ordinateur est disponible dans 2 configurations différentes : l’une avec 256 Go de stockage et l’autre avec 512 Go de stockage.

Offre Black Friday : MacBook Air M2

Est-ce un bon prix ? Avec 200 € de remise, oui, c’est un bon prix. Certes, malgré la promotion, ça reste cher, mais une réduction de plus de 10 % sur un produit Apple aussi récent, c’est une excellente affaire.

Le MacBook Air M2 configuré avec 512 GO de mémoire bénéficie, lui aussi, d’une réduction intéressante de – 11 % le faisant passer de 1 849 € à 1 649 €.

👉 Retrouvez les meilleures offres du Black Friday sur les souris

Les AirPods Pro 2 perdent 40 € pour le Black Friday

Là encore, il s’agit d’une nouveauté d’Apple. Les AirPods Pro 2 sont tout simplement les meilleurs écouteurs Bluetooth d’Apple. Dotés d’une réduction de bruit active très performante, le réglage du son est maintenant possible au niveau de la tige des AirPods. Le maintien est idéal et les écouteurs sont maintenant livrés avec 4 tailles d’embouts différents du XS au L. Jusqu’ici, seuls les embouts S, M et L accompagnaient les AirPods Pro. Dorénavant, les plus petits conduits auditifs pourront aussi profiter de ce que la firme de Cupertino a à offrir, en termes de qualité sonore.

Les AirPods Pro 2 au Black Friday

Est-ce une bonne affaire ? En temps normal, les AirPods Pro 2 se trouvent aux alentours de 300 € proposant déjà un rapport qualité prix assez intéressant. Avec une quarantaine d’euros en moins, c’est une occasion à ne surtout pas louper.

👉 Retrouvez les meilleures offres du Black Friday sur les casques et écouteurs sans fil`

L’iPhone 12 mini en promotion sur Amazon et Rakuten

Plus compact, mais pas moins performant, l’iPhone 12 mini sorti en 2020, baisse son prix. Ce format très confortable, et très maniable, embarque une puce A14 Bionic le rendant compatible avec le réseau 5G. Son écran OLED Super Retina de 5,3 pouces est protégé par le verre Ceramic Shield. La définition full HD permet un confort de visionnage malgré la taille restreinte de l’écran.

Pour proposer ce condensé de technologie dans un si petit appareil, Apple a dû faire quelques concessions. C’est au niveau de la batterie que la différence se fait sentir, avec une autonomie ne dépassant pas plus d’une journée.

Offre Black Friday : iPhone 12 mini

Est-ce un bon prix ? Oui, et on a vraiment envie de vous dire d’en profiter, car Apple a décidé de stopper la production de ses téléphones en format mini tellement pratiques à glisser dans n’importe quelle poche.

Vous pouvez également retrouver l’iPhone 12 mini encore moins cher sur Rakuten.

La coque MagSafe pour l’iPhone 12 mini à 29 €

Malgré leur robustesse, les téléphones d’Apple ne resistent pas à toutes les chutes. Abîmer votre tout nouvel iPhone est la dernière chose que l’on vous souhaite. Alors oui, on peut se poser la question de l’esthétisme du téléphone nu que l’on voudrait garder intact, mais vu le prix des smartphones d’Apple, mieux vaut éviter le drame et l’habiller d’une coque de protection.

La coque Apple MagSafe, en plus de protéger efficacement votre iPhone des chutes et des chocs, vous permettra de recharger votre téléphone par induction.

Offre Black Friday : coque MagSafe pour iPhone 12 mini

Est-ce un bon prix ? Dépenser presque quarante euros dans une coque estampillée MagSafe, ça fait mal. Avec 10 € de moins, la coque passe en dessous de trente euros et devient plus abordable.

L’iPad 9 en dessous de 350 €

C’est la tablette entrée de gamme d’Apple que nous recommandons dans notre guide dédié aux iPad. Malgré une proposition standard, elle reste un excellent produit avec la qualité d’Apple. Écran Retina de 10,2 pouces, une bonne capacité de 62 Go de stockage, 10 h d’autonomie, l’iPad 9 est la tablette parfaite pour un usage familiale simple.

Offre Black Friday : iPad 9

Est-ce un bon prix ? Oui ! Elle est déjà assez abordable pour un produit Apple, surtout à côté du nouvel iPad 2022, mais en promotion à même pas 350 €, c’est un joli cadeau de Noël avant l’heure.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.