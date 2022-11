Vous attendiez avec impatience le Black Friday pour vous équiper d’un chargeur compact et recharger rapidement votre smartphone et votre laptop simultanément : vous aviez raison ! Aujourd’hui, on vous propose une sélection de chargeurs multiports, capables de supporter la charge rapide pour vos équipements multimédia du quotidien : iPhone, tablettes, PC ultraportable, smartphone, etc.

Cette année encore, les promotions inondent l’univers de la tech pour le Black Friday. C’est l’occasion idéale de préparer ses paquets pour Noël ou tout simplement de s’offrir une belle télé OLED : nous avons regroupé les meilleures offres du Black Friday pour vous faciliter le choix.

Mais il n’y a pas que des gros objets qui sont en promotion : si vous en avez assez de vous demander si vous devriez en priorité recharger votre portable ou votre téléphone. Ou si à chaque fois, voyage rime avec sac spécial charge, blindé de multiples chargeurs pour votre liseuse, votre Mac, votre smartphone et j’en passe, c’est que ce guide est fait pour vous. Vous y trouverez les chargeurs rapides compacts multi-usages, qui vont vous simplifier la vie, en promotion pendant la période du Black Friday.

Anker PowerPort + Atom III à 32 € au lieu de 41 €

Anker est la marque référente dans le domaine des batteries et des chargeurs. De la batterie externe aux adaptateurs, c’est toute une gamme de produits, tous aussi qualitatifs les uns que les autres, que la marque vous propose. Les câbles et batteries de la marque ne sont pas toujours donnés et les promotions sont souvent les bienvenues. Et, en ce moment, ça tombe bien, avec le Black Friday, Anker propose de jolies réductions.

Ce chargeur mural compact, cumulant une puissance totale de 60 W, vous permet de recharger simultanément 2 appareils en charge rapide grâce à ses 2 ports : un USB-A et un USB-C. L’un délivre 45 W, capable de recharger votre PC en charge rapide grâce à la technologie PowerIQ 3.0, et l’autre délivre 15 W en PowerIQ 2.0 pour récupérer rapidement 80 % de batterie sur votre smartphone.

Moins encombrant qu’un gros bloc chargeur de MacBook Pro, il reste cependant assez volumineux.

Offre Black Friday : Anker Power Port + III

Est-ce un bon prix ? Son prix avoisine habituellement les 42 €. Il perd plus de 20 % pour le Black Friday. Il devient donc très intéressant d’investir dans ce genre de chargeur très pratique pour une trentaine d’euros seulement.

Anker Chargeur 735 Nano II 65 W à 45 € au lieu de 59 €

On ne représentera pas la marque, mais uniquement son modèle 735 Nano II. Ce chargeur est encore plus compact. La technologie GaN II, propulsant ce chargeur, permet de réduire considérablement la taille sans sacrifice sur la puissance délivrée. On retrouve ainsi avec ce modèle, une charge maximale de 65 W permettant d’alimenter un MacBook Pro à pleine vitesse. Les 3 ports autorisent la charge d’un PC, d’une tablette et d’un téléphone en simultané. La puissance délivrée s’ajustera en fonction des différents appareils branchés.

Offre Black Friday : Anker Chargeur 735 Nano II 65 W

Est-ce un bon prix ? Ces appareils très pratiques, mais rarement indispensables, sont souvent assez chers. 45 €, c’est clairement une bonne occaz pour alléger ses valises et se faciliter la vie au quotidien.

Chargeur Ugreen Nexode 65 W à 49 € au lieu de 57 €

Autre marque référente dans le domaine, Ugreen propose aussi des chargeurs multiports supportant différents protocoles de charge rapide. Compatible avec les derniers smartphones Samsung et les iPhone, les 65W du chargeur Nexode de Ugreen permettent d’alimenter aussi bien les MacBook Air que les MacBook Pro, mais également toute la gamme de tablettes Apple.

En tout, vous retrouverez 3 ports, un USB-A et deux USB-C. Lorsque plusieurs appareils sont connectés en même temps, le bloc chargeur délivre harmonieusement le courant délivré entre eux. La marque utilise, elle aussi, la technologie GaN II, pour des chargeurs de plus en plus petits, mais toujours aussi performant. Le Nexode 65 W mesure moins de 7 cm de long et s’emporte très facilement partout.

Offre Black Friday : Ugreen Nexode Chargeur 65 W

Est-ce un bon prix ? Oui ! Un bloc chargeur avec cette puissance doté de plusieurs entrées, c’est pas donné. À moins de 50 €, c’est une bonne affaire.

Chargeur Ugreen Nexode 100 W à 63 € au lieu de 74 €

On reste chez Ugreen avec ce chargeur encore plus puissant, mais aussi plus volumineux. Muni de 2 ports USB-C, ce bloc chargeur délivre une puissance totale de 100 W, capable de recharger très rapidement Switch, PC portable, smartphone, Steam Deck et autres tablettes.

Le chargeur est plutôt compact au regard de la puissance délivrée. Il peut s’emporter dans une valise, mais sa force réside vraiment dans sa capacité à effectuer deux charges rapides simultanément.

Offre Black Friday : Chargeur Ugreen Nexode 100 W

Est-ce un bon prix ? Si on trouve son prix initial de 74 € un peu élevé, il devient un peu plus intéressant avec cette remise qui le fait passer à 63 €.

