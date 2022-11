Cette semaine, avec le Black Friday qui approche, c’est le moment de se faire plaisir ou de remplir la hotte du père Noël avec de beaux cadeaux high tech. Numerama a sélectionné les souris qui valent vraiment le coup pendant cette semaine de promotion sur Amazon qui précède le Black Friday.

Votre vieille souris filaire ne répond plus très bien et commence à montrer quelques signes de faiblesses ? Vous souhaitez investir dans du vrai matériel gaming ou commencez à réfléchir à un cadeau pour votre nièce passionnée de jeu vidéo ? Ça tombe bien. Pour le Black Friday, nous avons repéré quelques offres très intéressantes sur cet équipement informatique indispensable, dès lors que l’on désire utiliser un ordinateur.

Nous vous avons sélectionné une souris portable, une bureautique et 2 souris gaming. Elles présentent toutes un excellent rapport qualité prix et figurent parmi les meilleures références, même en dehors de toute offre promotionnelle.

Que vous cherchiez une souris portable, de gaming, pour le bureau ou pour le PC familial, il y en aura pour tous les goûts. Pensez aussi à jeter un œil à notre sélection des meilleurs produits tech en promo pour le Black Friday.

Les meilleures offres Amazon sur les Souris

La souris mobile Logitech MS Anywhere 2S à 29 € au lieu de 57 €

Logitech est la marque incontournable d’accessoires informatiques. Cette petite souris, peu encombrante et transportable, est aussi extrêmement fonctionnelle et précise. Son capteur de haute précision Darkfield permet un usage sur n’importe quelle surface, y compris du verre. Elle passe aisément d’un environnement de travail à un autre et s’utilise aussi bien sur Mac que sur PC.

La connexion avec votre ordinateur se fait soit par Bluetooth, soit grâce à son connecteur USB. Elle se recharge très rapidement avec le câble de charge micro-USB fourni. 3 minutes suffisent pour une journée d’utilisation. Vous pouvez régler la vitesse de défilement de la molette en fonction du contenu que vous consultez, assez pratique quand vous regardez les guides d’achat Numerama.

Offre Black Friday : Logitech MS Anywhere 2S

Est-ce un bon prix ? Carrément. 30 € pour une souris de cette qualité, vous ne trouverez pas mieux.

Souris pour bureau : Logitech MX Master à 48€ au lieu de 83 €

On retrouve la marque Logitech avec cette souris conçue spécialement cette fois pour un usage bureautique. Plus volumineuse, elle est aussi plus ergonomique et propose une bonne prise en main sans se casser le poignet.

La vitesse du curseur de la souris à l’écran est réglable et peut aller jusqu’à 4 000 DPI ou Point Par Pouce (PPP). La souris glisse sur tous les supports et possède une portée sans fil de 10 m. Là encore, la molette s’ajuste facilement pour adapter la vitesse de défilement à votre activité. Sa batterie rechargeable lui confère une bonne autonomie et ne nécessite que 3 minutes de charge avec le câble micro USB pour tenir toute la journée.

Vous pouvez utiliser la Logitech MX Master que vous travailliez sur Windows ou MacOS. Sachez que si vous souhaitez vous en servir pour jouer, la souris de Logitech est assez polyvalente et précise pour en faire un bon compagnon de jeu.

Offre Black Friday : Logitech MX Master

Est-ce un bon prix ? À moins de 50 €, cette souris polyvalente est une excellente affaire. Plus besoins de choisir entre la souris bureau et la souris gamer, la Logitech MX Master joue sur les 2 tableaux.

Souris gaming : Logitech G PRO à 64 € au lieu de 83 €

Probablement, l’une des meilleures souris gaming sur le marché. Légère, ergonomique, rapide, elle cumule toutes les qualités que l’on attend d’une bonne souris de gamer. Recommandée par certains professionnels de l’e-sport, la Logitech G Pro est une référence dans le domaine. Dotée des dernières innovations technologiques, son capteur Hero ainsi que la technologie LIGHTSPEED offrent une réactivité maximale, sans latence avec une connexion très stable. Elle possède en tout jusqu’à 8 boutons réglables, pour paramétrer raccourcis et macros et vous pouvez régler la sensibilité entre 200 et 25 600 DPI.

Concernant son autonomie, elle peut tenir une semaine. Après, tout dépend de votre usage quotidien. Elle est très confortable et convient aussi bien aux joueuses et joueurs droitiers que gauchers. Ses capteurs procurent une précision et un suivi ultra-rapide des mouvements. Le petit plus ? L’éclairage discret du plus bel effet.

Offre Black Friday : Logitech G Pro

Est-ce un bon prix ? 64 € pour une souris gaming de cet acabit, c’est très intéressant. C’est le moment d’investir.

Souris gaming filaire : Razer Basilisk v3 à 37 € au lieu de 49 €

On reste dans la section souris gaming. La marque Razer est réputée dans le monde du jeu vidéo pour ses équipements gaming de qualité, dont la Razer Basilisk V3. En tout, 11 boutons réglables pour attribuer vos macros et autres fonctions secondaires. Son design ergonomique avec repose pouce se prête particulièrement bien aux longues sessions gaming. Réactive, elle offre une vitesse d’activation de 0,2 ms. La molette inclinable permet un réglage du défilement en mode libre ou en mode cranté pour scroller avec plus ou moins de précisions en fonction de vos utilisations.

Elle n’est pas la plus légère sur le marché, mais elle possède une très bonne ergonomie. Comme beaucoup de produits Razer, cette souris est éclairée et vous pouvez personnaliser ses 11 zones d’éclairage.

Offre Black Friday : Razer Basilisk V3

Est-ce un bon prix : Avec cette réduction, cette souris filaire gaming est très abordable et s’approche des prix des souris plus classiques. Si vous avez un petit budget, c’est le moment d’améliorer votre expérience gaming en investissant dans cette souris.

Pourquoi un guide centré sur Amazon ?

Depuis le lancement de la Black Friday Week, Amazon a apporté 2 garanties essentielles : le remboursement de la différence si l'offre est à un meilleur prix ultérieurement et le respect de la loi sur les prix barrés, ce qui permet de bien voir s'il s'agit d'une promo.

