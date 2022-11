Ça y est, le Black Friday et son lot de promotions commence enfin par la traditionnelle Black Friday Week. Comme d’habitude, le gaming n’est pas mis de côté et c’est le moment d’étoffer votre collection ou de préparer gentiment les cadeaux de Noël pour les gamers et gameuses qui vous entourent. L’offre est grande, tous les sites marchands proposent leurs réductions : heureusement, Numerama a extrait pour vous, les meilleures offres de jeux vidéo du Black Friday.

Et si vous n’êtes pas trop jeux vidéo, on sélectionne les meilleurs offres tech de la Black Friday Week sur cet article.

Liste des meilleurs jeux vidéo en promo pour le Black Friday

Persona 5 Royal sur Switch

Enfin la célèbre saga est disponible sur Switch. Persona 5 Royal vous promet de jolies scènes d’action dans un scénario bien travaillé. L’histoire vous embarque au cœur de Tokyo ou vous incarnez le jour un lycéen tout à fait classique, mais qui devient le maître des voleurs Fantôme la nuit pour tenter de faire régner ordre et justice dans la ville. Le style anime façon manga assumé et sa bande son un peu jazzy en font un univers à part et un excellent jeu qui s’inscrit parmi les meilleurs.

Offre Black Friday : Persona 5 Royal sur Switch

Pendant le Black Friday, c’est l’occasion de se procurer ce titre incontournable du monde du jeu vidéo en dessous de 40 €.

Hollow Knight

Merveilleux jeu d’action dans un univers choupi-dark inédit. S’il n’est pas toujours facile de se repérer, les joueuses et les joueurs les plus tenaces seront récompensés. Découvertes et combats dans des décors incroyables sont au programme. La gestion des images en 2D est parfaite et l’univers est tout simplement époustouflant. C’est une petite pépite que l’on recommande vivement.

Offre Black Friday : Hollow Knight

Profitez d’une remise de 20 % sur son prix d’origine à l’occasion de la période du Black Friday sur PS4 et Switch.

Sur PS4

Sur Switch

Kena bridge of Spirit

Ce charmant jeu d’action-aventure vous emporte dans de somptueux graphismes. Vous incarnez Kena. Doté de pouvoirs magiques, vous avez pour mission de guider les âmes vers l’au-delà. Partez à la découverte et tentez de résoudre des mystères, affrontez les esprits et rencontrez d’adorable petites créatures qui vous accompagneront le long de votre aventure aussi féerique que surprenant.

Offre Black Friday : Kena Bridge of Spirits

Habituellement, le jeu coûte environ 40 €. Pour le Black Friday, une promotion est prévue pour les 2 dernières consoles PlayStation :

Pour la PS4

Pour la PS5

God of War sur PS4

God of War est un des plus grands succès sur PlayStation. Dans ce jeu d’action et d’aventure, vous devrez faire face aux menaces qui planent sur Midgard. Vous incarnez Kratos, et partez à l’aventure accompagné de votre fils Atreus. Si vous aimez les combats en corps-à-corps, que les paysages Nordiques peuplés de créatures hostiles ne vous fait pas peur, alors il y a fort à parier que vous apprécierez God of War.

Offre Black Friday : God of War

Si vous ne connaissiez pas, c’est le moment de découvrir ce chef-d’œuvre et de vous mettre à jour sur la saga, avant d’attaquer God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Ce jeu d’action et d’aventure prend place dans un futur pré-apocalyptique. Vous incarnez Aloy, l’héroïne qui évolue dans de sublimes décors et rencontre des animaux préhistoriques robotiques. Le jeu est très beau avec des scènes de combats bien réalisées.

Black Friday : Horizon Forbidden West

À l’occasion du Black Friday, les jeux perdent une trentaine d’euros sur les deux dernières consoles de Sony.

Sur PS4, Horizon Forbidden West se trouve habituellement autour de 70 €,

Sur PS5, il passe de presque 80 € à moins d’une cinquantaine d’euros.

Gran Turismo 7

La dernière version de la célèbre licence de jeu de course de voitures exclusive à Sony, offre plusieurs modes de jeux et des graphismes de compet. Si tout le monde n’a pas apprécié les microtransactions intégrées dans le jeu, les développeurs sont revenus dessus pour rendre la progression du jeu plus intéressante et plus juste pour toutes les joueuses et tous les joueurs.

Offre Black Friday : Gran Turismo 7

Durant cette période de promotions, c’est le moment d’économiser 30 € sur l’achat de Gran Turismo sur PlayStation.

Sur la PlayStation 4, Gran Turismo 7 revient à moins de 40 €.

Sur la PS5, Gran Turismo 7 coûte moins de 50 €.

La saga A Plague Tale

Retrouvez Amicia et Hugo, dans cette suite très réussie. Si le Game-Play est perfectible, l’immersion dans le jeu est complète et vous vous attacherez rapidement au duo formé par un frère et sa sœur, unis pour affronter un mal qui les dépasse. Graphiquement bluffant et toujours aussi émouvant, A Plague Tale Requiem ne vous laissera pas indifférent.

Disponible sur les toutes dernières consoles nex-gen, A Plague Tale Requiem est en promotion d’une dizaine d’euros sur chacune d’elle :

Sur la Xbox Series X, son prix passe dans de 59,99 € à 49,99 €.

Sur PS5, son prix passe de 59,99 € à 49,99 € pour le Black Friday.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de jouer au premier opus, c’est l’occasion de le découvrir pour seulement une vingtaine d’euros.

Offre Black Friday : A Plague Tale Innocence

Sur Xbox Series X

Sur PS5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Titre incontournable du catalogue Sony, Ratchet & Clank: Rift Apart offre un gameplay efficace et un rythme de jeu déconcertant, le tout dans des décors d’une qualité graphique impressionnante.

Offre Black Friday : Ratchet & Clank: Rift Apart

Pour l’occasion, vous pouvez obtenir cet excellent titre exclusif PS5 à moitié prix.

The Last of Us

Dans ce remake de The Last of Us, sorti sur la PS3, on retrouve une version entièrement remasterisée pour les dernières consoles de Sony. Les graphismes sont beaucoup plus réalistes et la manette Dual Sense permet de se plonger complètement dans l’aventure.

Offre Black Friday : The Last of Us Part I

Sorti en septembre dernier seulement sur PS5, le titre perd une vingtaine d’euros à l’occasion du Black Friday.

Une suite brillante au premier titre qui avait déjà bien marqué les esprits à sa sortie. Ce nouvel opus réserve des évolutions au niveau du gameplay auxquels nous n’aurions pas pensé. La narration est toujours aussi bien maitrisée et la réalisation est tout simplement excellente.

Si vous possédez une PS4, c’est le moment de découvrir cette pépite qui passe en dessous des 10 €.

The Witcher 3 : Wild Hunt

Le dernier volet de The Witcher, tiré d’une série littéraire polonaise éponyme, fait partie des références dans le genre aventure RPG. Une aventure épique dans de beaux décors vous attendent.

À l’occasion du Black Friday, le jeu profite d’une promotion d’un peu plus d’une dizaine d’euros sur PS4 et Xbox One dans l’édition « Game of the Year ». Cette édition offre en plus du jeu, l’intégralité des extensions et des contenus additionnels.

Sur PlayStation 4 :

Sur Xbox :

