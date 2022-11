Envie de passer à des écouteurs sans fil ? Besoins de bons écouteurs Bluetooth qui ne bougent pas pendant votre séance de sport ? Profitez des meilleures offres du Black Friday grâce à notre sélection de casque et d’écouteurs Wireless avec de vraies promotions intéressantes.

Pour le Black Friday, de nombreux produits tech et multimédia bénéficient de réductions avantageuses. Si vous souhaitez profiter de belles remises pour vous équiper au meilleur prix, c’est le moment d’y aller. Cependant, il est tout de même nécessaire de faire un bon tri dans la multitude d’offres proposées par les différents commerçants. Nous avons d’ailleurs répertorié toutes les meilleures offres tech du Black Friday.

Une bonne réduction ne se résume pas à un pourcentage de réduction affichée, ni à un prix barré. C’est pourquoi Numerama est parti en quête des meilleurs casques et écouteurs sans fil remisés pour le Black Friday.

Technics EAH-A800 à 295 € au lieu de 349 €

Technics, c’est la filiale audio haut de gamme de la marque Panasonic. Avec ces écouteurs EAH-A800, la marque propose un casque sans fil à réduction de bruit active efficace dotée d’une excellente restitution acoustique. Les amateurs de musique et plus particulièrement de basses se réjouiront.

Niveau autonomie, le casque de Technics n’est pas en reste puisqu’il offre une cinquantaine d’heures d’autonomie. La charge est assurée par un câble USB vers USB-C fournit. Ce n’est pas le casque le plus léger, mais il est très agréable à porter grâce aux coussinets à mémoire de forme.

Le paramétrage du casque se fait via une application qui nécessite un petit temps d’adaptation avant d’être tout à fait à l’aise dans les différents menus de navigation.

Offre Black FRiday : Technics EAH-A800

Est-ce un bon prix ? À moins de 300 € ça vaut vraiment le coup. C’est un casque haut de gamme, que vous pouvez connecter à 2 appareils différents avec la fonction Bluetooth Multipoint. Il est livré dans un bel étui de protection comprenant les différents câbles et prises nécessaires. Prévoyez tout de même une bonne place dans votre sac pour le transporter.

Casque True Wireless Sony WH-1000 XM5 à 329 € au lieu de 387 €

Le dernier casque sans fil haut de gamme de Sony est en promotion pour le Black Friday. Sortie cette année, cette nouvelle version du Sony WH-1000XM4 offre au casque un plus joli design et une réduction de bruit active toujours plus performante. Sony s’engage et propose un casque fabriqué à partir de matériaux recyclés, ou durables, dans un emballage exempt de plastique. Ne vous attendez donc pas à des finitions en cuir ou en métal, qui accompagnent souvent les produits haut de gamme.

Livré dans son sac de transport, assez volumineux, mais souple et pliable, le casque ne se replie pas sur lui même, mais joue sur la souplesse de son arceau pour se ranger facilement. En tout, vous pourrez écouter une trentaine d’heures de musique avant de devoir recharger le casque.

Offre Black Friday : Sony WH 1000 XM5

Est-ce un bon prix ? Avec 50 € de moins sur son prix d’origine, oui c’est plutôt une bonne affaire, même s’il faut reconnaître que son prix reste élevé. C’est cependant justifié. Le Sony WH-1000 XM5 est l’un des meilleurs casque en termes de réduction de bruit active. Il dispose de plusieurs technologies comme localiser son casque sur son smartphone ou bien d’émettre un son du casque permettant de le retrouver simplement. Vous pouvez également lancer des commandes vocales avec Alexa et Ok Google, le coupler aisément avec deux appareils Bluetooth simultanément. C’est vraiment un casque fonctionnel avec d’excellentes qualités sonores.

Le haut de gamme d’Apple : les AirPods pro 2 à 259 € au lieu de 299 €

Sortis en décembre dernier, les AirPods Pro 2 prennent la relève de la première génération d’AirPods Pro. Si esthétiquement, pas grand-chose ne change de l’extérieur, intérieurement de grands changements ont eu lieu.

Tout a été amélioré. La qualité de la réduction de bruit active est impressionnante pour des écouteurs sans fil. Déjà très réussi sur les AirPods Pro, elle est bien meilleure sur cette nouvelle génération d’AirPods Pro. En termes de qualité sonores, tout est maîtrisé. Pas de réglage personnel, mais la qualité d’écoute reste incroyable. Les AirPods Pro 2 sont polyvalents et s’adaptent à toutes les musiques et à tous les publics. Que l’on soit musicien, passionné de musique ou que l’on aime écouter ses morceaux préférés dans les transports, les AirPods Pro 2 iront à tout le monde.

Offre Black Friday : Apple AirPods Pro 2

Est-ce un bon prix ? Les promotions sur les produits Apple, ça ne se refuse pas. Ce n’est pas souvent que l’on peut se permettre d’acquérir des produits Apple aussi récent avec une remise. En dehors de toutes promotions, les AirPods Pro 2 ont un bon prix aux regards de leurs performances, mais avec 40 euros en moins, ça devient franchement une bonne affaire.

Les écouteurs Bluetooth des sportifs et sportives : les PowerBeats Pro à 174 € au lieu de 253 €

Les PowerBeats Pro embarque la qualité des écouteurs sans fil d’Apple dans une ergonomie conçu pour un usage sportif. Le gros problème quand on souhaite effectuer son footing en musique ou s’encourager en chanson pour pousser à la salle, c’est la tenue des écouteurs. Le casque est souvent encombrant et les écouteurs sans fil classique n’offre pas le maintien nécessaire. Ou si les oreillettes intraauriculaires ont une bonne tenue, la qualité sonore ne suit pas. La marque Beats a conçu de bons écouteurs sans fil, capable de rester en place pendant toute une séance de sport.

Hormis un volumineux boitier, qu’on pourrait leur reprocher, ces écouteurs font un sans-fautes. Une fois que vous avez pris le coup de main pour les mettre, ce n’est que du bonheur. Confortable et performant, le son est équilibré et l’autonomie de 9 h, repoussé à 24 h avec la recharge possible via le boîtier est très appréciable. Le boîtier se recharge rapidement, mais pas sans fil.

Offre Black Friday : Powerbeats Pro

Est-ce un bon prix ? Moins de 200 € pour de si belles prestations acoustiques dans des écouteurs designés pour le sport, c’est une excellente affaire. Beats est une bonne marque de produits audio. Bénéficier d’une remise de presque 100 € sur une référence comme celle-ci, c’est toujours plaisant.

Les écouteurs sans fil Bose QuietComfort Earbuds à 159 € au lieu de 208 €

Avec ses Earbuds QuietComfort, la marque Bose s’érige comme un sérieux concurrent aux AirPods Pro d’Apple. Avec une réduction de bruit active assez impressionnante, les Earbuds pouvent se permettre de rivaliser avec des casques comme le Sony WH-1000 XM5, présenté plus haut. En revanche, le rendu du son, très neutre, ne plaira pas à tous. Ce côté un peu plat se retrouve dans tous les produits Bose et constitue en quelque sorte, leur signature sonore. Alors, soit on aime, soit on n’aime pas.

Le boîtier est un peu volumineux, mais a l’avantage de pouvoir se recharger sans fil. Les finitions sont au top et les embouts StayHear Max, équipés d’une canule bien conçue, rendent les écouteurs de Bose agréable à porter.

Offre Black Friday : Bose Earbud QuietComfort

Est-ce un bon prix ? Des écouteurs sans fil avec cette qualité d’insonorisation et de réduction de bruit active à moins de 200 € c’est forcément une affaire à saisir.

Les écouteurs à réduction de bruit Bang & Olufsen Beoplay EQ à 169 € au lieu de 299 €

La remise la plus importante de ce guide pour ces écouteurs de luxe de la marque Bang & Olufsen. La marque est réputée pour ses produits très haut de gamme et ces écouteurs deviennent accessibles avec le Black Friday.

Élégance et design pour des écouteurs précis et puissants. Pour le son, vous ne trouverez pas mieux. Comme les autres écouteurs haut de gamme, les Beoplay EQ s’équipe d’une très bonne réduction de bruit active et d’une excellente isolation phonique. La marque affiche une vingtaine d’heures d’écoute avant de devoir recharger les écouteurs directement dans leur petit boîtier, lui-même rechargeable sans fil. La commande des fonctions passe par une application qu’il faut prendre le temps de s’approprier.

Offre Black Friday : Bang & Olufsen Beoplay EQ

Est-ce un bon prix ? À ce prix-là, vous n’avez plus à choisir entre qualité et finesse. Profitez-en pour vous faire un beau cadeau ou offrez-les pour Noël, ça fera toujours plaisir.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.