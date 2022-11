Le Black Friday et son lot de promotions débarque. Comme beaucoup d’autres marques, Samsung bénéficie en ce moment d’offres avantageuses qu’il ne faudrait surtout pas louper. C’est pourquoi, Numerama a sélectionné les offres Samsung qui valent vraiment le coup pour ce Black Friday

Le Samsung Z Flip 3 passe en dessous des 700 € pour le Black Friday

Samsung est quasiment le seul constructeur sur le marché à proposer des téléphones que l’on peut plier puis glisser dans une poche. Déplié, l’écran mesure 6,7 pouces, une quinzaine de centimètres en hauteur pour 7 cm de large. Ce qui correspond à une taille standard. Écran replié, le téléphone ne mesure plus que 8,6 cm de haut. Ce gain en hauteur se repercute sur une épaisseur, qui reste correcte et qui permet de ranger aisément son téléphone dans à peu près toutes les poches.

Niveau performance, le Z Flip 3 s’équipe d’un SoC Snapdragon 888, d’un écran Full HD AMOLED avec une fréquence de 120 Hz. L’offre concerne le modèle avec 128 Go de stockage, en sachant qu’une version avec 256 Go est disponible, mais sans remise.

Le téléphone est très réussi avec son second petit écran permettant de consulter rapidement les informations les plus importantes. Hormis sa petite autonomie d’une petite journée d’utilisation, Samsung parvient à revisiter de manière efficace les téléphones à clapet.

Offre Black Friday : Samsung Z Flip 3

Est-ce un bon prix ? Oui, c’est l’occasion d’essayer les fameux téléphones pliants de Samsung. Bien qu’il ne s’agisse pas du tout dernier modèle, le Z Flip 3 embarque une technologie suffisamment performante pour répondre aux besoins d’une utilisation classique d’un smartphone.

Pour celles et ceux qui possèdent la carte Fnac +, une réduction de 100 € supplémentaire est appliquée, faisant passer le téléphone à 599 €. Pour rappel, en ce moment la carte Fnac+ est à seulement 4,99 € la première année, c’est le moment d’en profiter.

Le Galaxy S22 Ultra en dessous des 1 000 €

Le tout dernier smartphone de Samsung est à moins de 1 000 €, c’est le moment d’en profiter. Le smartphone aux finitions irréprochables est aussi très complet. Rappelant un peu le Galaxy Note, avec le retour du stylet S-Pen, le Galaxy S22 a un prix au-delà de 1 000 € qui se justifie par les bijoux technologiques qu’il embarque. Notamment, un écran OLED de 6,8 pouces exceptionnel. Le Galaxy S22 Ultra se démarque également avec son appareil photo incroyable. On pourrait lui reprocher, sa taille, pas adaptée à toutes les mains, ainsi que son autonomie ne permettant pas de dépasser la journée. En dehors de ces détails, le Galaxy S22 Ultra s’inscrit parmi les meilleurs smartphones de l’année.

Pour faire court, c’est le téléphone le plus complet, mais aussi l’un des plus volumineux du marché. Si vous cherchiez un petit téléphone compact capable d’être discret, il faudra vous tourner vers la gamme de téléphones pliants de Samsung.

Offre Black Friday : Galaxy Samsung S22 Ultra

Est-ce un bon prix ? C’est le modèle le plus récent et probablement le plus performant de la marque coréenne. Commercialisé habituellement à plus de 1 250 €, l’obtenir pour moins de 1 000 €, c’est une belle opportunité pour changer de téléphone.

Le Galaxy S22 + perd 300 € sur son prix d’origine

L’un des smartphones Android les plus complet présent sur le marché. Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S 22 + est une version améliorée et un peu plus haut de gamme que le Galaxy S 22. Son écran OLED de 6,6 pouces compte parmi les plus lumineux du marché. Vous pouvez compter sur le capteur principal de 50 Mpx du triple module caméra pour prendre des photos de grande qualité.

Avec une batterie de 45 W, le Galaxy S22 + supporte la charge rapide et affiche une autonomie d’une journée complète. Équipé du processeur Exynos 2200, le smartphone dispose d’une mémoire unterne de 128 GO et est compatible avec le Wi-Fi 6E.

Offre Black Friday : Samsung Galaxy S22 +

Est-ce un bon prix : À peine 700 € pour un smartphone Samsung aussi récent, oui ça vaut le coup. C’est même moins cher que le prix hors remise du Galaxy S22, qui affiche de moins bonnes caractéristiques. Avec une remise de 30 %, c’est l’une des promotions les plus importantes de Samsung .

Un peu moins performant, avec une batterie de seulement 25 W et un écran plus petit, le Galaxy S22 est aussi remisé de 30 % pour le Black Friday. De 850 € en moyenne, il passe à même pas 600 €. Sauf si vous recherchez un smartphone sous Android de petite taille, nous vous recommandons davantage le Samsung Galaxy S22 + pour cent euros de plus.

Le PC Portable Samsung Galaxy Book2 Pro 360 à – 31 %

Un peu à la traîne sur ses concurrents, Samsung a mis du temps à proposer des laptop. Cependant, la marque Coréenne a bien rectifié le tir et propose des équipements intéressants à la hauteur de ce que le marché propose. C’est le cas de cet ultra-portable haut de gamme, léger et très pratique avec sa charnière qui pivote à 360 °.

L’écran tactile de 13,3 » se compose d’une dalle Full HD AMOLED offrant une luminosité correcte, mais qui manque néanmoins, encore un peu de précision d’affichage. L’intégration des smartphones et des tablettes de la marque avec Windows fonctionne très bien et permet de constituer un écosystème sympas entre les différents appareils.

Ce PC portable s’équipe d’un processeur Intel Core i7 1260P avec une capacité de stockage de 518 Go couplé à 16 Go de RAM.

Offre Black Friday : Samsung Book Pro 360

Est-ce un bon prix ? Oui. Deuxième excellente réduction de ce guide avec un peu plus de 30 % de remise. Le PC ultra portable haut de gamme de Samsung perd 400 € sur son prix d’origine pour ne coûter que 1 099 € pendant la période du Black Friday.

Le Galaxy S20 FE à 349 € au lieu de 529 €

Grâce à son processeur Snapdragon 865, le téléphone entrée de gamme de Samsung affiche de très bonnes performances et une mémoire interne de 128 Go. L’écran AMOLED de 6,5 pouces et sa fréquence de 120 Hz offre un confort de visionnage ainsi qu’une belle luminosité. L’appareil photo est capable de réaliser de jolies prises aussi bien la journée que la nuit.

Quant à son utilisation, l’interface One UI est fluide et assez intuitive et la prise en main du téléphone est bonne. Concernant l’autonomie, il ne fera pas de merveilles, mais tient aisément toute une journée. Certes, les téléphones plus récents seront davantage puissants, mais pour un usage quotidien classique sans besoin spécifique poussé, le Samsung Galaxy S22 + fera parfaitement l’affaire.

Offre Black Friday : Samsung Galaxy S20 FE

Est-ce un bon prix ? Oui avec cette promo, il permet de s’équiper d’un bon smartphone à un prix raisonnable. Le modèle entré de gamme de Samsung sorti en 2020 est toujours d’actualité et devient très intéressant à ce prix.

Vous le trouverez encore moins cher sur Rakuten à l’occasion du Black Friday.

Pack Samsung Galaxy S20 FE + Buds Live

Un téléphone Samsung assez récent accompagnée des écouteurs Buds Live de la marque. Il ne s’agit pas de produits haut de gamme, mais ce pack permet de s’équiper honnêtement avec les dernières technologies.

Les Buds Live sont des écouteurs sans fils très confortables. Ne comptez pas sur une réduction de bruit active, ni sur un mode transparent efficace. Néanmoins, la qualité d’écoute est là et les oreillettes sont conçues pour un confort d’utilisation.

Offre Black Friday : pack Samsung Galaxy S20 FE + Buds Live

Est-ce un bon prix ? Un smartphone + une paire d’écouteurs sans fils à moins de 400 €, oui c’est intéressant. Même si ce ne sont pas les dernières nouveautés, les produits sont encore d’actualité et à ce prix, ça vaut vraiment le coup.

Les Galaxy Buds2 Pro à moins de 150 €

Les Galaxy Buds2 Pro font suite aux Galaxy Buds Pro et améliorent le design et les performances de leurs prédécesseurs. Plus petits, les Galaxy Buds2 Pro invitent la technologie losless pour une résolution sonore plus élevée et une meilleure qualité du son. Pour profiter pleinement des capacités sonores des écouteurs, il faut en revanche être équipé d’un smartphone Samsung. Ça tombe plutôt bien, on vous a déniché quelques offres sympas dans ce guide.

Les Galaxy Buds2 Pro disposent d’une réduction de bruit active satisfaisante même si elle n’égale pas celle de produits concurrents. De même, le mode transparence est assez efficace pour atténuer les bruits environnants sans pour autant être à la hauteur de ce que propose la concurrence. Côté autonomie, les écouteurs promettent 8 heures d’écoute sans activation de la réduction de bruit. Livrés avec de confortables embouts en silicone en taille S, M ou L, les écouteurs intraauriculaires s’adapteront aux différentes morphologies de canal auditif.

Offre Black Friday : Galaxy Buds2 Pro

Est-ce un bon prix ? Oui. À moins de 150 € c’est clairement une bonne affaire. Sans grandes prétentions, ils accomplissent parfaitement leur rôle d’écouteur sans fils.

Le Z Flip 4 à moins de 1 000 € pour le Black Friday

Rappelant les anciens téléphone à clapets, la collection des Z Flip s’est agrandi cet été avec un nouveau modèle. Le Samsung Z Flip 4 est moins volumineux et moins lourd que les versions précédentes. Fluide grâce à son processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le Z Flip 4 affiche un espace de stockage de 128 Go, couplé à 8 Go de mémoire vive.

Si déplié, l’écran offre une résolution en Full HD sur un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, le taux de rafraîchissement de 120 Hz promis ne suit pas tout le temps. Lors de sessions de jeux, on tombe souvent à 60 FPS.

Bien pensé, le Z Flip 4 dispose d’un petit écran de 1,9 pouce avec l’always-on display pour prendre connaissances de quelques notifications sans avoir à manipuler le téléphone. Enfin, les photos sont de très bonne qualité grâce à différents capteurs, dont le principal avec une précision de 50 Mpx. Niveau autonomie, le Galaxy Z Flip est loin d’être le meilleur puisqu’il affiche une autonomie d’une dizaine d’heures seulement. Pour le reste, il s’aligne sur la qualité proposée par le Galaxy S 22.

Offre Black Friday : Samsung Z Flip 4

Est-ce un bon prix ? C’est l’une des premières fois qu’il passe en dessous de la barre symbolique des 1 000 €. Habituellement vendu 1 100 €, cette réduction de 10 % le rend un peu plus accessible sans que cela soit l’affaire du siècle.

Le modèle « or » se trouve même à moins de 700 € sur Rakuten. Là, le Galaxy Z Flip 4 commence à devenir vraiment intéressant.

