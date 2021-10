Votre fil Twitter n'affiche pas forcément les tweets au fur et à mesure qu'ils sont publiés. Voici comment basculer votre timeline en ordre chronologique.

Vous ne vous en étiez peut-être pas rendu compte, mais il existe deux manières d’afficher les tweets dans votre fil Twitter. Vous pouvez choisir entre un fil chronologique ou un fil pondéré par algorithme, qui choisit les « Tweets populaires ».

Le fil chronologique empile les tweets des comptes que vous suivez, les uns au-dessus des autres, en affichant le dernier publié en haut, à l’infini.

Le fil pondéré, lui, sélectionne les tweets qu’il va mettre le plus en avant, en fonction de plusieurs facteurs, dont le nombre de partages, de « likes », ainsi que le nombre de followers que vous avez en commun avec la personne qui a émis le gazouillis en question. L’algorithme de Twitter va également « apprendre » et s’adapter en fonction de vos actions : on appelle cela du machine learning.

À ses débuts, Twitter ne fonctionnait que de manière chronologique. Puis en 2016, la plateforme a changé son algorithme pour afficher uniquement la sélection pondérée par son algorithme — ce qui est une manière d’augmenter les interactions des internautes entre eux.

Les aficionados du réseau social s’en sont plaints, regrettant cette insertion robotique dans un fonctionnement dont ils appréciaient la simplicité chronologique. Twitter a donc rétropédalé en proposant cette alternative : les utilisateurs et utilisatrices peuvent désormais choisir entre les deux types d’agencement.

C’est une fonctionnalité d’autant plus utile que Twitter a admis, le 21 octobre 2021, que son fil d’actualité pondéré par algorithme donnait plus la place aux tweets de personnalités politiques de droite que de gauche. Pour échapper à ce biais, il est donc possible de bascule sa timeline en version chronologique.

Comment activer le fil Twitter chronologique sur mobile

Pour passer au fil chronologique Twitter sur votre app mobile, c’est très simple. Il faut :

Ouvrir l’application Twitter

Cliquer sur l’emoji étoile qui se situe tout en haut à droite

» Rafraîchir votre fil d’accueil

Comment activer le fil Twitter chronologique sur ordinateur

Pour passer au fil chronologique Twitter sur desktop, la démarche est exactement similaire — notez qu’il faut être sur le site officiel Twitter, et non pas sur une app comme Tweetdeck, qui ne fait que proposer les tweets dans l’ordre chronologique.

Ouvrir Twitter.com

Cliquer sur l’emoji étoile qui se situe tout en haut à droite

» Rafraîchir votre fil d’accueil

