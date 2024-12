Lecture Zen Résumer l'article

Vous voulez faire le ménage sur votre compte Twitter (X), mais la tâche vous semble herculéenne ? Vous regrettez l’application Semiphemeral ? Vous ne voulez pas supprimer votre compte au risque de vous faire squatter votre identifiant ? Son développeur a une nouvelle solution pour vous : Cyd.

Devenu un cloaque pour une partie des internautes, qui considèrent qu’il n’y a plus rien à en tirer, X (ex-Twitter) fait face à un relatif exode de ses membres, qui préfèrent couler des jours plus heureux sur Threads, Bluesky ou ailleurs. Beaucoup ont choisi de faire leurs bagages au moment où Elon Musk a pris le contrôle de Twitter.

Que faire alors de son ancien compte ? Faut-il le laisser en l’état (c’est-à-dire à l’abandon) ? Faut-il supprimer son profil Twitter ? Ou bien juste vider la totalité de ses tweets, pour ne laisser aucune trace sur le réseau social ? Les motivations peuvent varier : par exemple, vous pouvez ne pas souhaiter que vos tweets servent à entraîner Grok, l’IA promue par Elon Musk.

C’est là que Cyd entre en jeu : il s’agit justement d’une application qui peut vous assister dans votre désir de passer un bon coup de balai dans votre passé numérique sur X. Cyd est un nom qui ne vous évoque peut-être rien, mais peut-être connaissez-vous son prédécesseur : Semiphemeral. Derrière les deux projets, le même développeur.

Semiphemeral était pendant longtemps une solution bien commode pour effacer tous vos vieux tweets, RT, messages et likes en masse, mais Elon Musk a tout chamboulé. L’outil, qui servait à piloter finement sa présence en ligne, avec différentes options d’effacement, s’est retrouvé face à des tarifs exorbitants pour accéder à l’API du site communautaire. Intenable pour une appli gratuite comme Semiphemeral.

Semiphemeral est mort, vive Cyd

Mais le développeur derrière le projet, Micah Lee, n’a pas lâché l’affaire et a sorti Cyd. L’informaticien avait commencé à divulguer les grandes lignes de sa nouvelle application durant l’été 2024, ainsi que certaines évolutions à venir.

Comme pour Semiphemeral, les paramètres de Cyd sont nombreux de façon à cibler précisément ce que vous voulez effacer. Vous pouvez bien sûr tout détruire sans trop vous poser de question, pour ne laisser aucune trace de votre passage sur X (même si certaines de vos publications peuvent toujours être visibles via des services comme Internet Archive).

Mais vous pouvez aussi :

cibler la suppression de tout tweet ayant plus de x jours, pour effacer au fur et à mesure vos anciennes publications ;

ajouter des conditions comme un certain nombre de likes ou de reweets ;

de procéder à une sauvegarde préalable de vos écrits ;

d’annuler vos retweets ;

de vous désabonner de tout le monde ;

de retirer vos likes ;

de supprimer vos messages privés.

Source : Capture d’écran

Cette granularité a été le succès de Semiphemeral, afin de ne pas avoir à choisir entre ne rien faire et tout supprimer. Il peut y avoir des tweets ou des interactions que vous voulez conserver. Vous pouvez aussi tout faire à la main, sans passer par Cyd, mais l’outil à ce mérite de pouvoir travailler sur de grands volumes, ce qui vous épargne du temps.

L’application Cyd a trouvé une solution pour contourner le tour de vis de X sur son API, en procédant à une automatisation des actions humaines qui aboutiraient au même résultat (supprimer un tweet, retirer un like, etc.). Cela nécessite l’installation d’un logiciel spécifique sur son ordinateur. L’outil est compatible Windows, Mac et Linux.

Modèle freemium pour Cyd

Bien sûr, il y a quand même un modèle économique qui a été mis en place, et Micah Lee espère bien que vous en tiendrez compte. Certes, il s’agit d’un changement notable par rapport au service précédent, mais le projet a pris une nouvelle ampleur pour le développeur. Il a opté pour le freemium, un modèle qui facture certaines options avancées.

La tarification est de 36 dollars à l’année, soit 3 dollars mois. Il y a aussi une remise de 20 % pour tout abonnement d’ici au 31 décembre 2024 avec le code CLAWBACKYOURDATA.

Un tarif abordable pour celles et ceux qui désirent reprendre le contrôle de leur présence publique. D’autant que dans bon nombre de cas, seul le paiement d’un mois sera utile : le temps de tout effacer. Le renouvellement du forfait n’intéressera que les personnes qui envisageraient de rester sur X, tout en effaçant par exemple leurs tweets au fur et à mesure.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+