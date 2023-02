Maintenant que Twitter Blue existe en France, deux types de badge bleu « certifié » vont coexister : un pour celles et ceux qui payent 9,60 € par mois, et les anciens comptes vérifiés. Pour faire la différence, il n’y a pas d’autre choix que de cliquer dessus.

Un même petit badge bleu peut cacher deux informations distinctes. Depuis qu’Elon Musk a racheté Twitter, le petit macaron de certification est au cœur de nombreux débats sur ce que signifie vraiment un « compte vérifié ».

Jamais à un paradoxe près, le milliardaire a décidé de faire payer ses utilisateurs pour obtenir le petit badge, en s’abonnant à Twitter Blue, pour 9,60 euros par mois. Il estime qu’il s’agit ici d’un rétablissement d’un processus démocratique, en opposition au système précédent qui récompensait les personnes « ayant un compte authentique, notoire et actif ». Il s’agit pourtant, de facto, de donner plus de visibilité aux internautes qui ont les moyens de se la payer.

Désormais sur Twitter, les comptes français que vous voyez certifiés peuvent appartenir à deux catégories :

Les abonnés à Twitter Blue

Les anciens comptes vérifiés

Barack Obama a un compte « anciennement certifié » Cet internaute peu connu a un compte Twitter Blue payant

La distinction ne se fait pas au premier coup d’œil : il faut cliquer sur le badge bleu pour connaître les secrets de son attribution. Pour le premier, vous lirez : « Ce compte est certifié car il est abonné à Twitter Blue. » Pour le second : « Ce compte est certifié depuis un certain temps. Il n’est peut-être plus notoire. »

Autre possibilité, installer une extension comme « Eight Dollars » sur votre navigateur (Chrome, Firefox…). Ces dernières permettent de distinguer facilement les vrais et les faux comptes vérifiés.

Qui sont les anciens comptes certifiés, « peut-être plus notoires » ?

Il est d’ailleurs précisé dans les conditions d’utilisation de Twitter qu’il « n’acceptera plus de nouvelles demandes de certification basées sur les anciens critères », c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de nouveaux comptes certifiés sur la méthode précédente : seuls ceux qui paient peuvent obtenir le badge.

Les anciens comptes vérifiés auraient dû, d’après ce qu’assurait Elon Musk il y a quelques mois, complètement disparaitre. Néanmoins, le nouveau patron de Twitter s’est probablement rendu compte que cela génèrerait un chaos monumental sur la plateforme — aussi critiquables soient-ils, les badges permettent parfois de distinguer rapidement un vrai compte d’un faux.

Au passage, le fait que les anciens comptes certifiés gardent la même apparence est, en soi, pratique pour les abonnés Twitter Blue, car ils peuvent ainsi plus facilement se faire passer pour des comptes notoires ou respectés. Un point sur lequel mise Musk pour donner envie de s’abonner.

Ironie de l’histoire, Elon Musk, qui a lui-même un badge certifié, ne paie pas pour Twitter Blue. Il dispose d’un ancien macaron. Il faudrait donc en déduire, selon ses propres règles, que ce compte est certifié depuis un certain temps, et qu’il n’est peut‑être plus notoire...

