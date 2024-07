Lecture Zen Résumer l'article

Semiphemeral a été sacrifié sur l’autel des API fermées de X, anciennement Twitter. Mais le service idéal pour maîtriser sa présence en ligne revient.

Pour Micah Lee, une chose est certaine : vous devriez avoir le choix de l’empreinte que vous laissez en ligne, par vos publications sur les réseaux sociaux. Le développeur derrière Semiphemeral avait créé il y a quelques années, avant que Twitter devienne X et passe sous la coupe d’Elon Musk, un outil idéal pour gérer sa présence publique sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse d’une vanne décontextualisée que vous regrettez, d’un délire adolescent que vous souhaitez cacher à vos employeurs à l’âge adulte ou tout simplement, une volonté de croire que les gens évoluent et ce qu’ils laissent derrière eux n’est pas toujours la preuve de ce qu’ils sont aujourd’hui, Semiphemeral était votre meilleure réponse. Mais l’ère Musk a tout changé : l’API, c’est-à-dire l’interface qui permet d’accéder à vos tweets depuis des applications tierces, est devenue très onéreuse. Aucune chance qu’un outil gratuit comme Semiphemeral puisse encaisser les coûts exorbitants demandés par X, tout en garantissant un service gratuit et efficace.

Visiblement, cela n’a pas refroidi Micah Lee qui a annoncé le 8 juillet 2024 relancer son service de suppression de tweets, en l’augmentant assez largement. Pour Lee, la clef se situe au niveau du http, le protocole qui régie le web ouvert et qui permet d’y naviguer. Et pour faire fonctionner Semiphemeral à l’ère des API fermées, Micah Lee va tout simplement automatiser des actions humaines. Il décrit le fonctionnement du prochain Semiphemeral ainsi :

Vous ouvrez l’application Semiphemeral

Vous choisissez un service duquel vous souhaitez supprimer votre contenu

Cela ouvrira ce service dans un navigateur et vous demandera de vous connecter

Vous indiquez exactement ce que vous voulez supprimer de votre compte sur ce service

Il défilera automatiquement et cliquera sur les boutons dans votre compte pour tout supprimer selon vos souhaits, sous vos yeux, et tout cela sur votre propre appareil

Le nouveau Semiphemeral // Source : Micah Lee

Dans une fenêtre d’un navigateur, la nouvelle application Semiphemeral pourra agir à votre place sur vos publications sur X. Et elle gardera la même granularité qui a fait de la première version un véritable succès : vous pourrez choisir ce que vous souhaitez supprimer et conserver de vos comptes. Il sera par exemple possible de garder uniquement vos anciens tweets qui ont eu plus d’un certain nombre de retweets, afin de conserver vos quart d’heures de gloires passées et effacer le bruit que vous générez, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux.

Aller encore plus loin avec la suppression de votre empreinte sur le web

Semiphemeral, dans sa nouvelle version, ambitionne d’aller encore plus loin et de vous laisser le même contrôle sur vos publications un peu partout sur le web. Micah Lee détaille ainsi son plan :

« Je prévois de commencer avec X, puis de passer à des services comme Reddit et Stack Overflow, qui vendent activement les données des utilisateurs à des entreprises d’IA.

Ensuite, je souhaite étendre à Facebook, Instagram et d’autres réseaux sociaux. Je prévois également d’aller au-delà des réseaux sociaux, en vous permettant de supprimer vos avis et évaluations de produits sur Amazon, ou tous vos anciens messages sur des plateformes de messagerie comme Discord et Slack ». En d’autres termes, Semiphemeral ambitionne de vous donner un contrôle complet sur ce que vous avez publié sur le web.

Les paramètres de Semiphemeral, que la nouvelle version compte reproduire // Source : Micah Lee

Un service en freemium, avec une partie payante

Côté business, le service autrefois gratuit deviendra payant dans ses fonctions avancées. Et c’est bien normal : ce qui était autrefois un passe-temps est en train de devenir un vrai projet pour Micah Lee. Le développeur annonce ainsi qu’un usage de Semiphemeral en temps réel sur vos timelines, supprimant toutes les publications plus anciennes qu’une durée définie, sera une option payante.

Quand sortira ce nouveau projet ? Aucune date n’est avancée pour le moment, mais Micah Lee travaille déjà dessus.

