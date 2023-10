X a fait le choix de ne pas systématiquement supprimer tous les médias choquants. Les membres du réseau social disposent toutefois d’un paramètre pour diminuer le risque de tomber sur des photos ou des vidéos violentes.

Le nouveau conflit sanglant qui s’ouvre entre Israël et le Hamas véhicule son inévitable lot d’images choquantes. Sur X (ex-Twitter), il n’est pas difficile de tomber sur des photos montrant des cadavres gisant au sol ou bien des vidéos de fusillade. Il est aussi possible de croiser sur des scènes de bombardement, comme à Gaza, ou bien d’enlèvements de civils israéliens.

Des contenus pour lesquels le réseau social a fait le choix de ne pas appliquer une modération absolument stricte. Dans un message partagé le 10 octobre, le compte en charge de la sûreté de la plateforme indique que plusieurs actions ont été prises, et sont appliquées depuis. Cela inclut aussi la suppression de publications incluant des médias, précise X.

Cependant, le site communautaire laisse aussi un certain nombre de clichés et de vidéos circuler. Les internautes ont toutefois la possibilité de limiter un peu plus la visibilité des contenus potentiellement choquants, indépendamment des choix de modération de X. Cela passe par un réglage dans les options du site. L’entreprise invite à l’activer si l’on craint d’être mal à l’aise.

Comment cacher les médias sensibles sur X (Twitter)

La démarche est similaire sur le web ou dans l’application mobile. La méthode décrite ci-après porte sur la version web du site. L’emplacement changera un peu si vous modifiez le paramètre depuis votre smartphone.

Rendez-vous sur Twitter et connectez-vous à votre compte ;

Cliquez sur « Plus » dans le menu latéral à gauche ;

Choisissez « Paramètres et support » puis « Paramètres et confidentialité » ;

Sélectionnez « Confidentialité et sécurité » dans le menu à gauche ;

Et « contenu que vous voyez » dans la colonne de droite ;

Décochez « Afficher les médias au contenu potentiellement sensible » si ce n’est pas déjà fait

Le paramètre à désactiver, à droite. // Source : Capture d’écran

X ne détaille pas particulièrement dans ses pages d’aide la manière dont il distingue les contenus potentiellement sensibles des autres. La plateforme se base de toute évidence sur quelques signaux, à commencer par le signalement des internautes qui marquent un média comme sensible. La modération est alors censée examiner la photo et déterminer son statut, sensible ou non.

De là, elle peut appliquer au média signalé un paramètre sensible ou ne rien faire. Elle peut aussi décider d’imposer ce paramètre au compte pour tous les futurs médias qui seront envoyés sur la plateforme. Dans le cas d’une diffusion en direct, X peut prendre une mesure plus conservatoire encore, en supprimant le flux — cela, pour limiter certaines initiatives virales et macabres.

« X pourra aussi recourir à des techniques automatisées pour détecter et marquer les médias potentiellement sensibles, ainsi que les comptes qui postent fréquemment ce type de médias », poursuit la plateforme. L’entreprise ne développe pas ce qu’elle entend par là. Cela s’apparente à des algorithmes de détection qui ont été entraînés à reconnaître certains visuels.

Comment indiquer un média sensible sur X (Twitter)

Autre signal sur lequel X peut s’appuyer, mais qui dépend d’un paramètre dont bon nombre d’internautes ignorent sans doute l’existence : le marquage d’une photo ou d’une vidéo par l’internaute au moment de son envoi sur le réseau social. Lorsque l’on compose un tweet, l’internaute qui ajoute une photo dans le message peut dire qu’il s’agit d’un média sensible.

Le paramètre à décocher. // Source : Capture d’écran

Pour cela, il faut intégrer la photo dans le tweet, cliquez sur le bouton « Éditer » qui est en surimpression. Ensuite, il faut choisir le dernier onglet, symbolisé par un petit drapeau, C’est alors ici que l’on peut placer un avertissement sur la publication, en fonction de son thème : nudité, violence ou sensible. Il est possible de cocher autant de paramètres que nécessaire.

Le résultat s’affiche ensuite à l’écran, via un aperçu. La photo devient alors grisée avec la ou les raisons pour lesquelles elle a été masquée. Pour la voir, les autres internautes devront cliquer volontairement sur le bouton « Afficher ». Ce choix aide ainsi X à mettre à l’écart certains médias difficiles à voir. Cependant, il n’est guère mis en évidence, et échappe à beaucoup.

Plusieurs options sont disponibles. // Source : Capture d’écran

