Samsung a annoncé le mercredi 9 juillet trois nouveaux smartphones pliants. En plus du Galaxy Z Flip 7, il y a un nouveau venu : le Galaxy Z Flip FE. Une version moins chère dérivée du modèle de l’année dernière, mais qui peine à séduire.

Lors de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung a présenté trois smartphones pliables. Il y a le Galaxy Z Fold 7 ultra-fin, la star du jour, mais aussi le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip FE, pour « Fan Edition ».

Le Galaxy Z Flip FE est le premier smartphone pliant « abordable » de Samsung, puisqu’il passe sous la barre des 1 000 euros au lancement. Un succès garanti ? Attention, l’écart n’est que de 140 euros avec le nouveau Galaxy Z Flip 7 (entre les versions avec 256 Go de stockage). Au vu des différences, il vaut sans doute mieux dépenser plus pour le Z Flip 7… ou moins pour le Z Flip 6 de 2024.

150 euros de moins et beaucoup de sacrifices : c’est dommage

Le design est le principal changement entre le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Flip FE. Ce dernier reprend celui du Galaxy Z Flip 6 de l’année dernière, avec un écran externe avec beaucoup de bordures (3,4 pouces).

Sur le Galaxy Z Flip 7, Samsung épouse le bord à bord avec un débordement autour des caméras. C’est beaucoup plus joli et moderne, le tout avec une plus grande surface d’affichage (4,1 pouces) et une meilleure prise en main, puisque le téléphone est plus large. L’écran déplié du Z Flip 7 est aussi plus grand (6,9 pouces) que celui des Z Flip FE et Z Flip 6 (6,7 pouces).

L’écran des Z Flip 6 et Z Flip FE à gauche, celui du Z Flip 7 à droite. // Source : Numerama

Au vu des rumeurs qui ont circulé ces derniers mois autour du Galaxy Z Flip FE, on s’attendait plutôt à un tarif autour des 700-800 euros. Le prix de départ officiel, de 999 euros, n’est pas une très bonne nouvelle. C’est d’autant plus dommage que le Galaxy Z Flip 6 de l’année dernière, dont il s’inspire, se trouve régulièrement sous la barre des 800 euros aujourd’hui. Prendre le Z Flip FE plutôt que le Z Flip 6 serait une erreur avec un tel écart de prix : on vous recommande d’opter pour le modèle de l’année dernière ou de dépenser un peu plus pour le Z Flip 7.

Z Flip 7 Z Fold FE Z Flip 6 128 Go – 999 euros – 256 Go 1 199 euros 1 059 euros 1 199 euros 512 Go 1 319 euros – 1 339 euros Les prix de lancement des Galaxy Z Flip de Samsung

Face au Galaxy Z Flip 7, le Galaxy Z Flip FE fait pâle figure

Parmi les autres concessions, il y a le retour aux puces Exynos, conçues par Samsung. Aucun des deux nouveaux Z Flip n’a le droit à une puce Snapdragon Qualcomm : il faut choisir entre l’Exynos 2500 sur le Z Flip 7 et l’Exynos 2400 sur le Z Flip 6. Difficile de mesurer l’impact de ce choix avant de les avoir testés, mais c’est inévitablement un avantage en faveur du Z Flip 6 de l’année dernière, surtout si les Exynos surconsomment autant que dans le passé.

Le Galaxy Z Flip FE est équipé de l’Exynos 2400 que l’on trouve dans les Galaxy S24, S24+ et S24 FE. Une puce pas particulièrement réputée pour ses performances, là où le Galaxy Z Flip 6 avait droit à un Snapdragon 8 Gen 3, plus puissant.

Le Galaxy Z Flip 7 déplié, en main. Il est plus large, ce qui le rend plus simple à utiliser. // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Côté batterie, le Z Flip FE vient avec la même capacité de 4 000 mAh que le Z Flip 6, contre 4 300 mAh sur le Galaxy Z Flip 7. Ça n’a l’air de rien, mais Samsung promet 8 heures de différence ! Sur des smartphones pliables à clapet, il pourrait s’agir d’une différence majeure. Enfin, Samsung a décidé de réserver les couleurs au Z Flip 7 : le Z Flip FE se contente de noir et de blanc. Un peu dommage !

L’écran externe du Galaxy Z Flip 7, avec très peu de bordures // Source : Alfred Tertrais pour Numerama

Si vous rêvez d’un téléphone à clapet, le Samsung Galaxy Z Flip 7 est, de loin, le meilleur choix. Le Galaxy Z Flip 6 de l’année dernière peut valoir le coup en promotion, tandis que le Galaxy Z Flip FE a tout d’un mauvais choix.

Tout ceci est d’autant plus vrai que la concurrence se développe, avec par exemple le Mix Flip de Xiaomi ou encore la gamme Razr de Motorola. Des smartphones qui décotent rapidement et qui viennent casser les prix. Bref, Samsung n’a pas encore trouvé son pliant abordable, mais vivement les promotions !

Les caractéristiques des Z Flip 7, Z Flip 6 et Z Flip FE comparées

Caractéristique Galaxy Z Flip 7 Galaxy Z Flip 6 Galaxy Z Flip FE Épaisseur déplié 6,5 mm 6,9 mm 6,9 mm Épaisseur fermé 13,7 mm 14,9 mm 14,9 mm Poids 188 g 187 g 187 g Écran principal 6,9 pouces 6,7 pouces 6,7 pouces Écran externe 4,1 pouces bord à bord 3,4 pouces 3,4 pouces Processeur Exynos 2500 Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 RAM 12 Go 12 Go 8 Go Capacité batterie 4300 mAh 4000 mAh 4000 mAh Stockage 256/512 Go 256/512 Go 128/256/512 Go Verre écran externe Gorilla Glass Ceramic Gorilla Glass Victus 2 Gorilla Glass Victus 2 Appareils photo 50 MP + 12 MP 50 MP + 12 MP 50 MP + 12 MP Caméra frontale 10 MP 10 MP 10 MP Certification IP IP48 IP48 IP48 Prix de lancement 1 199 € 1 199 € (entre 700 et 800 aujourd’hui) 999 €

