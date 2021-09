L'Apple Watch Series 7 a été officialisée par Apple. Quelles sont les différences avec l'Apple Watch Series 6 ? On fait le point.

Durant son keynote de rentrée diffusé le mardi 14 septembre, Apple a levé le voile sur l’iPhone 13, l’iPhone 13 Pro, l’iPad mini 6 et… l’Apple Watch Series 7. Comme chaque année, la firme de Cupertino met à jour sa montre connectée. Et, en 2021, elle change — un peu — de look. Surtout, elle gagne un écran plus grand.

Naturellement, il y a quelques différences entre l’Apple Watch Series 6 — qui n’était pas du tout un produit révolutionnaire — et l’Apple Watch Series 7. On fait donc le point, mais notez que la nouvelle montre d’Apple ne sera pas disponible avant cet automne, à une date encore non communiquée par l’entreprise.

L’Apple Watch Series 7 est plus grande et plus résistante

L’Apple Watch Series 7 ressemble plus à l’Apple Watch Series 6 que ce que les rumeurs laissaient présager. Beaucoup s’attendait à ce qu’Apple applique son design phare du moment — des tranches plates — à sa montre. Il n’en sera rien : l’Apple Watch Series 7 conserve l’arrondi et ses tranches bombées. Néanmoins, le cadran est un peu plus grand : on passe de 40/44 à 41/45 millimètres — ce qui ne devrait pas trop changer la donne en termes de confort. Bon point : tous les bracelets commercialisés depuis la toute première génération sont compatibles — y compris les Hermès qui coûtent plus cher que la montre.

Apple a par ailleurs amélioré la résistance, avec un verre jusqu’à 50 % plus épais et antichoc. On nous garantit aussi une certification IP6X, qui permettra à l’Apple Watch Series 7 de survivre à la poussière (un gros plus pour la plage). L’étanchéité jusqu’à 50 mètres est toujours de mise pour les sessions sous-marines.

À l’instar de l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7 sera disponible en trois finitions : aluminium, acier et titane.

Le point sur les coloris :

Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7 Aluminium argent, gris sidéral, rouge, bleu, or minuit, lumière stellaire, vert, bleu et rouge Acier argent, graphite, or argent, graphite, or Titane titane, noir sidéral NC

L’Apple Watch Series 7 offre 20 % de surface d’affichage en plus

« Le magnifique écran de l’Apple Watch Series 7 offre près de 20 % de surface d’affichage en plus », promet Apple avec sa nouvelle smartwatch. Cette évolution devrait garantir une meilleure expérience utilisateur, puisque la montre pourra afficher plus d’informations.

Elle permettra par exemple d’afficher un nouveau clavier AZERTY pour rentrer plus facilement du texte. Ce clavier sera compatible avec la saisie QuickPath, qui offre la possibilité de taper rapidement en glissant le doigt.

La mise à jour watchOS 8 intégrera aussi des applications optimisées pour cet écran plus grand (comme le chronomètre).

Comme l’Apple Watch Series 5 et l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7 dispose de la fonctionnalité always-on. Ainsi, l’écran est toujours allumé et s’assombrit quand il n’est pas utilisé. Sur ce point, on observe un gain en luminosité de 70 %.

Le mystère de la puce embarquée dans l’Apple Watch Series 7

Apple n’a rien dit sur la puce intégrée dans l’Apple Watch Series 7, alors que nous sommes tellement habitués à ce que la multinationale vante sa dernière-née (toujours plus puissante et performante). Le développeur Steve Troughton-Smith a sans doute découvert pourquoi. Dans un tweet publié le 15 septembre, il partage une capture d’écran de Xcode sur laquelle on peut voir que l’Apple Watch Series 7 a exactement le même processeur que l’Apple Watch Series 6. On comprend mieux pourquoi Apple ne s’en est pas vanté — ce qui ne veut pas dire que la nouvelle montre n’offrira pas des performances à la hauteur des attentes.

There is a reason Apple didn’t talk about the Apple Watch Series 7 CPU this year… …and it’s because it’s the exact same as last year’s Series 6 👀 In fact it doesn’t even get a new model number, it’s effectively just a chassis tweak pic.twitter.com/mLsTNkdTNO — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) September 15, 2021

L’Apple Watch Series 7 ne tiendra pas plus longtemps

Apple n’arrive visiblement pas à améliorer l’autonomie de sa montre, promettant jusqu’à 18 heures d’utilisation. Il faudra toujours la recharger au moins une fois par jour. En revanche, l’Apple Watch Series 7 remplira sa batterie beaucoup plus rapidement (+ 33 %). Grâce à cette recharge améliorée, 8 minutes suffiraient pour une nuit de sommeil de 8 heures.

L’Apple Watch Series 7 n’ajoute aucun capteur pour la santé

L’Apple Watch a toujours été un produit centré sur la santé. Depuis la toute première génération, divers capteurs ont été ajoutés pour surveiller des indicateurs comme le rythme cardiaque, l’activité électrique du cœur (ECG) ou le taux d’oxygène dans le sang. La nouvelle montre reprend ces différents capteurs, mais n’offrira rien d’inédit.

Au niveau des autres capteurs, on retrouvera : GPS/GNSS, boussole, altimètre (toujours activé), gyroscope ou encore accéléromètre. La fiche technique est complétée par un haut-parleur, un microphone et un capteur de luminosité ambiante. Soit tout ce qui était déjà présent sur l’Apple Watch Series 6.

