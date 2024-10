Lecture Zen Résumer l'article

Commercialisé à partir de 609 euros, l’iPad mini de 2024 dispose de deux fois plus de stockage que le précédent modèle, lancé en 2021. Sa principale nouveauté est le support d’Apple Intelligence, grâce à la puce A17 Pro.

C’est la surprise du 15 octobre : Apple n’attend pas son éventuelle keynote d’octobre pour mettre à jour l’iPad mini, sa petite tablette de 8,3 pouces.

Dans un communiqué publié sur son site web, la marque californienne annonce qu’elle lancera un nouvel iPad mini le 23 octobre, avec la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro. La nouveauté la plus appréciable est la mort du modèle 64 Go, remplacé par une version 128 Go.

Toutes les nouveautés de l’iPad mini 2024

Le précédent iPad mini est sorti en 2021. Il était équipé de la puce A15 (celle de l’iPhone 13) et décliné en deux versions, avec 64 ou 256 Go de stockage.

Le nouvel iPad mini passe à la puce A17 Pro, ce qui lui garantit une compatibilité avec Apple Intelligence, la suite de fonctions IA d’Apple. On aurait préféré qu’il utilise l’A18 de l’iPhone 16, mais Apple optimise sa chaîne d’approvisionnement. Le nouvel iPad mini existe en versions 128, 256 ou 512 Go de stockage, une première pour un iPad mini. Ses nouveautés sont les suivantes :

Le nouvel iPad mini commence à 128 Go de stockage . Il se décline en versions 256 Go et 512 Go .

. Il se décline . Le nouvel iPad mini dispose de la puce A17 Pro , avec le support d’Apple Intelligence, de meilleures performances et le double de mémoire vive.

, avec le support d’Apple Intelligence, de meilleures performances et le double de mémoire vive. L’iPad mini 2024 gagne le support du Wi-Fi 6E (mais pas du Wi-Fi 7), alors que l’ancien modèle se contentait de Wi-Fi 6. Il est aussi Bluetooth 5.3.

(mais pas du Wi-Fi 7), alors que l’ancien modèle se contentait de Wi-Fi 6. Il est aussi Bluetooth 5.3. Le port USB-C de l’iPad mini 2024 supporte un débit 10 Gbps, contre 5 Gbps sur la version 2021.

de l’iPad mini 2024 supporte un débit 10 Gbps, contre 5 Gbps sur la version 2021. Son algorithme photo s’améliore, avec le support du Smart HDR 4, mais le capteur reste le même.

s’améliore, avec le support du Smart HDR 4, mais le capteur reste le même. L’iPad mini 2024 supporte l’ Apple Pencil Pro , en plus de l’Apple Pencil USB-C. Il supporte désormais le mode hover, qui permet d’interagir avec l’écran sans le toucher.

, en plus de l’Apple Pencil USB-C. Il supporte désormais le mode hover, qui permet d’interagir avec l’écran sans le toucher. L’iPad mini 2024 perd son port Nano SIM. Le modèle cellulaire opère une bascule 100 % eSIM, comme le dernier iPad Pro.

Apple Intelligence sur l’iPad mini 2024. // Source : Apple

Le reste est globalement identique entre les modèles 2021 et 2024, avec toujours un écran de 8,3 pouces d’une luminosité maximale de 500 nits ou quatre coloris différents (qui restent les mêmes). Le prix de départ est toujours de 609 euros.

iPad mini 2021 iPad mini 2024 Écran 8,3 pouces LCD 8,3 pouces LCD Puce A15 A17 Pro Apple Intelligence ❌ ✅ Stockage 64 ou 256 Go 128, 256 ou 512 Go Wi-Fi Wi-Fi 6 (2,4 et 5 GHz) Wi-Fi 6E (2,4, 5 et 6 GHz) Stylet Apple Pencil USB-C Apple Pencil USB-C et Pro Vitesse USB 5 Gbps 10 Gbps

Pourquoi lancer l’iPad mini avec A17 Pro maintenant ?

Le plus surprenant avec ce nouvel iPad mini concerne son timing de lancement, alors que les rumeurs annoncent Apple Intelligence et iPadOS 18.1 pour la fin du mois, avec un possible événement de fin d’année dédié aux Mac M4. L’annonce des MacBook Pro, iMac et Mac mini M4 est-elle imminente ? Ou l’iPad mini est-il évacué plus tôt pour laisser de la place aux Mac à la fin du mois ? C’est difficile à dire.

En mettant à jour son iPad mini dès maintenant, Apple s’assure d’avoir la quasi-totalité de sa gamme de tablettes compatibles avec Apple Intelligence au lancement du service. L’Union européenne sera privée encore quelques mois, mais la petite tablette est officiellement compatible. Reste pour Apple à mettre à jour son iPad d’entrée de gamme, mais il n’est pas forcément la cible d’Apple Intelligence.

