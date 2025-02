Lecture Zen Résumer l'article

Envie de faire le ménage dans votre historique MyCanal ? Ce bref guide vous indique les étapes à suivre pour enlever les contenus que vous ne voulez plus lier à votre profil.

Quand on est du genre à binge watcher des séries et des films, l’historique de visionnage a tendance à se remplir très vite. Or, on n’a pas toujours envie de partager à d’autres, au sein du foyer, ce que l’on a vu. Ou on désire peut-être éviter que tel ou tel site de streaming se base trop sur les œuvres vues pour faire telle ou telle reco de visionnage.

La bonne nouvelle, c’est que Canal+ fournit un moyen simple de supprimer son historique de visionnage en streaming. C’est aussi le cas des autres grandes plateformes de SVOD : Netflix fournit un outil pour effacer son historique. On retrouve ce même utilitaire de suppression d’historique des vidéos vues chez Prime Video.

Comment voir son historique complet Canal+ (MyCanal) ?

Rendez-vous sur le site de Canal Plus et connectez-vous à votre compte ;

Rendez-vous dans « Mes vidéos » dans le menu supérieur de l’écran ;

Sélectionnez ensuite l’option « Vus récemment » ;

Effacez les contenus que vous voulez retirer en appuyant sur les croix.

Comment effacer d’un coup l’historique de son compte Canal Plus ?

Comme cela a été signalé sur Twitter, il existe une méthode pour supprimer d’un coup tous ces contenus. Décrite par Jules, la solution requiert de passer par les « réglages », de désactiver la « personnalisation » puis de réactiver l’option. En principe, le profil est réinitialisé. Pratique pour celles et ceux qui ne veulent pas appuyer sur des dizaines de croix.

