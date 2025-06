Lecture Zen Résumer l'article

Entre l’interdiction totale et ne rien faire, il existe aussi une voie médiane si votre enfant utilise TikTok. Alors qu’une commission d’enquête porte en ce moment sur l’impact du réseau social chez les plus jeunes, on vous donne les réglages essentiels à connaitre pour rendre l’environnement TikTok un peu plus sûr pour votre ado.

C’est sans aucun doute l’une des applications préférées des ados. Le succès de TikTok est spectaculaire, et ne cesse de croitre d’année en année, y compris en France. Cela préoccupe, non seulement Youtube ou Instagram qui reprennent la recette des vidéos verticales pour rivaliser — mais aussi certains états.

C’est le cas du gouvernement américain qui s’est penché sur son interdiction et son bannissement en janvier 2025. Le réseau a finalement été remis en route in-extremis sous l’administration Trump, mais il n’est pas sauvé pour autant. TikTok est régulièrement dans des controverses. Sur ses liens avec la Chine, qui s’en servirait comme outil d’influence. Sur la manière dont est conçue l’application, qui incite à rester et à continuer de faire défiler des vidéos. Sur la façon dont marche son algorithme de recommandation. Sur son traitement des données personnelles. Sur l’effet qu’il aurait sur la jeunesse. Et c’est précisément ce dernier point qui motive une commission d’enquête sur le réseau social en France depuis le 13 mars dernier.

Aujourd’hui, toutes ces mises en cause font dire à beaucoup d’internautes qu’il vaudrait mieux empêcher que les mineurs d’y avoir accès. Mais c’est oublier que les familles ont un rapport différent au numérique et à l’encadrement des enfants. Mais, entre l’interdiction pure et simple et le laisser-faire, il y a un juste milieu pour un usage raisonné et raisonnable de TikTok.

Comment sécuriser un compte TikTok pour son enfant ?

Bien qu’il n’y ait pas explicitement de « Contrôle parental » sur TikTok, des réglages existent dans les paramètres de l’application. Ceux-ci peuvent aider à constituer un environnement plus sûr pour votre enfant, si vous avez choisi de le laisser utiliser TikTok — ou, dans le cas de votre ado, dont l’encadrement numérique peut être plus délicat à obtenir. Si vous parvenez à en parler, peut-être il ou elle sera d’accord de sécuriser davantage son compte.

Pour aller plus loin Contrôle parental et Instagram : 6 réglages indispensables pour protéger son enfant

1. Passer le compte TikTok en privé

TikTok donne la possibilité de passer son compte en privé, qui empêche celles et ceux qui ne vous suivent pas de voir le profil et les vidéos (à supposer que votre ado en publie). Notez que les personnes qui suivent déjà le profil ne seront pas affectées par ce changement. Dans ce cas, il est recommandé de passer ensuite en revue cette liste et d’éjecter les profils inconnus ou douteux.

Cliquez sur « Profil » en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ;

en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ; Choisissez « Paramètres et confidentialité » , puis « Confidentialité » ;

, puis ; Activez « Compte privé ».

Il est aussi à noter que depuis 2021, TikTok impose un profil privé par défaut pour les plus jeunes (s’ils n’ont pas menti sur leur âge lors de l’inscription). Cela vaut pour les ados ayant de 13 à 15 ans. Il n’est bien sûr pas interdit de garder ce paramètre après ce créneau si vous ne voulez pas exposer le profil de votre progéniture aux quatre vents.

Une part essentielle de la sécurité de votre enfant sur Internet est votre disponibilité, votre écoute et vos conseils. // Source : Black-ish sur Disney+

2. L’option « Connexion famille »

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Cet utilitaire est, en somme, une synthèse des options que TikTok juge utile à fournir aux parents. L’outil coiffe plusieurs paramètres mentionnés ci-dessus :

Limitation le temps de visionnage par jour ;

Restriction des messages reçus de l’extérieur ;

Gestion des paramètres de confidentialité et de sécurité ;

Passage du compte en privé ou en public

Pour activer cette connexion familiale, vous allez devoir mobiliser deux smartphones (le vôtre et celui de votre bambin) et définir quel est le statut de chacun (parent ou ado). Il vous faudra ensuite appairer les deux comptes TikTok à travers un scan de code QR. Dans le schéma imaginé par TikTok, c’est au smartphone de l’enfant de scanner le code QR des parents.

3. Activer le mode restreint

Le mode restreint permet de s’assurer que le fil d’actualité du compte n’affiche pas de contenu sensible. Ce mode s’active automatiquement sur le navigateur, mais sur l’application, il faut généralement faire un tour du côté des réglages pour l’activer manuellement.

Cliquez sur « Profil » en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ;

en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ; Choisissez « Paramètres et confidentialité » , puis « Préférences de contenu » ;

, puis ; Activez « Mode restreint, il vous sera alors demandé de choisir un code secret pour activer et désactiver le mode.

À noter qu’en tant que parent ou tuteur, vous pouvez activer ou désactiver ce mode restreint depuis l’utilitaire.

4. Vérifier la suggestion du compte et la synchronisation des contacts

TikTok suggère les comptes à d’autres utilisateurs et synchronise les contacts et les amis de Facebook. Il y a des options à passer en revue et peut-être à décocher. Cela inclut les contacts du téléphone, les amis sur Facebook, les amis en commun sur TikTok et d’autres interactions, y compris hors de TikTok. Ces paramètres se trouvent aussi dans la section « Confidentialité »,

Cliquez sur « Profil » en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ;

en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ; Choisissez « Paramètres et confidentialité » , puis « Confidentialité » ;

, puis ; Visitez les deux options correspondantes et décochez ce qui vous paraît excessif.

5. Filtrer les commentaires

Dans la section « Interactions », vous pouvez restreindre le droit à commenter (tout le monde, les comptes que vous suivez ou personne). Vous pouvez aussi filtrer tous les commentaires et décidez ceux que vous acceptez de laisser. Vous pourrez ainsi intercepter les messages hostiles avant que le public puisse les voir. Notez que vous pouvez aussi demander à TikTok un coup de main.

L’application fournit des filtres plus ou moins sensibles pour intercepter le spam, la publicité, les injures et les grossièretés, ainsi que les contenus inappropriés ou offensants. Vous pouvez demander moins de contrôle, plus de contrôle ou choisir un paramètre automatique. Des algorithmes sont à l’œuvre : ils sont faillibles et ratent parfois un message qu’il fallait bloquer.

Si c’est nécessaire, vous avez la possibilité de filtrer des mots-clés spécifiques, en les renseignant à TikTok. En activant l’option, vous devrez ajouter des termes qui selon vous devraient être masqués. Ici, tout dépendra de la situation de votre ado ou de votre enfant, ce qui constitue un sujet sensible ou ce que vous jugez capital de neutraliser.

6. Filtrer les messages directs (privés), les mentions et les étiquettes

Tiktok interdit depuis 2020 à ses membres de moins de 16 ans d’accéder à la messagerie privée, qui permet d’envoyer des messages directs (sauf si l’inscription a pu se faire en mentant sur son âge). Il n’en demeure pas moins utile de vérifier si c’est bien le cas. En outre, au-delà de 16 ans, il y a aussi des options qui méritent d’être considérées.

Du côté des messages directs, vous pouvez choisir entre ne rien recevoir, recevoir des messages des gens que vous suivez et des personnes à qui vous avez déjà envoyé des messages. Vous pouvez aussi ouvrir vos MP aux amis suggérés, avec qui vous n’êtes pas encore en lien sur TikTok. Assurez-vous d’avoir activé les demandes filtrées, qui interceptent les personnes « suspectes ».

Vous pouvez déterminer qui vous contacte sur TikTok, et comment. // Source : Solen Feyissa / Canva

Du côté des mentions et des étiquettes, vous pouvez choisir entre quatre options : tout le monde, les personnes que vous suivez, les personnes qui vous suivent et que vous suivez ou alors personne. Il peut être utile de garder l’option active, afin d’avoir toujours un oeil sur les vidéos qui sont associées à votre enfant ou à votre ado, afin, si besoin, de faire un signalement.

7. Limiter l’utilisation quotidienne de TikTok

C’est peut-être l’option que vous aurez le plus de mal à vendre ou à imposer à votre progéniture. L’application comporte un utilitaire pour gérer son temps d’écran et pour se mettre volontairement des limites (car TikTok cherche à vous faire rester le plus longtemps possible). Nous avons un guide explicatif pour savoir comment limiter le temps passé sur TikTok.

L’option se trouve dans la section « Contenu et affichage ».

Cliquez sur « Profil » en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ;

en bas à droite de l’écran, puis sur le menu « hamburger » en haut à droite ; Choisissez « Paramètres et confidentialité » , puis « Temps d’écran » ;

, puis ; Vous avez ensuite deux options activables : la première sur un temps d’écran par jour (40, 60, 90 ou 120 minutes par jour) et la seconde est un système de rappel pour vous inviter à faire des pauses de temps en temps.

TikTok Télécharger gratuitement

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quels sont les meilleurs VPN en 2025 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama