Depuis plusieurs mois, Canal+ propose des contenus UHD à ses abonnés. Quel abonnement faut-il ? De quoi faut-il s'équiper ? Quels sont les programmes vraiment UHD ? On fait le point.

Il n’y a pas que Neflix et Amazon Prime Video qui proposent des contenus en UHD. Cela fait plusieurs années déjà que Canal+ diffuse certains programmes dans cette qualité d’affichage supérieure. Pour les propriétaires d’un téléviseur idoine, c’est un excellent moyen de rentabiliser son investissement (sachant que la définition UHD est devenue la norme dans les rayons).

Néanmoins, Canal+ UHD n’est pas une mince affaire. Si la qualité UHD est gratuite, elle réclame des conditions qu’il est nécessaire de remplir. Il est donc temps de faire le point sur ce qu’est Canal+ UHD et, surtout, quel public est concerné.

Canal+ UHD : quel abonnement ?

Contrairement à ce que nous pourrions croire, la qualité UHD n’est pas une option payante chez Canal+ (alors que c’est par exemple le cas du côté de Netflix, dont seule la forme la plus chère permet d’accéder à la meilleure qualité). Cela veut dire que tous les offres proposées par Canal+ sont concernées par la diffusion des programmes UHD. Néanmoins, les abonnés doivent répondre à quelques conditions pour en profiter.

Vous retrouverez toutes les offres à cette adresse, à partir d’une vingtaine d’euros par mois.

Canal+ UHD : quels matériels compatibles ?

En 2020, on peut regarder les chaînes de Canal+ sur un nombre incalculable d’appareils (box opérateur, télévisions intelligentes, smartphone, tablette, Xbox One…). Il existe plus concrètement deux moyens d’accéder à la plateforme : via un décodeur, qui peut être intégré à un téléviseur ou une box, ou via l’application MyCanal. Mais s’il est facile d’accéder à Canal+, bénéficier des contenus UHD est beaucoup plus restrictif. Il faut garder en tête que tous les appareils ne sont pas nécessairement compatibles.

Sont aujourd’hui compatibles avec Canal+ UHD :

*Seuls les téléviseurs dernière génération sont concernés :

2018 : AF9 (OLED) et ZF9 (LCD) ;

2019 : ZG9 (LCD), AG9 (OLED), XG85 (LCD) et XG95 (LCD) ;

2020 : toute la gamme Android TV (LCD et OLED).

Bien évidemment, il faut également être propriétaire d’une télévision UHD pour pouvoir profiter des contenus UHD.

À lire : Les meilleures télévisions pour le foot

Canal+ UHD : quelle connexion internet ?

Canal+ préconise un débit internet stable de 25 Mb/s pour avoir accès à la qualité UHD, ce qui signifie que l’utilisateur d’une très bonne ligne VDSL pourra en profiter sans problème. À noter que Netflix s’appuie sur le même critère technique pour son offre UHD.

Ce débit de 25 Mb/s conduit d’ailleurs à quelques incohérences dans l’accès à Canal+ UHD. Chez Orange, il faut impérativement être détenteur d’une ligne Fibre pour lire les contenus depuis son décodeur. Vous êtes client Orange et avez une bonne connexion VDSL ? Il va falloir passer par un autre matériel (au hasard : une Apple TV).

Canal+ UHD : quels contenus ?

Attention, Canal+ UHD ne veut pas dire que tous les programmes de toutes les chaînes sont en UHD natif. On profite quand même de contenus sportifs récurrents : l’affiche de Ligue 1 du dimanche soir (football), le match de Top14 du dimanche (rugby), les rencontres de Premier League diffusés sur la chaîne Canal+ (football), le championnat de Formule 1 (sport mécanique).

À cette liste s’ajoutent des séries et films, diffusés en live en UHD puis accessibles plus tard à la demande (l’application, dans sa dernière version, dispose d’un onglet dédié pour retrouver plus facilement et rapidement les contenus concernés).

Crédit photo de la une : Capture d'écran Signaler une erreur dans le texte